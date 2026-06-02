Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Helena Vondráčková překvapila nečekaným inzerátem, prodává své letadlo

Autor:
  16:02
Zpěvačka Helena Vondráčková (78) své sledující zaskočila neobvyklým příspěvkem na sociálních sítích. Místo pozvánky na koncert nebo fotografií ze soukromí totiž zveřejnila inzerát na prodej svého letadla. Důvod, proč se stroje po několika letech rozhodla vzdát, zatím neprozradila.
Zpěvačka Helena Vondráčková s Martinem Michalem prodávají své letadlo. (červen...

Zpěvačka Helena Vondráčková s Martinem Michalem prodávají své letadlo. (červen 2026) | foto: Facebook @vondrackovah

Zpěvačka Helena Vondráčková s Martinem Michalem prodávají své letadlo. (červen...
Zpěvačka Helena Vondráčková s Martinem Michalem prodávají své letadlo. (červen...
Zpěvačka Helena Vondráčková s Martinem Michalem prodávají své letadlo. (červen...
Svatba Heleny Vondráčkové a Martina Michala (22. února 2003)
78 fotografií

Helena Vondráčková překvapila fanoušky nečekaným krokem. Na svém instagramovém profilu zveřejnila inzerát, v němž nabízí k prodeji své letadlo.

Okouzlil mě v uniformě pilota a sbalil na Bali, říká Vondráčková o manželovi

Zpěvačka stručně uvedla, že stroj je na prodej, a připojila technické parametry i kontaktní e-mail pro případné zájemce (info@vondrackova.cz). Podrobnosti o důvodech prodeje však neuvedla, což mezi fanoušky vyvolalo řadu spekulací.

Jedná se o pětimístný letoun typu Cirrus SR20 z roku 2003. Vondráčková si ho podle dostupných informací pořídila v roce 2021 a během let patřil mezi její oblíbené dopravní prostředky při cestách na koncerty. Letadlo má nalétáno téměř 3 400 hodin. Cena zveřejněna nebyla, podobné stroje se však na trhu prodávají za několik milionů korun.

Zpěvačka Helena Vondráčková s Martinem Michalem prodávají své letadlo. (červen 2026)
Zpěvačka Helena Vondráčková s Martinem Michalem prodávají své letadlo. (červen 2026)
Zpěvačka Helena Vondráčková s Martinem Michalem prodávají své letadlo. (červen 2026)
Zpěvačka Helena Vondráčková s Martinem Michalem prodávají své letadlo. (červen 2026)
78 fotografií

Příspěvek okamžitě vzbudil pozornost sledujících. Někteří si neodpustili odkaz na zpěvaččinu slavnou píseň Vzhůru k výškám, jiní se zajímají hlavně o důvod prodeje.

Létání sehrávalo v životě zpěvačky významnou roli. Její manžel Martin Michal (67) v minulosti vysvětlil, že letadlo využívali především kvůli rychlým přesunům mezi koncerty a pracovním programem. Díky letecké dopravě se mohli vyhnout dopravním kolonám a zvládat i několik vystoupení během jediného dne.

V rozhovoru pro ÓČKO STAR Helena Vondráčková kdysi popsala první seznámení s manželem, který ji okouzlil právě v uniformě pilota. „Letěla jsem tehdy na dovolenou s kamarádkou z Berlína. On letěl jako druhý pilot. Přišli nás s kolegou pozdravit na letišti a my jsme na něm mohly oči nechat. Strašně mu to seklo,“ vzpomínala zpěvačka.

helenavondrackovacz

NA PRODEJ: Cirrus SR20 2003
Total time 3395 hodin
S/N: 1379
TSN 3395 hrs

Motor: Continental IO-360-ES

Vrtule Hartzell PHC-J3YF-1RF
TSO 130 hrs (oh 12/ 2022)

CAPS (Cirrus Airframe Parachutre System)

