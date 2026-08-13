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Za tátu bych položila život, říká dcera Martina Zounara Claudie

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Martin Zounar a jeho dcera Claudie (10. srpna 2026)

Martin Zounar a jeho dcera Claudie (10. srpna 2026) | foto: Herminapress

Martin Zounar a jeho dcera Claudie (10. srpna 2026)
Mahulena Bočanová, Martin Zounar a Patrik Děrgel v seriálu Ordinace v růžové...
Martin Zounar v seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 (2022)
Mahulena Bočanová a Martin Zounar v seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 (2022)
32 fotografií
„Zbožňuji tátu,“ říká Claudie, osmnáctiletá dcera Martina Zounara. Obdobně mluví i o své matce producentce Simoně Brdičkové. Rodiče jsou dávno rozvedení, ale Claudii rozpad rodiny, zdá se, nepoznamenal.

Studuje soukromou Leonardo V. Academy a jezdí na koni. V dětství si vyzkoušela i práci před kamerou, hrála v seriálu Krejzovi a ve Slunečné. „Mě to ale nechytlo,“ popisuje, jak na ni hraní působilo.

„Pro tátu to žádné překvapení nebylo, viděl, že mě to táhne jiným směrem. A podle mě i lepším než je herectví. Chtěla bych studovat vysokou školu ekonomickou, jdou mi jazyky, mluvím anglicky a francouzsky, tak bych se pak věnovala třeba managementu,“ plánuje si.

Ani ježdění na koni nevnímá jinak než jako hobby. „Závodím dlouho, ale rok jsem měla pauzu, protože předchozí kůň mi onemocněl. Dostal koliku, šel na operaci, a pak se zjistilo, že má srdeční arytmii. Teď si užívá důchod. Jeho majitel je skvělý, veterinář, takže je o něj postaráno. Chodíme ho s tátou navštěvovat, abychom viděli, jak se mu daří,“ vypráví Claudie.

Martin Zounar a jeho dcera Claudie (10. srpna 2026)

„Teď mám nového koně, tak se seznamujeme, a vrátila jsem se k závodění. Absolvovala jsem svoji první Amateur Tour. Bylo to super, akorát poslední kolo jsme nedojeli tak, jak jsme plánovali. Člověk se pořád učí,“ dodává. „Mamka se učila jezdit na koni kdysi se mnou, táta to zkoušel v mládí, ale teď… Myslím, že by ho kůň shodil, kdyby se na něm chtěl projet,“ tipuje si.

Oba ji ale všestranně podporují. „Mám s mamkou i taťkou neskutečně dobrý vztah. Zbožňuji tátu, položila bych za něj život. Protože je úžasný, chápavý člověk. I když nemá, tak dá. Je skvělý táta, věnuje se mi. I teď, když jsem se vystresovaná vracela k závodění, mi byl oporou. To samé mamka. Oba se mnou jezdí na závody a umí mě podržet,“ říká Claudie.

Vybavuje si i oblíbené výlety, které s otcem jako malá absolvovala. „Každý rok jsme spolu jezdili na Slovensko a do Hradce Králové, kde vyrůstal. Brali jsme s sebou stan a jezdili tam na čtyřkolkách. Vyprávěl mi o svém mládí, a to bylo nejvíc. Hrozně mě to s ním spojilo. Měl neskutečné dětství, takové bych sama chtěla zažít,“ říká.

Martin Zounar

„Máme na Slovensku rodinu, kterou se snažíme navštěvovat. Pokaždé spolu zažíváme něco nového, s ním se nenudím. Je s ním sranda. Dokáže vybruslit ze všech ze situací, které by jinak mohly skončit trapasem,“ usmívá se.

Martin Zounar svou dceru nečekaně přivedl na party televize Nova, pro kterou točí už léta Ordinaci v růžové zahradě. Do vysílání ale brzy půjde další seriál – Muži v letu, ve kterém dostal roli. „Moje postava se jmenuje Jumbo a je jedním ze tří techniků na letišti. Další hrají Mirek Vladyka a Roman Štabrňák. A musím říct, že se divím, že ta letadla pod jejich dohledem vůbec létají,“ usmívá se.

Hlavní dějovou linku mají „piloti“ Bolek Polívka, Pavel Zedníček a Miroslav Donutil. „Jsem rád, že jsem mohl vedle nich být. Bylo to nádherné natáčení. Něco podobného, jako když jsem měl možnost pracovat s panem Peškem, Růžkem, Haničincem, Munzarem, s paní Hlaváčovou a Adamovou. Byla to vzpomínka na mé nádherné mladé časy, ale i na tehdejší způsob natáčení,“ vyznal se Zounar. Producentkou osmidílného seriálu je jeho bývalá manželka Simona Brdičková.

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