Velkou roli bych nestíhal. Nechci kvůli práci umřít, říká Michal Dlouhý

Co se vám jako první vybaví, když řeknu „konzervatoř“?

Že tam máme bráchovy kluky, Janíka a Jiříka! V prvním ročníku je učila moje bývalá spolužačka z konzervatoře Lucie Kožinová. Krásně se to propojilo a já si říkám: Pokračuje to! Pokračuje náš rod! Je hezké poslouchat od kolegů, kteří se s kluky potkávají, slova chvály. To člověka pohladí. Je to obrovská zásluha mámy Péti (herečka Petra Jungmanová, pozn. redakce), moc dobře je vychovala. Člověk má jen strach, aby jim to právě kvůli té chvále trochu neulítlo. Ale já věřím, že jsou to rozumný kluci. Jinak dostanou od strejdy facku.

Když vidím ty chudáky, které honí publikum i bulvár, vůbec jim nezávidím. Tuhle práci nedělám kvůli tomu, abych byl slavný, ale proto, aby byli lidi spokojení.