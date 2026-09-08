Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Kvůli suchu už zazimovala hausbót. Prodávat ho nehodlám, říká Vondráčková

Autor:
  9:39
Helena Vondráčková a Martin Michal na Slapech

Helena Vondráčková a Martin Michal na Slapech | foto: iDNES.cz

Helena Vondráčková tráví léto s manželem na hausbótu - Léto Heleny Vondráčkové
Helena Vondráčková při plavbě po Vltavě
Helena Vondráčková a Martin Michal na romantické plavbě po Vltavě
Helena Vondráčková na Slapech
51 fotografií
Kvůli velkému suchu Orlík „vyschnul“ a vodu ve Vltavě začaly poprvé v historii doplňovat Slapy. To se dotklo také lidí, kteří tam mají lodě a hausbóty. Zpěvačka Helena Vondráčková pro iDNES.cz prozradila, že je museli zazimovat mnohem dřív, než bývají zvyklí.

„Na Slapech je letos opravdu znát výrazný úbytek vody. Hladina postupně klesá a pomalu se blíží úrovni, kterou jsme zvyklí vídat v zimních měsících. Podobnou situaci si za dobu, co sem jezdíme a máme tu loď, nepamatuji. Ale jak se říká – větru a dešti neporučíš,“ řekla zpěvačka.

Nízká hladina pro ně letos znamenala předčasné ukončení sezony, a to minimálně o měsíc a půl dříve, než byli zvyklí. Loď proto museli vytáhnout z vody a uložit na zimoviště na břehu.

Helena Vondráčková při plavbě po Vltavě

„Musím říct, že jsme velmi ocenili, jak o celé situaci informovalo Povodí Vltavy společně se Státní plavební správou. Díky včasným a srozumitelným informacím jsme mohli na vývoj hladiny reagovat, loď bezpečně vytáhnout a předejít zbytečným komplikacím a rizikům,“ prozradila Vondráčková.

„Dovedu si představit jakoukoliv situaci – i život bez hausbótu. Zatím ale rozhodně neuvažujeme o jeho prodeji. To místo totiž milujeme a i přes všechny letošní komplikace je nám tam pořád moc dobře. Slapy totiž nejsou jen místo, kde kotví náš hausbót a loď, ale je to místo, kde se rádi setkáváme s přáteli, kde mohu sportovat a plavat a kde také čerpám sílu na nadcházející projekty,“ říká.

Helena Vondráčková a Martin Michal

Čas, který jí letos zkrácená sezona na Slapech nečekaně uvolnila, ale podle zpěvačky rozhodně nezůstane nevyužitý. „Věnuji ho přípravám na podzimní turné, které letos nese název Helena Forever. Začínáme už tuto neděli ve Zlíně a postupně zavítáme například do Jičína, Brna, Českých Budějovic nebo Olomouce. A zároveň se už naplno rozjíždějí přípravy na můj jediný koncert v jubilejním příštím roce, který proběhne 19. června v Edenu,“ prozradila. „Takže i když letošní sezona na vodě skončila dřív, než jsme si přáli, čeká mě krásný a pořádně nabitý konec léta a začátek podzimu.“

Při extrémním suchu klesá hladina Orlíku natolik, že Povodí Vltavy musí jeho vyprazdňování zastavit, aby chránilo ekosystém a technologii elektrárny. V ten moment přebírá povinnost dotování toku níže položená přehrada Slapy. Začne se upouštět její vlastní zásobní objem, což vede k poklesu hladiny na Slapech, ale zachrání se tím průtok v Praze a na dolním Labi.

Helena Vondráčková na Slapech

Snížení hladiny slapské přehrady se dotklo majitelů lodí. Bezplatný převoz od Povodí Vltavy mohou využít pouze do výšky hladiny 268,50 metru nad mořem. Pak převoz lodí správce povodí kvůli bezpečnosti ukončí. Situace se může změnit, pokud začne více pršet.

