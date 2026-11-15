Roli v Ulici, kde vás teď vídáme prakticky každý všední podvečer, jste nejprve dvakrát odmítla a kývla až před třemi lety na postavu intrikánky Soni Čechové. Co vás k tomu přimělo?
Ono šlo celou dobu o tu proradnou Soňu. Nabídli mi ji jednou, podruhé a potřetí už mi volal přímo hlavní režisér Stanislav Sládeček a říkal: „Lucko, ty nevíš, co děláš, musíme se sejít.“ Na schůzce jsem se mu pak snažila vysvětlit, že se na dlouhodobý seriál necítím, že mám malé děti..., a nevím, co ještě jsem tam plácala. Ale Stano se nedal a „namotal“ mě na to, že do té role potřebují zkušeného hráče. To mi asi trochu zalichotilo a šla jsem do toho. A už tam „soňuju“ čtvrtým rokem.
Možná kdysi jsem svědomitá byla. Ale po čtyřicítce mě to přestalo bavit. Hodně věcí je mi jedno. Už ani nikoho nepřesvědčuju o své pravdě.