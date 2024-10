Nejen Carol z Kroku za krokem. Hlas Heleny Friedrichové utichl příliš brzy

Výrazný, zvučný a plný hlas se stal její vstupenkou do dabingových studií, kde začala působit už v sedmdesátých letech. Dabingu se pak Helena Friedrichová věnovala celý svůj profesní život.

I když si na její tvář možná nevzpomenete, jistě si dokážete v mysli vybavit hlas maminky Carol ze seriálu Krok za krokem, který běžel na našich obrazovkách v 90. letech a reprízuje se dodnes. Její představitelce, americké herečce Suzanne Somersové († 76), propůjčila hlas právě Helena Friedrichová. A nutno podotknout, že tónem a energií jejího hlasu se přesně trefila do temperamentu americké herečky.

Seriál Krok za krokem (1991)

Na svém dabingovém kontě měla Helena Friedrichová také řadu známých i méně známých hereček. V některých snímcích propůjčila hlas například Diane Keatonové (78), Goldie Hawnové (78), Nastassji Kinski (63), Audrey Hepburnové (†63), Catherine Deneuve (80), Rene Russo (70) nebo Michelle Pfeifferové (66).

Umělecké geny

Helena Friedrichová pocházela z uměleckého prostředí, tatínek byl režisérem, scenáristou a ředitelem Hudebního divadla v Nuslích, maminka tanečnicí. Jejím bratrem je podnikatel a producent Petr Kratochvíl (73), který má se zpěvačkou Lucií Bílou (58) syna Filipa (28). I on se v 70. letech objevil v několika filmech, než v roce 1980 emigroval do Spojených států, kde založil divadelní soubor Ta Fantastika, který po sametové revoluci přivezl i do Prahy.

Rodina Helenu ovlivnila natolik, že si vybrala herectví jako svou profesi a hned po konzervatoři získala angažmá v Městských divadlech pražských.

Objevovala se i v televizních filmech, ovšem jen ve vedlejších rolích. „Hrál jsem s Helenou například v televizní inscenaci Mamzelle Nitouche. Byla to výborná herečka s velkým komediálním talentem a fajn ženská,“ chválil ji Lubomír Lipský.

Neúspěch ve filmech si vynahrazovala v rozhlase a právě v dabingu. Z Městských divadel pražských odešla v roce 1994 a od té doby působila jako host v nejrůznějších pražských divadlech. Už tehdy prý měla zdravotní potíže, které jí nedovolovaly denně stát na jevišti.

Podlomené zdraví

Helena Friedrichová se dvakrát vdala; z prvního manželství má dceru Janu, s druhým manželem Pavlem Šormem (70), také hercem a dabérem, má dceru Annu.

Bohužel, její podlomené zdraví zhoršila smrt otce a po pár letech i smrt matky, která zemřela pár dnů před svatbou jejího bratra s misskou Pavlínou Babůrkovou (50). Dva dny po jejich obřadu, 4. února 2002, odešla navždy v pouhých šestačtyřiceti letech i Helena Friedrichová.