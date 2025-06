Přestože vlastníte spoustu knih, nemáte prý na ně čas. Není to škoda?

Je. Když jsem byl malej, tak jako dnes děti koukají věčně do mobilu, nemohl jsem se odtrhnout od knih. Přišel jsem domů ze školy, a místo abych se učil, vytáhl jsem z knihovny třeba Vinnetoua, a když se po několika hodinách vrátila moje máma z práce, měl jsem ho z půlky přečteného. Jakmile jsem vzal do ruky knížku, přestal jsem vnímat svět.

Nesportuju. Jedinej výkon, který se tomu tvrzení vymyká, je maraton, který jsem uběhl a pak už jsem zase nesportoval. Jsem na to hrozně línej.