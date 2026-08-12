Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Prsa mám, ale jsou mi k ničemu, smutní herec Kryštof Bartoš

Autor:
Zamilovaní partneři Kryštof Bartoš a Martina Babišová

Zamilovaní partneři Kryštof Bartoš a Martina Babišová | foto: Pavel Dvořák/Tilen Vajt

Kryštof Bartoš a David Novotný v seriálu Táta (2026)
Kryštof Bartoš a David Novotný v seriálu Táta (2026)
Kryštof Bartoš v Show Jana Krause (květen 2026)
Martina Babišová a Kryštof Bartoš na premiéře filmu Holka od vedle (23. ledna...
62 fotografií
„Čekali jsme, až dorazí hlídání pro Oskárka, hlásil Kryštof Bartoš, proč na akci TV Prima přišli s partnerkou Martinou Babišovou se zpožděním. Náladu měli skvělou. „Oba si užíváme vzácných chvil, kdy jsme spolu sami, bez našeho dědice,“ usmíval se herec při rozhovoru pro iDNES.cz.

Blbé jméno, super herečka. Svatbou bych ji zachránil, říká Bartoš o Babišové

Dědic – tak synovi říkají doma, mezi sebou. Otázkou ovšem je, jestli Oskar bude mít jednou co dědit. „To je pravda, zatím toho moc není. Až na ten mlýn v Drásově u Brna. Jsem ze tří dětí, takže to dělení mezi sourozenci ho, chudáka, o většinu majetku připraví,“ zamýšlí se Kryštof Bartoš. V Drásově teď bydlí jeho maminka se svým partnerem. Brzy se prý budou brát. „Jo, jo, pravděpodobně budou mít svatbu dřív než my s Martinou,“ potvrzuje herec.

S veselkou nespěchají, přitom doma všechno funguje na výbornou. „Prožívám asi nejšťastnější období svého dosavadního života. Oskar je skvělý a já mám poprvé v životě pocit, že vím, proč na tom světě jsem,“ říká Bartoš nadšeně.

„Nedávno jsme byli všichni na dovolené v solné komoře u rakouských jezer, kde je to nádherné a Oskárek si to s námi užil. V podstatě poprvé. Jezdili jsme s ním na výlety, už když byl malinký, letěli jsme třeba do Říma, pak k moři... Ale jako půlroční mimino to vůbec neocenil. Teď je mu lehce přes rok a v tom Rakousku to úplně miloval. Dokonce se tam naučil chodit. Tím, jak toužil dostat se do vody, postavil se na vlastní nohy, aby k ní „doběhl“. Plavat ještě neumí, ale když jsem ho držel na hladině jezera, kopal nožičkami, jako plavec. Je úplně úžasný,“ rozplývá se herec. A jak poznal, že se Oskarovi, který zatím nemluví, v Rakousku líbí? „Protože se celou dobu strašně smál,“ vysvětluje.

Zamilovaní partneři Kryštof Bartoš a Martina Babišová
Kryštof Bartoš a David Novotný v seriálu Táta (2026)
Kryštof Bartoš a David Novotný v seriálu Táta (2026)
Kryštof Bartoš v Show Jana Krause (květen 2026)
62 fotografií

Říká, že otcovství ho překvapilo v mnoha ohledech. Především nevěděl, kolik lásky k tak malému človíčkovi se v něm zrodí. „Já ty pocity ani neumím dát do slov. Je to něco strašně silného… Po všech stránkách jsem příjemně překvapený,“ říká.

„Než jsem se stal otcem, myslel jsem si, že nejtěžší na tom všem bude přebalování a přitom je to opravdu ta nejtriviálnější věc. Protože hovna vašeho dítěte vám voní,“ ohání se replikou, která je spíš typická pro maminky. Otcové se většinou nad výkaly svých dětí ušklíbají.

„Ale to jsou podle mě ti, co do toho dost neinvestovali. Já si myslím, že otec a matka mohou být v té vazbě na dítě úplně rovnocenní. Jasně, nemám prsa, nebo tedy mám, ale jsou mi k ničemu, nemůžu Oskara nakojit, ale kromě toho jsme v péči o něj na tom stejně,“ říká.

Martina Babišová a Kryštof Bartoš (2025)

Na party Primy ho přivedl seriál Táta, který chystá televize do vysílání. Hraje v něm novináře. „Nikoho konkrétního jsem nekopíroval. Popravdě, spíš jsem myslel na svého bratra Johana, když jsem tvořil tuto roli. Protože ten chlápek, kterého tam hraji, je především, a to je důležitější než jeho profese, strašně laskavý člověk, takový „pravďák“,“ prozrazuje.

