V Hell’s Kitchen bude řádit i číšník a bavič Martin Hranáč z VyVolených

Autor:
V příštím týdnu startuje na Nově nová řada kuchařské soutěže Hell’s Kitchen Česko. O titul, finanční odměnu ve výši dvou a půl milionu korun a nabídku práce v restauraci Jana Punčocháře se utkají profesionální i amatérští kuchaři. V pořadu bude mít velkou roli i číšník Martin Hranáč, který se proslavil v roce 2005 v reality show VyVolení.
Martin Hranáč (Hell’s Kitchen Česko 2025)

Martin Hranáč (Hell’s Kitchen Česko 2025) | foto: TV Nova

Martin Hranáč a Jan Punčochář (Hell’s Kitchen Česko 2025)
Martin Hranáč (Hell’s Kitchen Česko 2025)
Martin Hranáč (Hell’s Kitchen Česko 2025)
Martin Hranáč a Jan Punčochář (Hell’s Kitchen Česko 2025)
34 fotografií

V roli šéfkuchaře se v nové řadě Hell’s Kitchen Česko představí Jan Punčochář. Martin Hranáč bude mít roli majordoma, šéfa restaurace, a pokud soutěžící splní některou z výzev, vezme je na odměnu. Postará se také o zábavu soutěžících a umožní divákům nahlédnout do zákulisí pořadu.

„Myslím, že štáb chtěl využít moji výřečnost a skutečnou profesi číšníka. Problém je, že asi nejsem ten nejlepší číšník, ale umím ve spoustě situací improvizovat, takže zákazník většinou nepozná chyby,“ říká Hranáč, který se proslavil v reality show Vyvolení, pak se snažil prorazit jako zpěvák a zahrál si i ve dvou filmech.

Musím si dávat půlku Neurolu, říká Hranáč z Vyvolených o práci číšníka

„Teď už několik let pracuji v jedné restauraci v Berlíně, kde máme skvělý kolektiv,“ říká.

S šéfkuchařem Janem Punčochářem si sedli. I pro něj je tato role nová. V předchozí řadě ji zastával Radek Kašpárek, s nímž Punčochář účinkoval v pořade MasterChef.

„V MasterChefovi jsme si s klukama texty rozdělovali, mohli jsme na sebe reagovat a nestál jsem tam sám. Byla to úplně jiná role, navíc jsem tam působil spíš jako porotce. V Hell’s Kitchen Česko jsem musel hodně zapracovat na svém projevu. Před natáčením jsem absolvoval mnoho hodin s kouči – ať už šlo o práci s hlasem, kurz moderování, nebo pohyb před kamerou. Tady už jsem měl být víc moderátorem než porotcem, což je pro mě zcela nová role,“ říká Punčochář, který přinesl do nové řady změny.

Martin Hranáč (Hell’s Kitchen Česko 2025)
Martin Hranáč a Jan Punčochář (Hell’s Kitchen Česko 2025)
Martin Hranáč (Hell’s Kitchen Česko 2025)
Martin Hranáč (Hell’s Kitchen Česko 2025)
34 fotografií

„Mohu prozradit, že vaření rozhodně nebude jednoduché. Každý večer máme jiné menu – diváci se mohou těšit na francouzskou nebo italskou kuchyni, fine diningovou večeři, menu poskládané ze sladkovodních ryb nebo fúzi asijské kuchyně s českou. Bavilo mě i propojení s mojí osobou, kdy soutěžící dostanou recepty, které jsou průřezem mé kariéry,“ říká šéfkuchař, který se rozhodl vítězi nabídnout práci ve své restauraci.

„Na podzim otevírám novou restauraci Šnycl na pražském Andělu a právě v tomto podniku dostane vítěz nabídku pracovat. Bude mít možnost být u samotného otevření a zavedení zcela nového konceptu,“ prozradil.

Jan Punčochář (Hell’s Kitchen Česko 2025)

Novinkou letošní řady budou kapitáni jednotlivých týmů a výrazní „žolíci“, kteří do soutěže naskočí v jejím průběhu.

Ochutnat jídla soutěžících přijde řada známých hostů, například bývalý hokejový brankář Dominik Hašek s dcerou, zpěvačkou Dominikou, vítězka MasterChef Česko 2021 Besky s partnerem a hercem Adamem Vaculou, bývalí fotbalisté Jan Koller a Petr Švancara, influencerka Dominika Alagia, moderátorka Lejla Abbasová nebo módní návrhář Osmany Laffita.

9. dubna 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Letní speciál: Celebrity bez podprsenky. Ňadra ráda předvádí Censori i Anistonová

Ukázat se na veřejnosti bez podprsenky kdysi znamenalo nepředstavitelný společenský trapas. V dnešní době si slavné krásky k radosti fanoušků i bulvárních fotografů naopak hrdě vykračují po ulici i...

Syn Tomia Okamury se oženil. Romantická svatba se konala na zámku v Rakousku

Ruy Okamura se oženil. Svou dlouholetou partnerku Kristínu Krafčíkovou si třicetiletý režisér vzal na romantickém zámku Haggenberg v Rakousku. Na veselce nechyběli ani hosté z herecké branže, mezi...

Jak vypadá v 53 letech sexy plavčice z Pobřežní hlídky Carmen Electra?

