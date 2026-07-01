Hvězda Smrtonosné zbraně má alzheimera. V jistém smyslu s tím můžu žít, říká

„V jistém smyslu s tím můžu žít. Jsem si jistý, že jak se to bude vyvíjet, různé věci se budou lišit a měnit,“ prohlásil herec v předem nahraném vystoupení.
Jeho dcera Mandisa (50) dodala, že čekali, že otec o diagnóze promluví, až bude sám připravený. „A ten čas je teď. Kdy jindy než teď, aby mluvil sám za sebe? Je to důležité, protože se lidé někdy ptají a já nechci být neupřímná a říkat: Aha, jo, všechno je v pořádku. Všechno je skvělé,“ řekla.
Podle dcery herec někdy v pohodě vnímá a jindy ne. Prvním náznakem, že s otcem něco není v pořádku, bylo, když začal zapomínat klíčové okamžiky své minulosti. „Pamatuje si úplně všechno až do roku 1970, na jakém rohu stál, s kým mluvil, o čem mluvili, jakou barvu oblečení měli, prostě všechno,“ řekla magazínu People s tím, že se to pak změnilo. „Vyprávěl hodně o svých rodičích – a tyhle příběhy jsem slyšela znovu a znovu – a některé kousky příběhu mu chyběly. Říkala jsem si: Zajímalo by mě, co se děje.‘“
Danny Glover přiznal, že se s diagnózou smiřoval těžce. „Jsou okamžiky, na které si stále vzpomínáte a které potvrzují fakt, že si věci pamatujete. A jsou okamžiky, na které nikdy nezapomenu,“ prohlásil a dodal, že si musel uvědomit a přijmout fakt, že se to děje jemu, ale zároveň tím trpí miliony lidí. „Nemám pocit, že je to konec mého života. Je hodně práce, kterou je třeba udělat.“