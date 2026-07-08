Helena Vondráčková doplnila sérii snímků ze Slap, kterou sdílela na Facebooku, textem z vlastní písně. „Léto je léto, když den patří snílkům, když můžem jen v tílku ven jít!“ citovala známý hit.
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Hausbót je pro zpěvačku místem, kde může na čas zapomenout na koncerty a ruch velkoměsta. Letní dny zde tráví koupáním, projížďkami po přehradě, rybařením, houbařením nebo posezením s přáteli. Jak sama několikrát přiznala, právě na Slapech nejlépe dobíjí energii před další pracovní sezonou.
Plovoucí domov manželů nabízí překvapivě prostorný interiér zařízený v námořnickém stylu. Nechybí útulný obývací prostor, kuchyň ani ložnice. Jednou z dominant je prosklená koupelna s vanou a výhledem na vodní hladinu, kterou si podle Heleny nejvíce oblíbil právě její manžel. Hausbót kotví na klidném místě Slapské přehrady a poskytuje dvojici dostatek soukromí.
„Můj hausbót má své stálé kotviště a není mobilní. Já ho beru spíš jako takovou chalupu na vodě – místo, kam se člověk vrací, aby si odpočinul. Ale přiznám se, že představa vyrazit s hausbótem na delší cestu, ať už u nás, nebo v cizině, mě vždycky trochu lákala,“ prozradila zpěvačka v rozhovoru pro iDNES.cz.
Na dotaz, co by doporučila čtenářům, kteří zvažují koupi hausbótu, odpověděla následovně: „Lidé by to měli určitě napřed vyzkoušet a klidně si hausbót na pár dní pronajmout. Je to specifický způsob bydlení i odpočinku, který má své kouzlo, ale i svoje nároky. A pak, pokud zjistí, že je to opravdu to pravé, ať vybírají srdcem i rozumem. Praktická stránka jako je stabilita, technický stav, vybavení i příjezdové komunikace, je velmi důležitá. V neposlední řadě je třeba říct, že místo na kotvení není jednoduché získat.“
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Život na vodě ale není jen o odpočinku. Jak prozradil Martin Michal, pravidelnou péči vyžaduje především spodní část hausbótu, jejíž čištění patří k nejnáročnějším pracím. Přesto si manželé pobyt na Slapech nenechají ujít a plánují zde trávit prakticky celé léto.
Současný hausbót vlastní už zhruba čtrnáct let. Před ním měli ještě jiný, který později prodali. Na tom současném si ale vytvořili zázemí, kam se každé léto s radostí vracejí. A které je pro ně stejně důležité jako jejich vila v Řitce u Prahy.
Helena Vondráčková a Martin Michal tvoří pár už více než dvě desetiletí. Vzali se v únoru 2003 na hradě Karlštejn a navzdory někdejším pochybnostem okolí patří k nejstabilnějším manželstvím českého showbyznysu. Michal je zároveň zpěvaččiným manažerem a společně tráví většinu pracovního i soukromého času.