„To znamená, že za podmínek, kdy budou přítoky do nádrží Vltavské kaskády vyšší, než je stanovený minimální odtok z vodního díla Vrané, začne se voda v nádržích opět akumulovat,“ vysvětlila uvedla mluvčí Povodí Vltavy Pavlína Mertl.

Majitelé lodí jsou zvyklí, že na Slapech se kvůli snadnějšímu zazimování plavidel zvyšuje hladina nad kótu 270 metrů nadmořské výšky. To ale letos kvůli suchu nepůjde. Na možné odpouštění vody ze Slap upozorňoval správce toku už od první poloviny srpna.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Anna Kadeřávková ukázala fotky z dovolené. Konečně normální ženské tělo, píší jí

Herečka Anna Kadeřávková na dovolené v Řecku. (srpen 2026)

Anna Kadeřávková si užívá dovolenou na řeckém ostrově Rhodos. Devětadvacetiletá herečka a influencerka se na Instagramu pochlubila fotografiemi z pobytu u moře a ukázala také svou postavu v bikinách....

Verešová s Volopichem si užívají v Chorvatsku na luxusní jachtě

Modelka Andrea Verešová potěšila své fanoušky fotkami v plavkách z dovolené v...

Andrea Verešová si užívá poslední letní dny v Chorvatsku. Šestačtyřicetiletá modelka vyrazila k moři společně se svým manželem Danielem Volopichem (62) a přáteli, ze své dovolené sdílela na...

Langmajer se po letech sblížil s otcem. Herec ukázal „vzácné chvíle se seniorem“

„K otužování jsem se dostal přes mého staršího syna Jirku,” vzpomíná otec....

Jiří Langmajer (60) si v poslední době užívá vzácné společné chvíle se svým otcem. Herec zveřejnil na sociálních sítích fotografie osmdesátiletého Jiřího Langmajera staršího a připomněl, že právě on...

Dara Rolins ukázala fotky z italské svatby. Za svědkyni jí šla dcera Lola

První pořádný pohled na svatební róbu. Nevěsta zvolila obří hedvábné šaty bez...

Zpěvačka Dara Rolins zveřejnila snímky a podrobnosti ze své svatby s bývalým fotbalistou Pavlem Nedvědem. Rolins se vdávala v šatech od slovenského módního návrháře Lukáše Kimličky.

Jak dnes vypadá Miss Československo Ivana Christová? Zhubla 20 kilo a omládla

Bývalá Miss Československo Ivana Christová zhubla 20 kilo a viditelně omládla....

Ivana Christová výrazně zhubla, bývalá Miss Československo z roku 1989 je o dvacet kilogramů lehčí. Při hubnutí se nespoléhala na injekce, ale změnila jídelníček a přidala pohyb. Štíhlejší postavou...

Katie Holmesová má novou lásku. S umělcem si užívá v bikinách u jezera Como

Katie Holmesová zveřejnila na Instagramu fotky od jezera Como, kde tráví čas s...

Katie Holmesová má novou lásku. Sedmačtyřicetiletá americká herečka tvoří nově pár s o osm let mladším newyorským umělcem Jasonem Bardem Yarmoskim. Dvojice svůj vztah zpočátku držela v soukromí, v...

8. září 2026  10:13

Kvůli suchu už zazimovala hausbót. Prodávat ho nehodlám, říká Vondráčková

Helena Vondráčková a Martin Michal na Slapech

Kvůli velkému suchu Orlík „vyschnul“ a vodu ve Vltavě začaly poprvé v historii doplňovat Slapy. To se dotklo také lidí, kteří tam mají lodě a hausbóty. Zpěvačka Helena Vondráčková pro iDNES.cz...

8. září 2026  9:39

Dua Lipa v plavkách předvádí skvělou formu. Co nejraději jí a jak se udržuje fit?

Zpěvačka Dua Lipa na Instagramu (2026)

Dua Lipa si užívala u moře, a jak už je u ní zvykem, nezapomněla se o své zážitky podělit s fanoušky. Tentokrát zveřejnila snímky z italského Portofina, kde byla na dámské jízdě s kamarádkami. Na...

