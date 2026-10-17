„Hrát s jednou z nejlepších českých hereček Ivou Janžurovou je splněný sen,“ říká Mikuláš. Jak vzpomíná na Jiřího Bartošku, který mu hrál otce v jedné z prvních porevolučních reklam natáčených v tuzemsku? Proč se stal propagátorem bitcoinů? Co zažil na Kubě, kde v dětství strávil dva roky? A jak vychovává svého skoro sedmiletého syna?
Kdybyste teď potkal sám sebe v pětadvaceti, co byste tomu mladíkovi řekl? S tím, co všechno dnes víte...
Řekl bych mu, že je naprosto v pořádku, že je nesoustředěný a zrychlený, protože má poruchu pozornosti s hyperaktivitou ADHD. Jen se to ještě neví, protože s tou diagnózou lékaři přijdou až za pár let. Předpověděl bych mu, že se vždy pro něco nadchne, ale že u toho zpravidla nevydrží moc dlouho. Takže bych mu poradil, ať si vybere ideálně jednu věc a dělá ji pořádně.
Filmaři si mě vypůjčili ve školce a za pár hodin nás tam vrátili. Učitelky to nějak opomenuly říct našim rodičům.