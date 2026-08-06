Herectví mi prodloužilo život, říká Michael J. Fox bojující s Parkinsonem

V roce 1991, kdy točil film Doktor Hollywood, si Fox při jízdě autem všiml, že se mu samovolně třese malíček. Doktoři mu tvrdili, že jde o hereckou nervozitu, později se však dozvěděl pravdu. Byla mu diagnostikována Parkinsonova choroba, která způsobuje postupnou ztrátu kontroly nad pohyby těla.
Dnes je mu 65 let a nedávno oslavil návrat z herecké pauzy, o které se předpokládalo, že bude definitivní. Jak však Fox uvedl v nedávném rozhovoru, právě herectví se ukázalo být prospěšným pro jeho zdraví i psychickou pohodu.
„Reálně mi prodloužilo život a učinilo ho zajímavějším, ačkoliv jsem dříve s ničím takovým ani nepočítal,“ říká herec v rozhovoru pro The Hollywood Reporter, který vyšel 22. července. „Do důchodu ještě nejdu. Kdybych měl přestat s hraním, musel bych pro to mít opravdu dobrý důvod. Ať Parkinson rozhodne za mě.“
Světu svou diagnózu oznámil v roce 1998, načež se v dalších letech snažil příznaky nemoci co nejvíce maskovat, aby nenarušovaly vyznění jeho rolí. Až v roce 2011, kdy si v rámci finální řady seriálu Larry, kroť se zahrál jakousi satirickou verzi sebe samého, zapojil do této komediální role i příznaky Parkinsona – a jak sám říká, výsledkem byl pocit úlevy.
„Ukázalo mi to pravdu. Uvědomil jsem si, že se přece jen mám o co opřít. Tuhle svoji křehkou a oslabenou stránku jsem dříve před všemi skrýval,“ vzpomíná. „Dodalo mi to pocit, že na základě svých reálných zážitků naopak můžu dodat pevnější obrysy svým postavám. Že dokážu využít cokoliv.“
O to více ocenění se ve výsledku dočkal za svou roli v seriálu Terapie pravdou, kde hraje společně s Harrisonem Fordem a oba hrají Parkinsonem stižené postavy. „Bylo to poprvé, kdy jsem v tomto mohl interagovat s dalším hercem,“ říká Fox, který zde mohl svému hereckému kolegovi účinně radit. „Ford byl rád, že můžeme zážitky svých postav sdílet, a že jsem mu pomohl ve všem, co potřeboval.“
Role v Terapii pravdou nakonec Foxovi přinesla nominaci na cenu Emmy. Aktuálně má seriál již tři série, přičemž čtvrtá je v plánu na rok 2027.