8. září 2026  8:30

Ozývají se lidé, že na tátu nemám, ale já nechci být on, říká Vojta Nedvěd

Vojta Nedvěd v Show Jana Krause (září 2026)

Vojtěch Nedvěd (49) je synem Františka Nedvěda. Vystupoval s ním i se svým strýcem Janem Nedvědem na koncertech a pokračuje i po otcově smrti. V Show Jana Krause promluvil o tom, jak ho lidé...

8. září 2026

Byla jste můj erotický symbol, vyslechla si Veronika Žilková kompliment

Veronika Žilková

Ani kvůli dokumentu neporušila Veronika Žilková léta trvající tabu. Třetího manžela Martina Stropnického v něm zasklila. Jakoby nikdy nebyl. „Jedno období svého života jsem vynechala, protože jsem si...

8. září 2026

Neřešila jsem, jestli budu mít peníze i za měsíc. Jsem pankáč, říká Aneta Krejčíková

Premium
Aneta Krejčíková (2023)

Poprvé se Aneta Krejčíková objevila před kamerou už ve čtrnácti letech, ale na konzervatoř zamířila trochu oklikou. „Kdybych měla povolání, kde emoce nemohu používat, musela bych dělat ještě něco,...

7. září 2026

Richard Tesařík je autorem slavné věty z filmu Pelíšky. Řekl ji učiteli tělocviku

Richard Tesařík v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (15. dubna 2025)

Kromě nezapomenutelné hudby a chytlavého smyslu pro humor se zpěvák Richard Tesařík zapsal do paměti i svými filmovými rolemi. Hrál mimo jiné ve dvou dílech Jana Hřebejka, a pokaždé vojáka. K úspěchu...

7. září 2026  16:47

Kdo jsou účastníci reality show Zrádci 2026: známe už 16 soutěžících

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Třetí řada psychologické reality show Zrádci už zná dvě třetiny nových soutěžících. O hradní zlato se na Křivoklátě utkají mimo jiné vyjednavač, spisovatelka, lovec pašeráků, jaderná fyzička nebo...

7. září 2026  16:26

Zrádci 2026: kdy začne 3. řada a kdo jsou hráči? Vysílat se bude v jiný den než loni

Zrádci 2026

Hra plná lží, podezření a nečekaných zvratů se vrací. TV Prima začne brzy vysílat třetí řadu úspěšné detektivní reality show Zrádci, v níž budou soutěžící na Křivoklátě znovu odhalovat skryté...

7. září 2026  15:32

Vyjednavač, lovec pašeráků, psycholožka i vědec zabojují v Zrádcích

Soutěžící show Zrádci 3

Kdo dokáže přelstít všechny ostatní? Kdo si udrží chladnou hlavu ve světě, kde nelze věřit vůbec nikomu? A kdo nakonec odejde z Křivoklátu s hradním zlatem? Třetí řada show Zrádci nestojí na slavných...

7. září 2026  14:27

Modelka Jana Kolářová čeká dítě. Šéf Slavie Tvrdík bude dvojnásobným dědečkem

Těhotná modelka Jana Kolářová (Tvrdíková), květen 2023

Rodina šéfa fotbalové Slavie Jaroslava Tvrdíka se opět rozroste. Jeho dcera, modelka Jana Kolářová, čeká se svým manželem, slávistickým brankářem Ondřejem Kolářem, druhé dítě. Radostnou novinku pár...

7. září 2026  11:50

Gabriela Lašková odstavila dvouletého syna. Pomohl jí i netradiční trik s octem

Gabriela Lašková na Instagramu (2026)

Bývalá Česká Miss Gabriela Lašková se podělila o zkušenost s odstavením svého nejmladšího syna Edvarda. Dvouletého chlapce přestala kojit ze dne na den. Kromě pevného rozhodnutí jí podle jejích slov...

7. září 2026  10:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×