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Hvězda Smrtonosné zbraně má alzheimera. V jistém smyslu s tím můžu žít, říká

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  15:35
Danny Glover a Mel Gibson ve filmu Smrtonosná zbraň 2 (1989)

Danny Glover a Mel Gibson ve filmu Smrtonosná zbraň 2 (1989) | foto: © Warner Bros.

Danny Glover (17. ledna 2014)
Herec Danny Glover na Comic Conu 2023
Danny Glover ve filmu Ve tři ráno (2001)
Herec Danny Glover na Comic Conu 2023
21 fotografií
Herec Danny Glover (79) veřejně oznámil, že mu lékaři diagnostikovali Alzheimerovu nemoc. Během emotivního vystoupení ve středečním pořadu The Today Show promluvil o degenerativním onemocnění, které mu lékaři objevili krátce poté, co v roce 2022 obdržel čestného Oscara.

„V jistém smyslu s tím můžu žít. Jsem si jistý, že jak se to bude vyvíjet, různé věci se budou lišit a měnit,“ prohlásil herec v předem nahraném vystoupení.

Jeho dcera Mandisa (50) dodala, že čekali, že otec o diagnóze promluví, až bude sám připravený. „A ten čas je teď. Kdy jindy než teď, aby mluvil sám za sebe? Je to důležité, protože se lidé někdy ptají a já nechci být neupřímná a říkat: Aha, jo, všechno je v pořádku. Všechno je skvělé,“ řekla.

Danny Glover (17. ledna 2014)

Podle dcery herec někdy v pohodě vnímá a jindy ne. Prvním náznakem, že s otcem něco není v pořádku, bylo, když začal zapomínat klíčové okamžiky své minulosti. „Pamatuje si úplně všechno až do roku 1970, na jakém rohu stál, s kým mluvil, o čem mluvili, jakou barvu oblečení měli, prostě všechno,“ řekla magazínu People s tím, že se to pak změnilo. „Vyprávěl hodně o svých rodičích – a tyhle příběhy jsem slyšela znovu a znovu – a některé kousky příběhu mu chyběly. Říkala jsem si: Zajímalo by mě, co se děje.‘“

Danny Glover přiznal, že se s diagnózou smiřoval těžce. „Jsou okamžiky, na které si stále vzpomínáte a které potvrzují fakt, že si věci pamatujete. A jsou okamžiky, na které nikdy nezapomenu,“ prohlásil a dodal, že si musel uvědomit a přijmout fakt, že se to děje jemu, ale zároveň tím trpí miliony lidí. „Nemám pocit, že je to konec mého života. Je hodně práce, kterou je třeba udělat.“

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