Prsa mám, ale jsou mi k ničemu, smutní herec Kryštof Bartoš

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Blbé jméno, super herečka. Svatbou bych ji zachránil, říká Bartoš o Babišové
Dědic – tak synovi říkají doma, mezi sebou. Otázkou ovšem je, jestli Oskar bude mít jednou co dědit. „To je pravda, zatím toho moc není. Až na ten mlýn v Drásově u Brna. Jsem ze tří dětí, takže to dělení mezi sourozenci ho, chudáka, o většinu majetku připraví,“ zamýšlí se Kryštof Bartoš. V Drásově teď bydlí jeho maminka se svým partnerem. Brzy se prý budou brát. „Jo, jo, pravděpodobně budou mít svatbu dřív než my s Martinou,“ potvrzuje herec.
S veselkou nespěchají, přitom doma všechno funguje na výbornou. „Prožívám asi nejšťastnější období svého dosavadního života. Oskar je skvělý a já mám poprvé v životě pocit, že vím, proč na tom světě jsem,“ říká Bartoš nadšeně.
„Nedávno jsme byli všichni na dovolené v solné komoře u rakouských jezer, kde je to nádherné a Oskárek si to s námi užil. V podstatě poprvé. Jezdili jsme s ním na výlety, už když byl malinký, letěli jsme třeba do Říma, pak k moři... Ale jako půlroční mimino to vůbec neocenil. Teď je mu lehce přes rok a v tom Rakousku to úplně miloval. Dokonce se tam naučil chodit. Tím, jak toužil dostat se do vody, postavil se na vlastní nohy, aby k ní „doběhl“. Plavat ještě neumí, ale když jsem ho držel na hladině jezera, kopal nožičkami, jako plavec. Je úplně úžasný,“ rozplývá se herec. A jak poznal, že se Oskarovi, který zatím nemluví, v Rakousku líbí? „Protože se celou dobu strašně smál,“ vysvětluje.
Říká, že otcovství ho překvapilo v mnoha ohledech. Především nevěděl, kolik lásky k tak malému človíčkovi se v něm zrodí. „Já ty pocity ani neumím dát do slov. Je to něco strašně silného… Po všech stránkách jsem příjemně překvapený,“ říká.
„Než jsem se stal otcem, myslel jsem si, že nejtěžší na tom všem bude přebalování a přitom je to opravdu ta nejtriviálnější věc. Protože hovna vašeho dítěte vám voní,“ ohání se replikou, která je spíš typická pro maminky. Otcové se většinou nad výkaly svých dětí ušklíbají.
„Ale to jsou podle mě ti, co do toho dost neinvestovali. Já si myslím, že otec a matka mohou být v té vazbě na dítě úplně rovnocenní. Jasně, nemám prsa, nebo tedy mám, ale jsou mi k ničemu, nemůžu Oskara nakojit, ale kromě toho jsme v péči o něj na tom stejně,“ říká.
Na party Primy ho přivedl seriál Táta, který chystá televize do vysílání. Hraje v něm novináře. „Nikoho konkrétního jsem nekopíroval. Popravdě, spíš jsem myslel na svého bratra Johana, když jsem tvořil tuto roli. Protože ten chlápek, kterého tam hraji, je především, a to je důležitější než jeho profese, strašně laskavý člověk, takový „pravďák“,“ prozrazuje.
„Jako novinář v Tátovi píšu do oblastního týdeníku v Novém Boru, což mě profesně moc nenaplňuje. Přece jenom jsem měl jiné ambice. Ale moje kariéra vyletí nahoru,“ naznačuje svoji dějovou linku, která souvisí s kriminálním případem, inspirovaným skutečnými událostmi. „Je to příběh o hledání spravedlnosti a smíření. Smutný, ale s dobrým koncem,“ prozrazuje Bartoš.
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Ani ne roční syn Babišové a Bartoše už má za sebou první roli
Sám má s novináři od začátku své kariéry dobré zkušenosti. Zatím na něj nikdo nic „nevyšťoural“. Milenku ani dluhy. „Nic takového ani nehrozí,“ usmívá se Bartoš, že kostlivce ve skříni žádného neskrývá.
V péči o Oskara se s Martinou Babišovou střídají, aby oba mohli uspokojit i svoje profesní ambice. Bartoš se věnuje mimo jiné divadlu. Hraje v inscenaci Časokryt v Divadle Na zábradlí a chystá se na hlavní roli v inscenaci Svatá Johanka z jatek, kterou bude zkoušet v Činoherním studiu v Ústí nad Labem. „Je to zajímavá hra o fungování kapitalismu, což je téma, které mě strašně zajímá,“ prozrazuje.
A daří se mu postupně svoji cenu na trhu navyšovat. „Honoráři se nezabývám, ty za mě řeší agentura 2media, a stará se o mě výborně, protože stabilně rostou,“ pochvaluje si.