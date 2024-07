Chodit v lodičkách umí mnohem líp než já, říká Kateřina Pechová o manželovi

Peter Pecha o proměně v ženu a manželce

JAK SE MĚNÍM V ŽENU

Jsem z muzikálu Kinky Boots, který jsem nastudoval v Ostravě, nadšený. Ohnivá show s krásným poselstvím. Myslím, že v každém muži vězí i ženská duše. Mojí výhodou je, že jsem hodně citlivý, dokážu se rozbrečet u písničky v autě. Musel jsem jenom tu svou citlivost a ženskost dostat ven. Až na ten make-up... Já ho nesnáším i u žen.

Peter Pecha Muzikálová hvězda. Ze všech jeho postav zmiňme Tarzana, Achilla nebo Rockyho, za kterého získal Cenu Thálie. Teď naplno žije rolí v muzikálu Kinky Boots, kde je za drag queen, tedy muže převlékajícího se za ženu. Stíhá i „běžnou“ činohru, hrál i v několika seriálech. Snaží se věnovat hudbě, pracuje na svých písničkách i projektech druhých.

PROČ SI DÁVÁM PAUZU

Řekli jsme si, že by bylo dobré lehce zvolnit. Rozhodli jsme se, že rok nebudeme brát nové role, chceme hrát jen v nazkoušených představeních. Chci mít trochu času pro sebe, na hudbu. Rád bych zase vydal nějaké své písničky a dělal i jiné projekty.

ČÍM JE PRO MĚ KATKA

Obrovským parťákem, který mi řekne pravdu do očí, i když ji v danou chvíli třeba slyšet nechcete. Vím, že mi nikdy nebude mazat med kolem pusy, a toho si moc vážím.

CO MĚ NAUČILA

Nehroutit se, když není uklizeno. Tedy... stejně mám z nepořádku pořád trochu tik.

(Kateřina: V náhledu na pořádek se dost lišíme. My jsme vlastně celkově spíš odlišní.)

Ale naštěstí nás spojuje pozitivní naladění.

KDY MIZÍME NA CHALUPU

Teď moc ne, protože je v rekonstrukci. Už tam nechceme jenom sekat trávu, ale hodláme ji víc využívat. Daří se nám tam vypnout a přijít na jiné myšlenky. Kolikrát úplně zapomenu na telefon. Chtěli bychom tam strávit i letošní Vánoce.

PROČ SE ZBAVÍM THÁLIE

Chystám se ji vydražit za hodně peněz, které věnuju na charitu. Že jsem byl oceněný, už mi nikdo nikdy nevezme, ale na věcech nelpím, byť jde o krásné dílo Bořka Šípka. I proto věřím, že se najde někdo hodně štědrý.

(Kateřina: A co uděláš se svými golfovými poháry?)

Ty asi nikdo chtít nebude.

CO SI DÁVÁM K SNÍDANI

Když se nemusím extra hlídat kvůli roli a mám těžké tréninky v posilovně, dám si pět míchaných vajec, osmdesát gramů vloček, sto gramů slaniny, čtvrt kila melounu, čtvrt kila rajčat, tři deci džusu, padesát gramů ořechů a jedno kafe. Snídám hodinu. Do září se nebudu svlékat v žádném představení, tak se teď nemusím bránit ani čokoládě.

MŮJ VZTAH K MATEMATICE

Mám rád matematiku, logiku, číselné rébusy. Rodinné geny. Taťka říkával, že klidně můžu mít čtyřku z chování, ale dvojku z matiky nepřenese přes srdce. Matikářka na gymplu nemohla rozdýchat, že chci jít na uměleckou školu. Vrátil jsem se k tomu oklikou, našel jsem zalíbení v burze, akciích.

Kateřina Pechová nejen o problémech s vlasy

JAK SE RODIL NÁŠ VZTAH

Jako spolužáci z JAMU jsme spolu hodně kamarádili. Chodili jsme do kina, restaurací, vzájemně si svěřovali trable s předchozími partnery. Docházelo nám, že přátelství přerůstá v něco víc, ale vlastně jsme se tomu bránili, protože jsme se báli, že krásný kamarádský vztah by mohla zničit případná nepovedená láska. Až jednou na silvestra přišel zlom. Péťa mě pozval na Slovensko, já se uvolnila díky alkoholu a bylo to.

Kateřina Pechová Stejně jako Peter vystudovala muzikálové herectví na brněnské JAMU. Hraje v divadle Lucie Bílé či v Hudebním divadle Karlín. Moderuje ranní show v Hitrádiu. Objevila se v několika televizních seriálech. Nedávno rozjela svůj vlastní podcast Bábovky. Vydala knihu Kudrnatá příručka s radami, jak správně pečovat o kudrnaté vlasy. V roce 2005 byla finalistkou České Miss.

CO NA PETROVI OBDIVUJU

Vlastnost, kterou svým způsobem beru i za negativní. Když se ponoří do nějaké práce, úplně se odstřihne od reálného světa a já ho často musím, obrazně řečeno, stahovat zpátky na zem. Dokáže neuvěřitelně dřít, jít za svým. Já takovou vůli nemám.

JAK SE MI LÍBÍ JAKO ŽENA

Na premiéře muzikálu Kinky Boots jsem byla totálně nadšená a fascinovaná. Z Péti vycházela ryze ženská energie. Žádné tajtrlíkování v ženských šatech s přehnanými gesty. Trénoval i doma. Když mi chystal snídani v botách na podpatcích, musela jsem se smát. Chodit v nich umí mnohem líp než já.

MOJE PÉČE O VLASY

Teď asi budou chtít vrátit peníze všechny dámy, které si koupily Kudrnatou příručku. Jak jsem od narození netrpělivá, odmítám se s čímkoli dlouho crcat. Řekněme, že jsem si našla rutinu, o které vím, že zabírá a vlasy budou vypadat dobře. V koupelně jsem nikdy netrávila moc času. Ráno v pět vstanu a za dvacet minut odcházím z domu.

JÁ A LÁSKA KE HŘBITOVŮM

Jako malá jsem s babičkou na hřbitov často jezdila, což dřív bylo běžné. Strávily jsme tam i hodinu, než babička všechno stihla. Já jí pomáhala nebo jsem si hrála a cítila se moc dobře. Hřbitovy mám spojené s klidem z dětství, proto se po nich ráda procházím. Abych si na sobě nikdy neodnesla nalepenou nějakou dušičku, chodím vybavená různými náramky a talismany.

PROČ JSEM ROZJELA PODCAST

Dlouho jsem o něm přemýšlela, jen jsem nevěděla, čím by se měl zabývat. Jak jich přibývalo, vymyslet téma bylo stále těžší. Nasměrovala mě známá, když mi vyprávěla o svém těžkém období. Došlo mi, že si chci povídat s lidmi v nelehkých situacích, o nichž se nestydí mluvit a třeba tak pomoci jiným. Proto název Bábovky. Můj podcast je o lidech, kteří rozhodně bábovky nejsou.

KAM POJEDEME V LÉTĚ

Naordinovali jsme si volný červenec. Chystáme se procestovat Toskánsko. Itálii mám ráda, od prosince dokonce docházím na italštinu. Rádi bychom stihli i Korsiku.