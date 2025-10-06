Když se řekne Franz Kafka, většině se vybaví náročná povinná četba. Franz je nyní film, v němž hrajete. Co se vám vybaví ve spojitosti s ním?
Když se řekne Franz, vzpomenu si, jak jsem byla nervózní. Jednalo se o moji první spolupráci s Agnieszkou Hollandovou (režisérka filmu, pozn. red.) a ve finále jsem byla nadšená. Příjemně mě překvapilo, jak otevřenou mysl má. Obklopuje se lidmi různých věků, i hodně mladými, a kdokoliv za ní kdykoliv přišel s nějakým dotazem, odpovídala, snažila se také něco předat. Popisovala jednotlivé kroky, aby všichni chápali, o co jde. Když dostanete jasný pokyn od režiséra, máte jasný úkol, který má začátek a konec, což je skvělé.
Možná jsem prostě člověk, který se potřebuje k věcem „protrápit“, což zní strašně, ale může to tak být.