„Jako novinář v Tátovi píšu do oblastního týdeníku v Novém Boru, což mě profesně moc nenaplňuje. Přece jenom jsem měl jiné ambice. Ale moje kariéra vyletí nahoru,“ naznačuje svoji dějovou linku, která souvisí s kriminálním případem, inspirovaným skutečnými událostmi. „Je to příběh o hledání spravedlnosti a smíření. Smutný, ale s dobrým koncem,“ prozrazuje Bartoš.

Ani ne roční syn Babišové a Bartoše už má za sebou první roli

Sám má s novináři od začátku své kariéry dobré zkušenosti. Zatím na něj nikdo nic „nevyšťoural“. Milenku ani dluhy. „Nic takového ani nehrozí,“ usmívá se Bartoš, že kostlivce ve skříni žádného neskrývá.

V péči o Oskara se s Martinou Babišovou střídají, aby oba mohli uspokojit i svoje profesní ambice. Bartoš se věnuje mimo jiné divadlu. Hraje v inscenaci Časokryt v Divadle Na zábradlí a chystá se na hlavní roli v inscenaci Svatá Johanka z jatek, kterou bude zkoušet v Činoherním studiu v Ústí nad Labem. „Je to zajímavá hra o fungování kapitalismu, což je téma, které mě strašně zajímá,“ prozrazuje.

A daří se mu postupně svoji cenu na trhu navyšovat. „Honoráři se nezabývám, ty za mě řeší agentura 2media, a stará se o mě výborně, protože stabilně rostou,“ pochvaluje si.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Lucie Bílá poprvé ukázala interiér svého ráje. Chalupa je jako z pohádky

Lucie Bílá (srpen 2026)

Lucie Bílá (60) nechala fanoušky nahlédnout do svého milovaného místa v Českém ráji. Chalupa v obci Líšný působí jako návrat do minulosti. Zpěvačka zde odpočívá, chodí do lesa, sbírá bylinky a houby...

Richard Genzer zhubl 25 kilo. Nechlastám a píchám si injekce, prozradil

Richard Genzer na koncertě Marka Ztraceného (srpen 2026)

Komik Richard Genzer (59) v poslední době výrazně zhubl. Podařilo se mu shodit 25 kilogramů a přiznal, že to není jen zásluhou diety. Pomohl si injekcemi na hubnutí.

Zuzana Belohorcová ukázala prsa po vyjmutí implantátů a láká na svůj nový projekt

Moderátorka Zuzana Belohorcová si dopřává relaxaci v luxusním lázeňském areálu....

Zuzana Belohorcová se po vyjmutí prsních implantátů rozhodla otevřeně promluvit o vztahu ke svému tělu. Padesátiletá moderátorka přiznala, že se ve své kůži nikdy necítila lépe. Přestože chce na...

Helena Vondráčková předvedla v Itálii skvělou postavu v bikinách

Helena Vondráčková relaxovala u bazénu a užívala si italské slunce. (srpen 2026)

Helena Vondráčková (79) vyrazila do Toskánska, kde si užila několik dnů odpočinku, svatbu přátel i návštěvu Florencie. Na Instagramu se pochlubila fotografiemi z pobytu a na jednom ze snímků ukázala...

Tatérka a herečka Kaira Hrachovcová ukázala v 51 letech štíhlou postavu v bikinách

Kaira v bikinách a šátku na hlavě při focení u vody. (srpen 2026)

Kateřina Kaira Hrachovcová v 51 letech předvedla svou štíhlou a vypracovanou postavu. Herečka a tatérka na sociálních sítích pravidelně ukazuje také svá výrazná tetování, která jsou dnes už...

Z chlapů, co mi píšou na Instagram, mám strach, přiznává Jitka Boho

Jitka Boho (5. července 2026)

I Jitka Boho se zúčastnila party Novy. Dvakrát soutěžila v show Tvoje tvář má známý hlas, takže se ráda pozdravila s lidmi ze štábu. Ale nic nového pro televizi nechystá. „Říkala jsem si, že bych...

18. srpna 2026

Pomohlo by mi, kdybych na sebe byla hodnější, říká herečka Beáta Kaňoková

Beáta Kaňoková

Hvězda Zlaté labutě herečka Beáta Kaňoková (37) vnímá herectví spíše jako poslání, ale dětem doma říká, že jde do práce. „To aby pochopily, že si nejdu jen hrát, ale vydělávat,“ smála se v rozhovoru...

