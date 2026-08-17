Helena Vondráčková má za sebou léto plné cestování i odpočinku. Část prázdnin tradičně tráví na svém hausbótu na Slapské přehradě, tentokrát ale vyrazila také do Itálie. V Toskánsku ji čekala především příjemná společenská událost. Byla pozvaná na svatbu přátel, kde jim i zazpívala.
Volný čas v Itálii si ale nenechala ujít ani k poznávání tamních památek. Z Toskánska se vydala do Florencie, kterou nenavštívila poprvé. Tentokrát si znovu užila její atmosféru, památky i slavný most Ponte Vecchio. Zavítala také ke slavné soše Davida.
Pozornost fanoušků však vzbudily především fotografie v plavkách, na které zpěvačka u hotelového bazénu ukázala svou štíhlou postavu.
Tajemství své štíhlé postavy Vondráčková nepřipisuje žádné drastické dietě. „Já jím všechno, ale tak jako s úctou a nepřejídám se a nejím na večer, to už mně nedělá dobře,“ prozradila v aktuálním rozhovoru pro iDNES.cz. Zároveň říká, že si dopřává bohatou snídani a jídlo nijak výrazně neomezuje. „Nedělám si s ničím vrásky, chutná mi všechno,“ dodala.
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Helena Vondráčková ukázala letní ráj na Slapech. Na hausbótu tráví celé prázdniny
Zpěvačka si během pobytu užívala také místní gastronomii. „Pochutnávala jsem si nejen na rozmanité italské gastronomii a vínu, ale také na typických toskánských delikatesách,“ napsala na Instagramu. Prozradila také, že ji personál florentského hotelu každé ráno vítal kyticí žlutých růží. A nechyběly ani nákupy.
Helena Vondráčková patří k nejvýraznějším osobnostem české populární hudby. Narodila se 24. června 1947 v Praze a během své dlouhé kariéry se prosadila jako zpěvačka i herečka. Byla členkou skupiny Golden Kids společně s Martou Kubišovou a Václavem Neckářem a zahrála si například v oblíbené pohádce Šíleně smutná princezna. Mezi její známé hity patří Sladké mámení, Lásko má, já stůňu nebo Dlouhá noc.
Zpěvačka je provdaná za Martina Michala. Manželé se vzali 22. února 2003 na Karlštejně a letos oslavili 23 let od svatby. „Okouzlil mě v uniformě pilota a sbalil na Bali, prozradila Helena Vondráčková v minulosti o manželovi v rozhovoru na ÓČKU.