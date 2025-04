Velký dar, díky kterému žiji hodnotnější život, říká Helena Dvořáková o nemoci

Vzpomene si, kdy jste si naposledy zpívala?

To vím naprosto přesně! Dnes ráno. (smích) Já si totiž zpívám dost často, a úplně všude. A dokonce jsem ten zpěv začala brát natolik vážně, že jsme s kamarády založili kapelu. Bylo to takové zvláštní, řekla bych až osudové setkání na jedné chorvatské plavbě lodí, která se navíc jmenovala, považte, Tónina. Musím se ale přiznat, že našemu ne-náhodnému hudebnímu setkání na lodi předcházela moje stejně ne-náhodná návštěva hudebnin, kde jsem si koupila kombo, mikrofon a další potřebné věci k tomu, abych se zpěvu mohla věnovat už pořádně.

Vaši kamarádi z kapely žijí na Moravě, jak probíhá zkoušení?

No, to je právě ten kámen úrazu. Nejdřív jsem tam za nimi dojížděla, ale bylo to z mnoha důvodů dost nepraktické. V zimě jsme ale zjistili, že náš kytarista David bude trávit nějakou dobu na Kanárech, tak jsme se tam prostě vypravili se zbytkem kapely za ním a bylo to.

Vy jste se zpět vracela za lehce dramatických okolností.

Zhmotnila se mi tam snad ta největší noční můra, kterou herec může mít, zapomněla jsem, že mám v divadle představení. A sice v předposlední den našeho pobytu. Nejdřív jsem měla tendenci propadnout naprosté panice, ale rychle jsem se uklidnila, protože z vlastní zkušenosti díky té své zdravotní historii vím, že pokud člověk zapracuje na nastavení mysli a nejedná ve stresu, ale v souladu se svým záměrem, dá se vyřešit leccos. A to se taky stalo. Vše nakonec dobře dopadlo, a představení jsem stihla.

Je možné vaší Tóninu někde vidět naživo?

Zatím spíš jen „bytujeme“, ale náš čas přijde. Jo a nejmenujeme se Tónina, ale spíš používáme takový pracovní název složený z našich křestních jmen – DPH. A dokonce jsem jednou zahlédla i naše logo, šla jsem po ulici v Holešovicích, a najednou mě do očí praštil nápis DPH na autě, nad kterým byla navíc vyobrazená korunka. Musela jsem si to vyfotit, protože náš kytarista David se jmenuje Král. (smích)

To jsou ale náhody.

Myslím že náhody ne, na ty já moc nevěřím. Spíš když je člověk otevřený a opravdu si všímá věcí kolem sebe, tohle se pak děje. Věřím v sílu myšlení a taky v to, že myšlenka se zhmotňuje tak rychle, jak vysoká a čistá je úroveň našeho vědomí. Mám na tohle téma ještě jednu takovou příhodu. Před časem jsem seděla s kamarádkou v kavárně nedaleko pražského Florentina a vedly jsme spolu lehce metafyzický hovor. A já se zčistajasna mimoděk podívala okolo sebe a najednou na zdi opodál vidím dvě cedulky. Na jedné byl nápis tvar a na druhé hmota. Zírala jsem na ten úkaz s úžasem a spousta věcí mi v tu chvíli do sebe zaklapla.

V úvodu našeho rozhovoru jste zmínila své zdravotní peripetie, které jsou všeobecně známé. Přikládáte vaše, dalo by se říci „zázračné uzdravení“, i těmto věcem, kterými se zabýváte?

Nemoc mi otevřela oči v mnoha rovinách, jednou z nich je i můj změněný pohled na svět a na to, jak věci fungují. Naučila jsem prioritizovat své potřeby, což je základ sebeúcty, velké hybné páky vesmíru. Zkouším nepokládat se tolik do emocí skrze různé situace, které zažívám, spíš se snažím pozorovat, vytvářet si mezi svým pohledem a děním jakýsi meziprostor, který mě chrání.

Naše emoce vnímám jako prostředníka mezi naším vědomím a naším tělem. Z mého pohledu emoce urychlují tvorbu naší reality, ale věřím ve vyšší plán toho, proč jsme tady a zažíváme to, co zažíváme. Naše touhy, momentální chtění nebo lpění a nepřijetí toho, co nám život přináší, vše spíš jen komplikuje. Vytváření tlaku má za následek spíš jen krátkodobé výsledky, ale to nejpodstatnější, co na té své cestě můžeme udělat, je mít čistý záměr a prostě nechat věci plynout. Mám s tím vlastní zkušenost.

