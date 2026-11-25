Nejen na našich fotografiích k rozhovoru působíte jako fešný chlapák, ovšem v hororu Thankskilling Day, který vstoupí do kin 26. listopadu, se z vás stane – s prominutím – trochu zrůda. Kolik času jste musel trávit v maskérně, než vás proměnili k nepoznání?
Klapka padala už v šest nebo v sedm ráno, já musel do maskérny o dvě hodiny dřív.
A jaký je váš vztah k hororům? Jste jejich fanouškem?
Musím přiznat, že dřív jsem je moc rád neměl. Jako dítě jsem se bál tmy, vlastní fantazie i věcí, kterým jsem nerozuměl. A horory bývají často mysteriózní, plné různých lekaček, což mi nedělalo dobře. Dnes se na ně dívám spíš z pohledu filmařského řemesla, zajímá mě, jak jsou natočené a jak v nich herci hrají. Zaujal mě ale třeba loňský americký hit Posedlost. Vznikl s velmi nízkým rozpočtem, a přesto během osmi týdnů vydělal přes půl miliardy eur. Je to vynikající horor a herečka v hlavní ženské roli podává naprosto famózní výkon.
Emília Vášáryová podotkla, že Dunkerk je dobrý film, jen že v něm byli všichni hezcí. A vůbec tam nebyla špína ani krev. Došlo mi, že přesně tohle mi na něm nesedělo. Na filmech mám rád, když je vidět, že se herec opravdu potí, a ne že to jen předstírá.