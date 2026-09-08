Kvůli suchu už zazimovala hausbót. Prodávat ho nehodlám, říká Vondráčková

„Na Slapech je letos opravdu znát výrazný úbytek vody. Hladina postupně klesá a pomalu se blíží úrovni, kterou jsme zvyklí vídat v zimních měsících. Podobnou situaci si za dobu, co sem jezdíme a máme tu loď, nepamatuji. Ale jak se říká – větru a dešti neporučíš,“ řekla zpěvačka.
Nízká hladina pro ně letos znamenala předčasné ukončení sezony, a to minimálně o měsíc a půl dříve, než byli zvyklí. Loď proto museli vytáhnout z vody a uložit na zimoviště na břehu.
„Musím říct, že jsme velmi ocenili, jak o celé situaci informovalo Povodí Vltavy společně se Státní plavební správou. Díky včasným a srozumitelným informacím jsme mohli na vývoj hladiny reagovat, loď bezpečně vytáhnout a předejít zbytečným komplikacím a rizikům,“ prozradila Vondráčková.
„Dovedu si představit jakoukoliv situaci – i život bez hausbótu. Zatím ale rozhodně neuvažujeme o jeho prodeji. To místo totiž milujeme a i přes všechny letošní komplikace je nám tam pořád moc dobře. Slapy totiž nejsou jen místo, kde kotví náš hausbót a loď, ale je to místo, kde se rádi setkáváme s přáteli, kde mohu sportovat a plavat a kde také čerpám sílu na nadcházející projekty,“ říká.
Čas, který jí letos zkrácená sezona na Slapech nečekaně uvolnila, ale podle zpěvačky rozhodně nezůstane nevyužitý. „Věnuji ho přípravám na podzimní turné, které letos nese název Helena Forever. Začínáme už tuto neděli ve Zlíně a postupně zavítáme například do Jičína, Brna, Českých Budějovic nebo Olomouce. A zároveň se už naplno rozjíždějí přípravy na můj jediný koncert v jubilejním příštím roce, který proběhne 19. června v Edenu,“ prozradila. „Takže i když letošní sezona na vodě skončila dřív, než jsme si přáli, čeká mě krásný a pořádně nabitý konec léta a začátek podzimu.“
Při extrémním suchu klesá hladina Orlíku natolik, že Povodí Vltavy musí jeho vyprazdňování zastavit, aby chránilo ekosystém a technologii elektrárny. V ten moment přebírá povinnost dotování toku níže položená přehrada Slapy. Začne se upouštět její vlastní zásobní objem, což vede k poklesu hladiny na Slapech, ale zachrání se tím průtok v Praze a na dolním Labi.
Snížení hladiny slapské přehrady se dotklo majitelů lodí. Bezplatný převoz od Povodí Vltavy mohou využít pouze do výšky hladiny 268,50 metru nad mořem. Pak převoz lodí správce povodí kvůli bezpečnosti ukončí. Situace se může změnit, pokud začne více pršet.
„To znamená, že za podmínek, kdy budou přítoky do nádrží Vltavské kaskády vyšší, než je stanovený minimální odtok z vodního díla Vrané, začne se voda v nádržích opět akumulovat,“ vysvětlila uvedla mluvčí Povodí Vltavy Pavlína Mertl.
Majitelé lodí jsou zvyklí, že na Slapech se kvůli snadnějšímu zazimování plavidel zvyšuje hladina nad kótu 270 metrů nadmořské výšky. To ale letos kvůli suchu nepůjde. Na možné odpouštění vody ze Slap upozorňoval správce toku už od první poloviny srpna.