Když se vrátíte do doby, kdy jste víceméně ležela upoutaná na lůžku, jaký je váš nejsilnější vjem?

Z dnešního pohledu se na své tělo dívám jako na takovou bárku, kterou jsem sama nešťastně potopila. Ale podařilo se mi zase vyplout a opravit se citlivě a s respektem k tomu, co je pro mě a mé okolí důležité. To, co mě potkalo, byl velký dar, díky kterému můžu dnes žít daleko hodnotnější život. Samozřejmě, tohle je ta rychlá a drastičtější cesta, jak se v životě posunout, ale možná to jde i jinak.

Jak?

Tehdy jsem začala úplně jinak vnímat čas. Najednou mi přestal běžet lineárně, byla jsem spíš jen, jak se říká, tady a teď. Možná to byl základ meditace, které jsem se později začala věnovat a která dnes vedle cvičení jógy patří k mé každodenní praxi. Můj přístup k životu se postupem času pochopitelně změnil, dnes je hlavně o laskavosti. Když se setkám s člověkem, který je v mých očích negativní, neříkám si hned: To je blbec! Ale snažím se rozkódovat, jakou mi přinesl zprávu o mně. Říká se tomu princip zrcadlení a dokonale funguje.

Ale abych se vrátila k vaší otázce. Hluboká práce na sobě, meditace, pozorování a zbavování se svých toxických emocí, to vše je součást cesty, která vás může zavést do neuvěřitelných končin. Nemusíte nutně vážně onemocnět, jako se to stalo mě.

Říkáte, že herec není od slova hrát ale od slova hrát si. S čím si teď nejvíc hrajete vy?

Fascinuje mě vše, co se týká zahrad a přírody. Sleduji různé kanály na YouTube i sociálních sítích. Teď zrovna mě zaujal jeden kongres, kde vystupoval pán hovořící o pěstování luk a lučních travin, což pro mě bylo obrovsky zajímavé. Sama mám několik vyvýšených záhonů, ale věřím, že v budoucnu bude zahrada větší. Možná se skrze svůj zájem o přírodu vracím zpět do dětství, kdy jsme s rodiči jezdívali na Vysočinu a já trávila celé dny venku, u potůčku, na louce, v lese. To byly časy!

Bylo vaše dětství harmonické?

Bylo krásné. Vymezovat jsem se začala až později v pubertě, kdy jsem odešla z domu. Až později v dospělosti jsem pochopila, že jsem se tím bránila tlaku, který na mě byl, coby na jedináčka, kladen. Veškerá pozornost byla směrována ke mně a já se s tím musela nějak popasovat. Navíc jsem zrozená ve znamení Vodnáře, jehož principem je svoboda. Takže moje celoživotní téma.

O věku Vodnáře jste mimochodem zpívala v muzikálu Vlasy, ve vašem první angažmá v Městském divadle Brno, hned po absolutoriu JAMU, že?

Loni při oslavách dvaceti let muzikálové brněnské scény mi pan ředitel Moša připomněl, že jsem byla tehdy úplně první, kdo na zbrusu nové scéně vůbec něco pronesl. A dokonce to mělo i úžasnou scénickou konotaci, za tónů skladby Age of Aquarius jsem tehdy vyjížděla z podlahy pódia na takovém speciálním piedestalu. Nádhera.

Pak jste ale svět muzikálů opustila.

Protože jsem nastoupila do Prahy do angažmá do Divadla v Dlouhé. Tam se s hudbou hodně pracovalo, což mi k uspokojení mých pěveckých tužeb stačilo. S ohledem na svého syna ale divadlo dnes už pomalu opouštím, přeci jen je to časově hodně náročná záležitost. Živím se spíš hlasem, namlouvám různé dokumenty, audioknihy či účinkuji v rozhlasových hrách. A pak je tu Kriminálka Anděl, která se po deseti letech vrací na obrazovky v nové sérii, a já jsem moc vděčná, že zase můžu být s touhle skvělou partou.