Režisérka Helena Třeštíková (75) se ve své tvorbě zaměřila na sezdané páry, jejichž peripetie mapovala od svatby často až do rozpadu vztahu. Sama ve čtvrtek oslavila 50. výročí svatby s architektem a...

Beru cokoliv, co mi pomůže k omlazení a hubnutí, říká zpěvačka Meghan Trainorová

Zpěvačka Meghan Trainorová v roce 2014 dominovala po dobu osmi týdnů hitparádám se svým debutovým singlem All About That Bass. Na svém Instagramu nedávno zveřejnila fotky, které dokumentují její...