Herečka Carmen Electra, rodným jménem Tara Leigh Patricková, byla v 90. letech ztělesněním pojmu „it girl“. Fotila nahé fotky, hrála plavčici v seriálu Pobřežní hlídka, pózovala pro Playboy a stala...

Veronika Khek Kubařová si plní životní sen o mateřství. Narodil se jí chlapeček

Herečka Veronika Khek Kubařová (38) už před lety říkala, že být matkou je její životní sen. Ten se jí tedy nyní konečně splnil. S divadelním režisérem Pavlem Khekem (46) přivítali na světě syna.

Dua Lipa slaví 30. Zpěvačka patří mezi nejpopulárnější pophvězdy současnosti

Britská zpěvačka, skladatelka a modelka Dua Lipa, která se narodila 22. srpna 1995, patří mezi největší hvězdy současné populární hudby. Trojnásobná držitelka cen Grammy a sedminásobná držitelka Brit...

V Hell’s Kitchen bude řádit i číšník a bavič Martin Hranáč z VyVolených

V příštím týdnu startuje na Nově nová řada kuchařské soutěže Hell’s Kitchen Česko. O titul, finanční odměnu ve výši dvou a půl milionu korun a nabídku práce v restauraci Jana Punčocháře se utkají...

23. srpna 2025

Mužem roku je sedmadvacetiletý fitness trenér Jiří Veselý z Mladé Boleslavi

Vítězem Muže roku 2025 se stal fitness trenér Jiří Veselý (27) z Mladé Boleslavi. Porota se tak neshodla se čtenáři iDNES.cz, kteří na první místo volili třicetiletého policistu Vojtěcha Horálka....

22. srpna 2025,  aktualizováno  22:45

Když se chlap nestydí udělat si legraci sám ze sebe, je plus. Humor je základ, líčí Kopta

Premium

Humor Václav Kopta nevnímá jako koření, ale jako základní stavební kámen života. A skutečně, ať narazíte na jakékoli téma, legrace nebo alespoň odlehčení si dřív nebo později v jeho větách najdou...

22. srpna 2025

Scarlett Johanssonová souhlasila s rande naslepo s 12letou Ocean

Herečka Scarlett Johanssonová, známá svými rolemi v akčních trhácích, se zúčastnila unikátní akce. V rámci projektu Dodo Dream Date vyrazila na rande naslepo s dvanáctiletou Ocean, kříženkou pitbulla...

22. srpna 2025

Palestina bude mít poprvé zástupkyni na Miss Universe. Je to zodpovědnost, říká

Do soutěže Miss Universe poprvé v historii vstoupí dívka z Palestiny. Nadeen Ayoubová (27) bere účast v soutěži jako velkou zodpovědnost. Chce reprezentovat palestinský lid a ukázat jeho sílu.

22. srpna 2025  11:11

Herečka Millie Bobby Brownová s manželem Jakem Bongiovim adoptovali holčičku

Hvězda seriálu Stranger Things Millie Bobby Brownová (21) se pochlubila radostnou novinou. S manželem Jakem Bongiovim (23) přivítali do rodiny prvního potomka. Mladý pár, který se vzal v roce 2024,...

22. srpna 2025  9:17

Sletěla z koně a odblokovala si páteř. Šárku Krausovou už záda nebolí

Vlastní děti Šárka Krausová zatím nemá, ale kdo ví, jestli už není těhotná. Herečka se ke spekulacím nechce vyjadřovat, ale její volné šaty na poslední akci TV Prima naznačovaly, že by mohlo do...

22. srpna 2025  8:23

Snoubenka Cristiana Ronalda se na fotkách z pláže chlubí vypracovanou postavou

Modelka Georgina Rodriguezová (31) se s fotbalovou hvězdou seznámila před deseti lety a od té doby tvoří nerozlučný pár. O devět let mladší rodačka z Buenos Aires nedávno na sociálních sítích...

22. srpna 2025  8:05

Buďte opatrní, nabádá Šárka Volemanová. Pracovala na případu vrahů Janákových

Po smrti svého manžela se Šárka Volemanová z mediálního prostoru vytratila. Když se ale po čtyřech letech vracela, věděla zcela jasně, že se chce věnovat propagaci nových medicínských postupů, aby...

22. srpna 2025

Dua Lipa slaví 30. Zpěvačka patří mezi nejpopulárnější pophvězdy současnosti

Britská zpěvačka, skladatelka a modelka Dua Lipa, která se narodila 22. srpna 1995, patří mezi největší hvězdy současné populární hudby. Trojnásobná držitelka cen Grammy a sedminásobná držitelka Brit...

22. srpna 2025

Vlastní ToiToika i ohromná pokora. Doctor P. P. nejen o hvězdách festivalu Benátská!

Premium

Přes týden je právníkem, o víkendech často Doctorem P. P. Petr Pečený miluje „právničinu“, ale i hudbu, které je blíž také díky festivalu Benátská!, který spolupořádá. I po šedesátce to umí pěkně...

21. srpna 2025

Kluse je mi lidsky líto, ale reagovat jsem musel, řekl u soudu žalovaný expert

Krajský soud v Praze začal ve čtvrtek projednávat odvolání ve sporu mezi zpěvákem Tomášem Klusem a bezpečnostním expertem Milanem Mikuleckým. U první instance vysoudil zpěvák od experta omluvu za...

21. srpna 2025,  aktualizováno  14:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.