Nový interiér 2025

Výbava:
PFD Avidyne Entegra
MFD Avidyne Entegra
Garmin GNS 430 AW Com/Nav/GPS
Autopilot S-TEC 55 with NAV/GPSS/APR/GS/HDG/ALT/VS
Garmin GTX330 Mode S Transponder
Garmin GMA 340 Audio panel
ELT Artex ME 406

RPM
Dual EGT / CHT
Dual Fuel press / Fuel flow
Dual Oil temp / Oil press
Dual V/A indicator

Více informací a zájemci pište na Info@vondrackova.cz ‼️

2. června 2026 v 8:49, příspěvek archivován: 2. června 2026 v 15:34
oblíbit odpovědět uložit
Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Opět se svlékla pro Playboy. Hrušínského dcera je hvězdou výročního čísla

Kristýna Hrušínská na obálce magazínu Playboy (červen 2026)

Poprvé pro Playboy fotila před čtyřmi lety, nyní se do magazínu vrací jako hlavní tvář výročního vydání. Herečka Kristýna Hrušínská (41) zapózovala pro číslo připomínající 35 let českého Playboye.

Ty plavky jsou malé! Eva Decastelo ukázala tělo u bazénu, Slezáček pobavil reakcí

Eva Decastelo pozdravila sledující na Instagramu videem od bazénu. (květen 2026)

Eva Decastelo (47) zveřejnila video od bazénu, ve kterém se předvedla v černých odvážných bikinách. Fanoušci si okamžitě všimli hlavně vrchního dílu, který byl podle mnohých až příliš malý. Z plavek...

Babičce řeknu, že jsem Playmate, chlubí se vítězka titulu pánského magazínu

Kristýna Anna Škodová v zákulisí focení pro Playboy

Novou Playmate se stala osmnáctiletá Kristýna Anna z České Třebové. Studentka, která miluje sport, především fitness a běh, ale věnuje se i snowboardu a lyžování, se na povinnosti spojené se ziskem...

Jennifer Lopezová předvedla dokonalé křivky v bikinách na zahradě své nové vily

Jennifer Lopezová oslavila americký státní svátek Memorial Day s rodinou na...

Jennifer Lopezová znovu rozpálila internet. Ve svých 56 letech zapózovala zpěvačka a herečka v bílých bikinách u bazénu, ukázala nejen vyrýsované břicho, ale i luxusní zahradu a vzácné momenty s...

Nová Miss ukázala tvář bez make-upu. Ženy jí děkují za zvednuté sebevědomí

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková sdílela na Instagramu video, kde...

Novou královnou krásy se stala dvaadvacetiletá Lucie Pisková. Vítězka Miss Czech Republic 2026 sdílela na Instagramu video „před a po“ profesionálním nalíčení rukou vizážistky. Mnozí muži byli...

Helena Vondráčková překvapila nečekaným inzerátem, prodává své letadlo

Zpěvačka Helena Vondráčková s Martinem Michalem prodávají své letadlo. (červen...

Zpěvačka Helena Vondráčková (78) své sledující zaskočila neobvyklým příspěvkem na sociálních sítích. Místo pozvánky na koncert nebo fotografií ze soukromí totiž zveřejnila inzerát na prodej svého...

2. června 2026  16:02

Lásku v seznamce bude hledat i hvězda slovenské show Mama, ožeň ma!

Soutěžící reality show Are You The One? Česko (2026)

Luxusní vila v Thajsku, výhled na moře a šance najít ideální životní lásku. Pro partu nezadaných Čechů a Slováků to zní jako splněný sen, jenže nová reality show Are You The One? Česko má jeden...

2. června 2026  12:21

Falešné těhotenství střídá skutečné? Pornohvězda Bonnie Blue opět tvrdí, že čeká dítě

Bonnie Blue

Jsem těhotná, nejsem těhotná, jsem těhotná. Pornohvězda Tia Billingerová alias Bonnie Blue (27) si vodí své fanoušky, aby vydělala co nejvíc peněz řadou šokujících oznámení. Poté, co odhalila, že...

