Filip Březina
Český herec na sebe výrazně upozornil například v seriálu Smysl pro tumor. Diváci TV Nova ho znají především ze seriálu Bratři a sestry, kde ztvárnil Martina Sojku. Aktuálně je hvězdou v diváckém hitu, seriálu Boží plán, v němž hraje Hynka.
„Jakmile jsem nabídku dostal ani vteřinu jsem neváhal a přijal ji. To jsem si ještě neuměl představit jaká to bude dřina. Ale já jsem člověk, co má rád všechny sporty a mám rád i tu bolest svalů a kloubů s tím spojenou, takže jsem na správném místě. Jako malý jsem s rodiči chodil v Ostravě na bruslák. Říkalo se mu Ledňáček, ale teď už pokud se nemýlím ten stadion neexistuje. Bylo to klasické veřejné bruslení, kde se bruslí prostě jen dokola. Nikdy mě bruslit nikdo neučil, jsem v podstatě samouk. Až do teď tedy. A taky jsem se poprvé postavil na brusle krasobruslařské. Vždy jsem bruslil na hokejových nebo kolečkových bruslích. Nechci říct, že mě krasobruslení úplně minulo, ale nikdy jsem ho nesledoval. Ale myslím si, že začnu.“