Herec David Matásek měl nehodu. Uf. Žijem, napsal

„Rozrytý sad od kanců, děkujeme! Včelky žijí i v experimentálním kozahive… a speciální dík patří nepozornému řidiči z Německa, který nás sestřelil cestou domů. Uf. Žijem. Edit: jo, byl to Turek!“ napsal herec na Facebooku k fotkám ze sadu, s včelím úlem a také s nabouraným autem.
Jako místo příspěvku, na kterém je označený s manželkou Evou a sedlákem a lesníkem Danielem Pitkem, dal Třebenice v Ústeckém kraji.
Pod příspěvkem mu sledující psali, že je nejdůležitější, že jsou s manželkou v pořádku a z plechy že se vyklepou. Někteří si neodpustili ani rýpanec do hercovy narážky na Filipa Turka, který měl problém s rychlou jízdou.
Herec se s manželkou věnuje včelařství a obnově starého sadu v Českém středohoří, nedaleko Děčína. Jde o projekt, který rozjel během covidu, aby si vytvořil jistotu nezávislou na umělecké profesi. Manželé koupili zanedbanou ruinu chalupy a proměnili ji v útulné místo s včelami a ovocným sadem, kde, jak říkají, našli klid a spojení s přírodou.