Herec Sutherland napadl řidiče taxislužby. V Los Angeles jej zadržela policie

Policisté byli krátce po půlnoci přivoláni na místo činu poblíž křižovatky ulic Sunset Boulevard a Fairfax Ave. Sutherland tam nastoupil do vozidla taxislužby, fyzicky napadl řidiče a zasypal jej „kriminálními výhrůžkami“. Muž neutrpěl žádná zranění, kvůli nimž by musel být ošetřen.
Devětapadesátiletý herec, který byl zatčen pro podezření z trestných výhrůžek, o sedm hodin později opustil vazbu na kauci 50.000 dolarů. Podle vězeňským záznamů je jeho první soudní stání naplánováno na 2. února. Sutherlandovi zástupci na žádost agentury o komentář dosud nereagovali.
|
RECENZE: Umělec i na pódiu. Upřímně zpívající Kiefer Sutherland uchvátil
Kiefer Sutherland, který se narodil 21. prosince 1966, je synem filmové legendy Donalda Sutherlanda. Svůj filmový debut si odbyl malou roličkou po boku svého otce a tehdy začínajícího Matthewa Brodericka ve filmu Návrat Maxe Dugana (1983). Asi největší popularitu mu přinesla role ve velkorozpočtovém westernu Mladé pušky z roku 1988 a role Jacka Bauera v akčním seriálu 24 hodin, za níž dostal cenu Emmy a Zlatý glóbus.
Sutherland, který má svou hvězdu na hollywoodském chodníku slávy, si vyzkoušel i režii a je vášnivým kytaristou. Svého času byla jeho partnerkou Julia Robertsová, která s ním ale v roce 1991 po roční známosti zrušila zásnuby, protože měl podle ní styk se striptérkou. On to ale popřel.