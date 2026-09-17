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Syn Heidi Klumové dostal k 21. narozeninám ferrari. Kaulitz splnil starý slib

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  11:00
Na takový narozeninový dárek se jen tak nezapomíná. Henry Samuel, syn modelky Heidi Klumové a zpěváka Seala, dostal ke svým 21. narozeninám červené Ferrari F430. Sportovní vůz mu věnoval jeho nevlastní otec Tom Kaulitz. Nešlo přitom o spontánní luxusní dárek, ale o splnění sedm let starého slibu, který vznikl při hraní videohry Mario Kart.

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Heidi Klumová zachytila okamžik, kdy si Henry svého narozeninového překvapení všiml, a video zveřejnila na Instagramu. Mladík vyšel společně s Tomem Kaulitzem před dům, kde na něj čekalo červené ferrari ozdobené velkou zlatou mašlí.

„Nemůžu uvěřit, že už nastal ten čas. Čekal jsi na to tolik let,“ připomněla mu Klumová ve videu. Henry po spatření vozu neskrýval překvapení, dojetí ani nadšení.

Za drahým dárkem se ukrývá poněkud neobvyklá rodinná sázka. Když bylo Henrymu čtrnáct let, hrál s Kaulitzem Mario Kart. Podle tehdejší dohody měl Henry v případě prohry na několik let přijít o videohry a zároveň namalovat obraz sebe sama při řízení auta. Pokud by naopak vyhrál, slíbil mu Kaulitz ferrari k 21. narozeninám. Henry tehdy zvítězil.

Henry Samuel dostal ke svým 21. narozeninám od Toma Kaulitze vysněný dárek, červené Ferrari. (září 2026)
Henry Samuel jen těžko skrýval překvapení poté, co poprvé spatřil své narozeninové Ferrari.
Červené Ferrari čekalo na Henryho před domem.
Překvapený a dojatý Henry Samuel s nevlastním otcem Tomem Kaulitzem při odhalení narozeninového dárku v podobě Ferrari
63 fotografií

Na starém videu, které Klumová nyní znovu zveřejnila, mladý Henry pravidla sázky sám popisuje. Po sedmi letech tak přišel okamžik, kdy Kaulitz svůj slib skutečně splnil. „Dodržel jsem slovo,“ uvedl.

Kaulitz na dárek myslel s dostatečným předstihem a vůz pořídil už přibližně rok před Henryho narozeninami. Německá agentura DPA uvedla, že Ferrari F430 koupil společně se svým dvojčetem Billem Kaulitzem v Texasu.

Ferrari F430 se vyrábělo v letech 2004 až 2009. Henry tak ke svým 21. narozeninám nedostal nový vůz z aktuální nabídky italské automobilky, ale ojetý sportovní vůz, který byl pořízen právě s ohledem na dávný slib. Některá média uvádějí, že za něj Kaulitz při aukci zaplatil 152 tisíc dolarů (v přepočtu přibližně 3,2 milionu korun).

Henry je jedním ze čtyř dětí Heidi Klumové. S bývalým manželem, zpěvákem Sealem, má kromě něj také syna Johana a dceru Lou. Nejstarší dcera Leni se narodila z jejího předchozího vztahu s Flaviem Briatorem a později ji adoptoval Seal. Za muzikanta z kapely Tokio Hotel, Toma Kaulitze, se Klumová provdala v roce 2019.

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