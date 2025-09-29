Herectví je pro mě jedinou možností, říká herečka Anita Krausová

Marina Pilařová
Herectví jí sice poskytuje nezávislost a svobodu, zároveň ale herečka Anita Krausová přiznává, že má tato profese i řadu úskalí. „Nejde úplně dobře po čtyřech hodinách v divadle přijít domů a být sluncem prozářená, skvělá, odpočatá máma,“ říká otevřeně v rozhovoru pro Týdeník Televize.
Anita Krausová (24. září 2025)

Anita Krausová (24. září 2025) | foto: CNCProfimedia.cz

Anita Krausová (27. ledna 2025)
Herečka Anita Krausová.
Ve filmu O malých věcech si zahrála i Anita Krausová.
Kryštof Bartoš, Václav Upír Krejčí a Anita Krausová na premiéře filmu Holka od...
26 fotografií

Lásku k divadlu v sobě nosí odmala. Už když ji maminka jako dítě vzala do Prahy na představení, věděla, že herectví je jejím osudem. „Několikrát jsem v průběhu života zkusila něco jiného, ale pokaždé jsem došla k tomu, že herectví je pro mě jediná možnost. Stejně je ve mně zakořeněná láska ke sportu, k lyžování a horám,“ prozradila trutnovská rodačka s úsměvem.

Ačkoli vysněné povolání v mnohém předčilo její očekávání a oceňuje nejen jeho pestrost, ale také svobodu, kterou díky němu má, nebojí se přiznat, že herectví přináší také jistá úskalí. „Čím jsem starší, tím víc si uvědomuji, jak náročná je moje práce i pro mé blízké. Jak těžké je žít s někým, kdo dělá takové zaměstnání. V šestnácti sníte o tom, jak budete herečkou, půjdete na DAMU, budete hrát v divadle, a vůbec vás nenapadá, co to vlastně znamená. Najednou uplyne čas, vám se to všechno stane, jste šťastný, ale zároveň si uvědomujete, že často to není jednoduché pro vás ani pro vaše blízké,“ říká.

Krušný je nejen „nerežim“, ale také respektování „mentální nestálosti“. „Nejde úplně dobře po čtyřech hodinách v divadle přijít domů a být prostě sluncem prozářená, skvělá, odpočatá máma, když se připravujete na těžkou roli, chystáte se na postavu, která prožívá něco úplně jiného. To přepínání je pro mě hodně těžké,“ vysvětluje Anita.

Jak zvládla „přepínat“ mezi mámou a herečkou, se nyní budeme moci přesvědčit v novém filmu Franz, kde hraje Elsu, manželku Maxe Broda, nejlepšího přítele Franze Kafky. Právě jejich přátelství je jedním z motivů filmu. Snímek v režii Agnieszky Holland mapuje nejen život slavného spisovatele, ale také se odehrává v nádherných dobových kulisách. Nejen proto by mohl podle Krausové uspokojit širší publikum.

Když mě nevzali na DAMU, skončil pro mě svět, vzpomíná Anita Krausová

„Domnívám se, že naplní touhu intelektuální, ale zároveň nepůjde o podívanou pro úzký profil diváků. Pokud budete hledat, máte šanci spoustu věcí najít a zjistit do hloubky něco o Franzi Kafkovi. Ale jestli vás zajímá třeba jen Praha té doby s poutavým příběhem, bude možné film vnímat i takto. Scénář je v tomto směru hodně vstřícný,“ uvažuje herečka.

Co se ještě dozvíte

  • Proč se rozhodla pro herectví, když v její rodině nemá tradici?
  • Co má společného s Franzem Kafkou?
  • Jak se jí hraje v němčině a v čem jí cizí jazyk pomáhá?
  • Proč má ráda natáčení seriálu Případy mimořádné Marty?
  • Jaká postava jí pomohla vyrovnat se s těžkým obdobím v osobním životě?

Rozhovor vychází 30. září v Týdeníku Televize č. 41.

