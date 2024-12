Doma mi říkali vánoční fundamentalista, říká Hana Třeštíková

Hana Třeštíková o knize a politice

PROČ JSME NAPSALY KNIHU

Na základě sedmidílného podcastu, který jsem s mámou natáčela, se ozvali z nakladatelství. Leckdo už si ze mě utahoval, že jsem poslední z rodiny, kdo ještě nic nenapsal. Teď pro změnu někdy padne otázka, jestli napíšu i něco dalšího. Říkám, že se uvidí.

Hana Třeštíková Na podzim vydala svou první knihu Hovory s mámou: jde o obsáhlý rozhovor s maminkou. S ní už natočila třeba film o Lídě Baarové Zkáza krásou. Po vzoru Heleny se pustila do natáčení cyklu Manželské etudy. S bratrem, fotografem Tomášem Třeštíkem, točí podcast Třeštění. Věnuje se komunální politice, je místostarostkou Prahy 7.

CO MI NÁŠ ROZHOVOR DAL

O spoustě momentů z mámina života jsem nevěděla. Některé jsme sice někdy nakously, ale nikdy se o nich nebavily detailně. Napadá mě třeba emigrantství v roce 1968. Knihou jsem si ucelila dosavadní život.

CO MÁME S MÁMOU SPOLEČNÉ

Podpisy. Dosáhla jsem toho, když jsem je ve škole občas falšovala na omluvenky. Tátův umím ještě líp. Taky po hlase by si nás leckdo mohl splést. Obě jsme hodně energické. Máma je neskutečná čipera, až ji brzdím. A jsme empatické, což je pro naše dokumenty žádoucí. Z druhého pohledu, máma je daleko hodnější a má větší víru v lidstvo.

KDY JSME SI NEROZUMĚLY

V pubertě to se mnou rodiče neměli lehké. Vzpomínám si, jak na mě máma vyloženě řvala, když jsem se zapomněla na večírku a vrátila se v šest ráno, aniž bych o sobě dala vědět. Ale jinak musím zaklepat, že se u nás neshody nevyskytují. Co si pamatuju, rodiče se pohádali snad jednou. Myslím, že se trefili zrovna do Štědrého dne.

JÁ A MÁMINY DOKUMENTY

Jako malá jsem se na ně dívala na videu, které jsme díky mámině práci měli. Na VHS kazetách nebyly pohádky nebo filmy pro děti, takže šestiletá Hanka koukala na Etudy. Není divu, že jsme začaly spolupracovat. Kvůli politice jsem si musela dát pauzu, ale chystám se vrátit. Chci dál točit své Manželské etudy i znovu pracovat s mámou.

Z ČEHO JSEM NESVÁ

Když mi v mailu svítí ikonka, že mám nějaký nepřečtený. Všechny zprávy musím mít náležitě rozdělené, nepotřebné smazané. Jsem velký systematik. Být organizační typ se hodí pro práci produkční i do politiky.

KDY VYRAZÍM ZA KULTUROU

Skoro denně. Nevedu si přesnou statistiku, ale když sečtu všechny návštěvy divadel, kin či výstav, myslím, že jich je zhruba dvacet do měsíce. Tak pětkrát v týdnu večer nejsem doma.

CO MĚ NAUČILA POLITIKA

Mluvit před lidmi, formulovat myšlenky nebo schytávat urážky. Všechno se hodí i do života. Vzhledem k mojí tvrdohlavosti pořád moc neumím dělat velké kompromisy. Říkám, že politika je zajímavá disciplína, ze které člověk musí umět včas odejít.

Helena Třeštíková nejen o vyznamenání

MOJE REAKCE NA VYZNAMENÁNÍ

Byla jsem zaskočená, dojatá a ten večer i nervózní. Z Hradu se mi ozvali asi dva měsíce předem, měsíc poté jsem dostala definitivní potvrzení. Nejtěžší bylo dodržet požadavek nic neprozradit. Zrovna na 28. října jsme plánovali větší akci na chalupě. Musela jsem ji zrušit, aniž bych řekla pravý důvod.

KDE MÁM VYZNAMENÁNÍ

Vnoučata Ela a Jonatan mi ho s různými filmovými cenami vyrovnala do poličky. Udělala mi takovou expozici a opakují, že takhle to musí být.

(Hana: Máma si na tohle hrozně nepotrpí. Díky bráchovým dětem má konečně poličku slávy.)

Helena Třeštíková Proslavily ji především časosběrné snímky. Například za příběh narkomanky Katky získala Českého lva, za portrét zloděje Reného ocenění Evropské filmové akademie. Je důstojnicí francouzského Řádu umění a kultury. Učí na FAMU, krátce byla ministryní kultury. Jejím manželem je spisovatel Michael Třeštík.

CO PLÁNUJU V DALŠÍM ROCE

Dodělat dokument o Báře Basikové, se kterou jsem začala natáčet už v roce 1996. Na jaře by mělo být hotovo. Chystám čtvrté pokračování Manželských etud. S protagonisty jsem v kontaktu už 44 let. Pamatuju si, jak jsem je několik let po první sérii sezvala a řekla jim o pokračování. Jejich reakcí jsem se obávala, protože kvůli pořadu se museli vypořádat se zájmem veřejnosti. Jejich souhlas byl pro mě největší odměna.

KDY MNOU CLOUMAJÍ EMOCE

Při natáčení často čelím vypjatým chvílím, ale nesmím podléhat emocím. Jak přijdu domů, v hlavě se k tomu vracím. Na place nejsem od toho, abych se dojímala. Snažím se být trpělivá a pozitivní. S většinou lidí točím delší dobu. Nebylo by dobré, kdyby si říkali: Jé, zas přijde ta protivná bába.

JAKÉ BUDOU NAŠE VÁNOCE

V posledních letech bývají takové dospělé, klidné.

(Hana: Dost jsme osekali tradice, na kterých jsem dřív lpěla. Doma mi říkali vánoční fundamentalista.)

Na Štědrý den si uděláme procházku ke Karlovu mostu, kde se zpívají koledy, a pak si dáme večeři, kterou má na starosti Hanka. Na Štěpána nás čeká procházka se sousedy na Vyžlovce.

JAKÁ JSEM BABIČKA

Vnoučata mi říkají babička výrobko. Pořád něco vyrábíme, třeba postavičky z ruliček od toaletního papíru a stavby z krabic od bot. Uvidíme, jak dlouho je to bude bavit. Chci, aby byla tvořivá, zalíbil se jim pojem kreativní. Nedávno jsem od nich dostala pochvalu, že jsem moc hodná, že jim nic nevyčítám.

(Hana: Taková jsi celý život.)

MŮJ VZTAH K VYŽLOVCE

Na Vyžlovku jsem začala jezdit před půl stoletím po seznámení s Michaelem, protože tam jeho rodina měla chalupu. On se tam snaží trávit veškerý čas od jara do podzimu, já spíš pendluju. Mnohokrát jsem si řekla, že už něco udělám na zahradě, ale nakonec vždycky skončím v křesílku s knížkou.