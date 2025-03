Pete Davidson popsal, že měl kdysi na svém těle dohromady přibližně dvě stovky různých tetování. V nedávném rozhovoru pro web Page Six prozradil, že nyní úspěšně pokračuje v jejich odstraňování. „Aktuálně si nechávám odstranit tetování z hrudníku,“ řekl.

Odstranění je podle něj extrémně bolestivé. „Pálí vám kůži a musíte to podstoupit desetkrát,“ popsal. S humorem dodal, že kdyby měl do budoucna investovat do nějakého byznysu s velkým potenciálem finančního zisku, byl by to právě salón na odstraňování tetování, jelikož tuto proceduru podle jeho slov podstupuje v posledních letech stále více lidí.

Bolest se prý snaží ignorovat, jak jen to jde. „Když mi odstraňují větší plochy barvy, uspí mě přitom, což je fajn. Když jde jen o ruku, snažím se poslouchat přitom hudbu nebo třeba mluvit po telefonu se svou sestrou,“ prozradil.

Bývalý partner Kim Kardashianové se nedávno objevil v módní kampani pro značku Reformation, kde ukázal hrudník, břicho i paže, kde byly vidět už jen zbytky tetování. Doufá, že se postupně zbaví i ostatních, ale to potrvá ještě dlouhou dobu. „Až mi bude čtyřicet, bude to konečně všechno pryč,“ věří.

Herec se pro odstranění rozhodl podle svých kvůli kariéře. „Upřímně jsem nikdy nečekal, že dostanu šanci hrát, ale moc mě to baví. Z nějakého důvodu ale většina filmových herců moc tetování nemá, nerad bych přišel jen kvůli tomu o případné role,“ svěřil se.

Další celebrity, které se zbavily tetování

Victoria Beckhamová

Když si Victoria Beckhamová nechala odstranit několik tetování věnovaných manželovi Davidu Beckhamovi, rozvířilo to hned spekulace o konci jejich vztahu. Victoria ale vše uvedla na pravou míru: „Měla jsem je už dlouho a nebyla tak pěkná jako ta, která má můj manžel nebo děti. Prostě už to nebylo hezké,“ řekla v rozhovoru.

Kaley Cuoco

Hvězda seriálu Teorie velkého třesku si nechala odstranit datum své svatby s bývalým manželem Ryanem Sweetingem. Na Instagramu varovala fanoušky: „Poznámka – nikdy si nenechávej vytetovat datum svatby!“

Eva Longoria

Po rozvodu s basketbalistou Tonym Parkerem se Eva Longoria zbavila hned tří tetování spojených s bývalým mužem – čísla jeho dresu, data jejich svatby a jeho iniciál.

Hayden Panettiere

Herečka si nechala vytetovat nápis „žij bez výčitek“ – ale s chybou, kvůli čemuž sklízela pravidelně posměch okolí. Tetování si nechala odstranit v roce 2013.

Mark Wahlberg

Herec označil odstranění svých osmi tetování za extrémně bolestivé a přirovnal ho k opakovanému pálení kůže horkým olejem.

Megan Foxová

V roce 2012 začala Megan Foxová postupně odstraňovat jedno ze svých tetování, hlavu herečky Marilyn Monroe. „Je to traumatizující a opravdu neuvěřitelně bolestivé,“ přiznala.

Melanie Griffithová

Po rozvodu s hercem Antoniem Banderasem zmizelo z jejího ramene tetování s jeho jménem.

Heidi Klumová

Po rozvodu se Sealem si topmodelka Heidi Klumová nechala odstranit jméno bývalého partnera ze svého předloktí, ale ponechala si tetování tří hvězdiček symbolizující počet jejich dětí.

Khloé Kardashianová

Khloé si nechala odstranit tetování na zádech věnované otci, ale zachovala si jiné – na zápěstí má vytetovaný tátův podpis.