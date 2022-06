Výtky a pochvaly slyším nejraději tváří v tvář, říká herec Martin Finger

Martin Finger má zkušenosti i se zahraniční produkcí: „Rozdíly jsou enormní. V duchu se děsím, jak plýtvají. Vždyť my bychom to udělali za polovinu! Ale je samozřejmě příjemné, jak herce hýčkají. A výdělky jsou nesrovnatelné.“ | foto: Anna Kovačič, archiv Česká televize, Bontonfilm, Pavel Nesvadba / Činoherní klub

Když už si myslel, že víc se stihnout nedá, přibyla mu pozice uměleckého šéfa v divadle. „Jdu z role do role, na divadle, ve filmu i televizi. Je toho teď moc, ale nestěžuju si,“ říká herec Martin Finger. Co by si ve své profesi ještě přál?