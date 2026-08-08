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Snídám bohatě a nejím na večer, odhalila Vondráčková svou životosprávu

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Zpěvačka Helena Vondráčková (79) udivuje svou dobrou kondicí. V rozhovoru pro iDNES.cz poodhalila střípky ze své životosprávy a přidala historku, jak budí ráno sousedy, když ji zlobí její německý ovčák.

Shledáváme se před koncertem legendární Diany Ross. Jste její fanynkou?
To víte, že jsem fanynkou, jinak bych tady nebyla. (smích) Dianu Ross jsem obdivovala před mnoha a mnoha lety, ještě když byla ve skupině Supremes, takže v podstatě znám její repertoár a je to úžasná žena, úžasná zpěvačka a jsem zvědavá, v jakém rozpoložení bude tady v České republice, co bude mít na sobě, co bude zpívat, a jestli ten její úžasný temperament ještě pořád bude mít.

Helena Vondráčková ukázala letní ráj na Slapech. Na hausbótu tráví celé prázdniny

Bude to pro vás trošičku i jako profesní „studium“, že byste něco okoukala k sobě?
To víte, že jo. Vždycky člověk načerpá nějaké momenty, okamžiky, kdy si řekne: ‚Jo, podívej se, to by sis třeba taky mohla takhle nějak dovolit.‘ (smích) Takže i to bude taková škola.

Helena Vondráčková je ikona, to všichni víme a módní ikona k tomu, protože vy jste měla vždycky specifickou garderóbu. Jak byste ji popsala teď?
Jednak se držím svého vkusu, co je mi příjemné, co je mi milé. Dovedu snad i rozeznat, co se kam hodí, protože ne všechno patří tam, kam zrovna jdete. A jinak mám samozřejmě kolem sebe spoustu přátel a odborníků, jak co se týče vizáže, Zdeňka Fencla nebo garderóby. Léta už spolupracuji s Taťánou Kováříkovou, která mně velmi vyhovuje, protože má obrovský cit pro materiály, myslím tím šatové, které budou na jevišti opravdu přínosem. „Něco to hodí,“ jak ona říká. (smích)

Helena Vondráčková během vystoupení na Konopišti
Helena Vondráčková, Janis Sidovský, Pavel Vítek a Jitka Zelenková na koncertě Diany Ross v Plzni (29. července 2026)
Helena Vondráčková se svým týmem na koncertě Diany Ross v Plzni (29. července 2026)
Helena Vondráčková v Sopotech (2025) - snímek bude součástí fotografické monografie, kterou k 80. narozeninám zpěvačky připravuje fotografka Lenka Hatašová.
60 fotografií

Když se řekne německý ovčák, je to láska na celý život?
No určitě. Já už mám vlastně pátého německého ovčáka, Deutsche Schäferhund, a je to teda Hündin, je to holka. No a dneska mě rozčílila teda ráno strašně, protože jsem jí byla vyvenčit na hausbótu a už jsme šly zpátky na lávku, která vede k nám, a ona najednou, že půjde do vody. Tak jsem ji pustila. Říkám si: „snad ji zvládnu“, protože ona je mladá, je to prostě ještě trdlo. A tak jsem ji pustila, ona šla k vodě a najednou se vzdalovala. Já říkám: „Hele, pojď sem, kam jdeš?“ A ona tam objevila normálně nadmutého kapra a za celou hodinu se mi nepodařilo ji prostě přesvědčit, že je to fuj a že to nesmí. Takže jsem s ní lítala po lese, pak se zamotala do nějakých vlasců rybářů, no prostě já jsem myslela, že zešílím!

Takže Helena Vondráčková křičí u hausbótu, sousedi si myslí, že si trénujete hlasivky.
Všechny jsem budila, protože to bylo v 8 ráno a já furt: „Jessie, Jessie, nesmíš, fuj je to!“ (smích)

Letní dny na Slapské přehradě si Helena Vondráčková užívá společně s manželem Martinem Michalem a jejich fenkou Jessie. (červenec 2026)

Když zakončíme ten letní rozhovor tím, že vy jste výbornou kuchařkou, ráda vaříte, ale málo konzumujete. To sní všechno Martin?
Ale já jím všechno, ale tak jako s úctou a nepřejídám se a nejím na večer, to už mně nedělá dobře. Ale snídám bohatou snídani a nedělám si s ničím vrásky, chutná mi všechno.

Tak je to ideální a vínečko na večer?
No jasně, suché bílé, to musí být!

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