2. června 2026  11:30

Rozvádím se. Co jsem zažil, bylo daleko za hranicí lásky, říká Daniel Krejčík

Daniel Krejčík a jeho přítel Jiří Vymětal (30. března 2025)

Herec Daniel Krejčík prozradil, že se po necelém roce rozvádí s učitelem Jiřím Vymětalem. Sledujícím na sítích přiznal, že po uzavření registrovaného partnerství postupně zjistil, že jejich vztah...

2. června 2026  10:03

Narodila jsem se s dědičnou vadou, přiznala Emilia Clarke. Nechala si zmrazit vajíčka

Emilia Clarke (New York, 23. dubna 2019)

Britská herečka Emilia Clarke je zřejmě nejznámější pro svou roli Daenerys Targaryen v seriálu Hra o trůny. Už v dobách první série však musela čelit těžkým zdravotním potížím, které ovlivnily i její...

2. června 2026  9:34

Survivor Česko & Slovensko 2026: Kdo vypadl ze hry a kdy bude poslední díl

64. den soutěže přinesl změnu v pravidlech. Soutěžící se utkali o odměny a byli...

Boj o nejodolnějšího trosečníka směřuje do finále. To se odehraje poprvé naživo před diváky, konkrétně ve středu 10. června 2026. Na exotický ostrov v Karibiku se v únoru vydalo 24 soutěžících...

2. června 2026  8:52

Finále Survivora 2026 bude poprvé živě před publikem. Z Karibiku se veze truhla s hlasy

Nejdrsnější reality show vyvrcholí historicky prvním živým finále ve Foru...

Poprvé v historii vyvrcholí reality show Survivor Česko & Slovensko v přímém přenosu před zraky diváků. Finále se odehraje ve středu 10. června v pražském Foru Karlín, kde bude korunován vítěz....

2. června 2026  8:07

Josef Dvořák podruhé končí. Teď je to definitivní, říká jeho Jája

Jája Dvořáková a Josef Dvořák

Vždycky byl velký komikem na jevišti, ale i v soukromí umí pobavit, byť nechtěně. Josef Dvořák (84) se totiž nekamarádí s technikou. „Přicházejí další a další novinky a já je nestíhám. Přitom...

2. června 2026

Dcera Vašáryové a Lasici je v registrovaném partnerství. Partnera má v Austrálii

Hana Lasicová v Show Jana Krause (červen 2026)

Spisovatelka a scenáristka Hana Lasicová (45) prozradila v Show Jana Krause, jak funguje její vztah na dálku. Partner James Michael Foulston, s nímž uzavřela registrované partnerství, totiž žije v...

2. června 2026

Závodník Ralf Schumacher si vzal mladšího přítele. Popřála mu i exmanželka

Etienne Bousquet-Cassagne a Ralf Schumacher se vzali v Saint-Tropez 30. května...

Bývalý pilot Formule 1 Ralf Schumacher (50) se ve slunném letovisku Saint-Tropez na jihu Francie oženil se svým partnerem Etiennem Bousquet-Cassagnem (36). Pár stvrdil svůj vztah necelé dva roky...

1. června 2026  14:13

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Do nové seznamky míří zpěvák Hložek i zdravotní sestra kdysi milující ženy

Soutěžící reality show Are You The One? Česko (2026)

V nové seznamce Are You The One? Česko bude deset nezadaných mužů a deset nezadaných žen hledat své partnery. Každému byl na základě odborné analýzy předem určen dokonalý protějšek. Jeho identita...

1. června 2026  12:32

Transgender dcera Elona Muska je hvězdou kampaně na prádlo od Rihanny

Vivian Jenna Wilsonová v reklamě na prádlo Savage X Fenty (2026)

Kromě toho, že si sama dělá reklamu na prádlo, nyní zpěvačka Rihanna ke kampani s názvem Pride přizvala i aktivisty a známé tváře. Jednou z nich je transgender dcera miliardáře Elona Muska Vivian...

1. června 2026  11:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.