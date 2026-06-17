Co vás na textu odvíjejícím se mezi hučícími pračkami a provoněném aviváží zaujalo natolik, že jste se hru rozhodli uvést na českých pódiích?
Je psána lehkým, vtipným perem, ačkoli se dotýká i bolestivých míst, jako jsou rodinné problémy, nemoc a anonymita života v současném velkoměstě. Hrdinové to nemají lehké, ale i když jsou trochu v háji, dokážou vzít osud do svých rukou a jít dál. Protože život jim za to stojí. Prádelna v Brooklynu je břitká sarkastická komedie s tragikomickým přesahem. Jazyk autora vás vtáhne do děje natolik, že i přes ta citlivá místa, která hra odkrývá, nemáte čas se dojímat.
Lidi baví sledovat hrdiny, kterým se nevede zrovna nejlíp, ale dokážou se s tím poprat.