V roli šéfkuchaře se v nové řadě Hell’s Kitchen Česko představí Jan Punčochář. Martin Hranáč bude mít roli majordoma, šéfa restaurace, a pokud soutěžící splní některou z výzev, vezme je na odměnu. Postará se také o zábavu soutěžících a umožní divákům nahlédnout do zákulisí pořadu.
„Myslím, že štáb chtěl využít moji výřečnost a skutečnou profesi číšníka. Problém je, že asi nejsem ten nejlepší číšník, ale umím ve spoustě situací improvizovat, takže zákazník většinou nepozná chyby,“ říká Hranáč, který se proslavil v reality show Vyvolení, pak se snažil prorazit jako zpěvák a zahrál si i ve dvou filmech.
|
Musím si dávat půlku Neurolu, říká Hranáč z Vyvolených o práci číšníka
„Teď už několik let pracuji v jedné restauraci v Berlíně, kde máme skvělý kolektiv,“ říká.
S šéfkuchařem Janem Punčochářem si sedli. I pro něj je tato role nová. V předchozí řadě ji zastával Radek Kašpárek, s nímž Punčochář účinkoval v pořade MasterChef.
„V MasterChefovi jsme si s klukama texty rozdělovali, mohli jsme na sebe reagovat a nestál jsem tam sám. Byla to úplně jiná role, navíc jsem tam působil spíš jako porotce. V Hell’s Kitchen Česko jsem musel hodně zapracovat na svém projevu. Před natáčením jsem absolvoval mnoho hodin s kouči – ať už šlo o práci s hlasem, kurz moderování, nebo pohyb před kamerou. Tady už jsem měl být víc moderátorem než porotcem, což je pro mě zcela nová role,“ říká Punčochář, který přinesl do nové řady změny.
„Mohu prozradit, že vaření rozhodně nebude jednoduché. Každý večer máme jiné menu – diváci se mohou těšit na francouzskou nebo italskou kuchyni, fine diningovou večeři, menu poskládané ze sladkovodních ryb nebo fúzi asijské kuchyně s českou. Bavilo mě i propojení s mojí osobou, kdy soutěžící dostanou recepty, které jsou průřezem mé kariéry,“ říká šéfkuchař, který se rozhodl vítězi nabídnout práci ve své restauraci.
„Na podzim otevírám novou restauraci Šnycl na pražském Andělu a právě v tomto podniku dostane vítěz nabídku pracovat. Bude mít možnost být u samotného otevření a zavedení zcela nového konceptu,“ prozradil.
Novinkou letošní řady budou kapitáni jednotlivých týmů a výrazní „žolíci“, kteří do soutěže naskočí v jejím průběhu.
Ochutnat jídla soutěžících přijde řada známých hostů, například bývalý hokejový brankář Dominik Hašek s dcerou, zpěvačkou Dominikou, vítězka MasterChef Česko 2021 Besky s partnerem a hercem Adamem Vaculou, bývalí fotbalisté Jan Koller a Petr Švancara, influencerka Dominika Alagia, moderátorka Lejla Abbasová nebo módní návrhář Osmany Laffita.
|
9. dubna 2025