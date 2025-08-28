Sexsymbol i kandidát na prezidenta. Herec Milan Kňažko slaví osmdesátiny

  8:08
Milan Kňažko, který 28. srpna slaví osmdesátiny, se již léta pohybuje mezi uměním a politikou. V 90. letech byl krátce ministrem zahraničních věcí, na přelomu tisíciletí vedl ministerstvo kultury v první vládě Mikuláše Dzurindy a několik let řídil slovenskou televizi JOJ. Kromě bratislavských pondělků si ho diváci pamatují například z filmu Dobří holubi se vracejí.

Populárním a dnešní optikou jistým sexsymbolem se Milan Kňažko stal během 70. a 80. let díky svým filmovým, televizním a divadelním rolím. Účinkoval mimo jiné ve snímcích Ring volný, Zánik samoty Berhof nebo Poslední motýl.

Než se rodákovi z Horních Plachtinců podařilo dostat na Vysokou školu múzických umění v Bratislavě, dělal kulisáka a dokonce si zkusil i práci horníka. Hereckou fakultu dokončil v roce 1968, poté dva roky pokračoval ve francouzském Nancy. Po návratu se stal členem bratislavského Divadla Na korze, jež se posléze začlenilo do Nové scény. V polovině 80. let nastoupil do angažmá ve Slovenském národním divadle, kde zůstal do roku 1990.

Milan Kňažko, Zdeněk Řehoř, Vladimír Menšík, Jiří Hálek, Marián Labuda, Luděk Kopřiva a Pavel Zedníček ve filmu Dobří holubi se vracejí (1988)

Jeho výraznou rolí byl alkoholik Miloš Lexa ve snímku režiséra Dušana Kleina Dobří holubi se vracejí. Za své herecké výkony obdržel Kňažko titul zasloužilý umělec, který ale v říjnu 1989 vrátil na protest proti šikaně, jíž byl vystaven coby signatář petice Několik vět a výzvy k propuštění politických vězňů. Mladší diváci si ho mohou pamatovat coby masového vraha ze snímku Normal.

„Utvorte koridor!“

Po 17. listopadu 1989 se Kňažko, který je ostrým kritikem slovenského premiéra Roberta Fica, ocitl v centru politického dění na Slovensku. Patřil ke spoluzakladatelům hnutí Veřejnost proti násilí (VPN). Byl organizátorem a řečníkem protikomunistických demonstracích na Slovensku, kde mluvil pomalu a dramaticky do megafonu. Proslul výzvou: „Utvorte koridor!“, kdy žádal shromážděné na náměstí, aby pustili sanitku a zdravotníky k lidem, kterým se udělalo špatně.

Po zvolení Václava Havla prezidentem byl Kňažko jeho poradcem, odešel ale už v červnu 1990, kdy se rozhořel spor o název státu. Poté působil jako poslanec VPN ve Federálním shromáždění a ministr mezinárodních vztahů emancipující se Slovenské republiky.

Květen 1990 – československý prezident Václav Havel je na návštěvě Slovenska, kde ho mimo jiné přivítal jeho kamarád a umělecký i politický kolega Milan Kňažko.

Na začátku roku 1991 se Kňažko v mocenském boji uvnitř VPN postavil na stranu kontroverzního Vladimíra Mečiara, po jehož boku stál i při vytvoření Hnutí za demokratické Slovensko (HZDS). Spojenectví s autoritářským premiérem, jež mu bývá dodnes vyčítáno, se definitivně rozpadlo na jaře 1993, kdy byl Kňažko odvolán z funkce ministra zahraničí. Jako řadový poslanec se v následujících letech podílel na vzniku několika nových politických subjektů.

V roce 2014 se pokusil o politický comeback. Voličská podpora Kňažka v prvním kole prezidentských voleb tenkrát stačila pouze na čtvrté místo. Získanou popularitu se nedlouho poté pokusil zúročit ve volbě primátora Bratislavy, rovněž bez úspěchu.

Střílel na lupiče

Herec a politik je potřetí ženatý a má tři děti. Mezi jeho největší koníčky patří golf. V listopadu 2002 se dokonce nechal slyšet, že se chce stát slovenským reprezentantem v této hře.

V roce 2017 Kňažko postřelil lupiče ve své vile v prestižní bratislavské čtvrti nedaleko památníku Slavín. Čech, kterého později policie obvinila, při střelbě utrpěl poranění stehna a po převozu do nemocnice se podrobil operaci.

Hodně přemýšlím o sebevraždě, nemám ji nikomu za zlé, říká Milan Kňažko

Herec se bránil legálně drženou zbraní. Slovenské zákony jsou ohledně držení zbraně jiné než české. Umožňují lidem u sebe doma použít zbraň, pokud někdo do obydlí neoprávněně vnikne nebo v něm setrvá. „Ale náš zákon taky říká, že nesmí být úmyslem schválně zabít,“ vysvětluje Kňažko. Kdyby zbraň v tomto případě místo něho použila manželka, bylo by to podle zákona také v pořádku.

Loni dostal Milan Kňažko hereckou cenu Thálie pro zahraničního umělce. Nyní například vystupuje v Divadle Na Jezerce.

7. května 2024
Milan Kňažko (2019)
Milan Kňažko (2019)
Milan Kňažko
Milan Kňažko
53 fotografií