18. srpna 2026

Princezna Eugenie ukázala dceru a prozradila její jména. Uctila i královnu

Princezna Eugenie a královna Alžběta II. (Windsor, 18. dubna 2019)

Princezna Eugenie a její manžel Jack Brooksbank se před dvěma týdny stali trojnásobnými rodiči. PO dvou synech mají dceru. Nyní neteř britského krále Karle III. prozradila jméno holčičky.

17. srpna 2026  17:14

Kašpárka mám pod kontrolou, uklidňuje Vondráček herečky při postelových scénách

Jan Vondráček v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (16. dubna 2024)

Jan Vondráček za desítky let před kamerou stihl role všeho druhu – včetně těch, při nichž musel odhodit víc než jen ostych. Intimním scénám se sice raději vyhýbá, když už na ně ale dojde, napětí na...

17. srpna 2026  16:43

Lola vyrostla a mám muže snů. Začíná jiná etapa, říká Rolins o pauze od zpěvu

Pavel Nedvěd a Dara Rolins

Sama si „naordinovala“ roční pauzu od vystupování a zpěvu. Nyní se zpěvačka Dara Rolins (53) svým fanouškům svěřila, jestli dokáže tento závazek splnit. Mnozí tomu totiž nevěří.

17. srpna 2026  14:28

Ivanka Trumpová vyrazila s rodinou na Island, relaxovala v horkých pramenech

Ivanka Trumpová si dopřála koupání v proslulé Modré laguně. (srpen 2026)

Zatímco řada celebrit vyráží v létě za sluncem a vysokými teplotami, Ivanka Trumpová zvolila poněkud netradiční destinaci. Dcera amerického prezidenta Donalda Trumpa vyrazila počátkem srpna s...

17. srpna 2026  12:03

Sexy modely, luxusní auta a světový DJ. Osmany Laffita chystá megashow kariéry

Móda podle Osmanyho Laffity

Už od ledna připravuje návrhář Osmany Laffita největší módní show své kariéry. Česko podle něj nic takového nezažilo. Nebudou chybět módní kreace, ale ani luxusní auta a světový DJ Paul van Dyk,...

17. srpna 2026  10:39

Helena Vondráčková předvedla v Itálii skvělou postavu v bikinách

Helena Vondráčková relaxovala u bazénu a užívala si italské slunce. (srpen 2026)

Helena Vondráčková (79) vyrazila do Toskánska, kde si užila několik dnů odpočinku, svatbu přátel i návštěvu Florencie. Na Instagramu se pochlubila fotografiemi z pobytu a na jednom ze snímků ukázala...

17. srpna 2026  10:37

Rodina pohromadě, jak to má být. Doleželová potvrdila návrat k šéfovi fotbalu

Jana Doleželová a David Trunda na Plese jako Brno (27. ledna 2018)

Mají spolu dceru, přesto se rozešli. V posledních měsících se ale opět objevovali bok po boku. Nyní lékárnice a miss Jana Doleželová potvrdila, že se vrátila k šéfovi českého fotbalového svazu Davidu...

17. srpna 2026  10:18

O smrti maminky jsem se dozvěděl z Facebooku. Zášť necítím, říká Artur Štaidl

Iveta Bartošová se synem Arturem v roce 2009

Artur Štaidl letos oslaví třicetiny. Syn zpěvačky Ivety Bartošové a hudebníka Ladislava Štaidla si přitom už v mladém věku prošel ztrátou obou rodičů. O maminku přišel v dubnu 2014, kdy si Iveta...

17. srpna 2026  8:55

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Tréninky StarDance: kdo škrábe brambory v podpatcích a komu nastřelili nové vlasy?

Hana Dvorská ve StarDance XIV (2026)

Přípravy na taneční soutěž StarDance jsou v plném proudu. Některé dámy se učí chodit na vysokých podpatcích a rovněž pánové musí v mnoha ohledech vystoupit z komfortní zóny. Taneční střevíčky jsou...

17. srpna 2026  5:30

Sebehodnocení nemám rád, je to pro mě intimní věc, říká Filip Březina

Filip Březina je členem souboru Městských divadel pražských.

Exceloval v seriálu Smysl pro tumor, v divadle je jako doma a nyní točí nový komediální seriál. Po měsících natáčení se ale herec Filip Březina (31) nejvíc těší na šestnáct dnů volna, kterých se...

17. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.