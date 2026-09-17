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Dobré ráno nahoře bez. Padesátnice Heidi Klumová provokuje z Karibiku
Heidi Klumová zachytila okamžik, kdy si Henry svého narozeninového překvapení všiml, a video zveřejnila na Instagramu. Mladík vyšel společně s Tomem Kaulitzem před dům, kde na něj čekalo červené ferrari ozdobené velkou zlatou mašlí.
„Nemůžu uvěřit, že už nastal ten čas. Čekal jsi na to tolik let,“ připomněla mu Klumová ve videu. Henry po spatření vozu neskrýval překvapení, dojetí ani nadšení.
Za drahým dárkem se ukrývá poněkud neobvyklá rodinná sázka. Když bylo Henrymu čtrnáct let, hrál s Kaulitzem Mario Kart. Podle tehdejší dohody měl Henry v případě prohry na několik let přijít o videohry a zároveň namalovat obraz sebe sama při řízení auta. Pokud by naopak vyhrál, slíbil mu Kaulitz ferrari k 21. narozeninám. Henry tehdy zvítězil.
Na starém videu, které Klumová nyní znovu zveřejnila, mladý Henry pravidla sázky sám popisuje. Po sedmi letech tak přišel okamžik, kdy Kaulitz svůj slib skutečně splnil. „Dodržel jsem slovo,“ uvedl.
Kaulitz na dárek myslel s dostatečným předstihem a vůz pořídil už přibližně rok před Henryho narozeninami. Německá agentura DPA uvedla, že Ferrari F430 koupil společně se svým dvojčetem Billem Kaulitzem v Texasu.
Ferrari F430 se vyrábělo v letech 2004 až 2009. Henry tak ke svým 21. narozeninám nedostal nový vůz z aktuální nabídky italské automobilky, ale ojetý sportovní vůz, který byl pořízen právě s ohledem na dávný slib. Některá média uvádějí, že za něj Kaulitz při aukci zaplatil 152 tisíc dolarů (v přepočtu přibližně 3,2 milionu korun).
Henry je jedním ze čtyř dětí Heidi Klumové. S bývalým manželem, zpěvákem Sealem, má kromě něj také syna Johana a dceru Lou. Nejstarší dcera Leni se narodila z jejího předchozího vztahu s Flaviem Briatorem a později ji adoptoval Seal. Za muzikanta z kapely Tokio Hotel, Toma Kaulitze, se Klumová provdala v roce 2019.