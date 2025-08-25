Věřím v sílu myšlenky, říká charismatická herečka Helena Dvořáková

Rakovina lymfatického systému v terminálním stádiu. Tuto diagnózu si Helena Dvořáková před osmi lety vyslechla od lékařů. A dozvěděla se i to, že většina takto nemocných zemře. Ovšem ona se jako zázrakem uzdravila.
„Moje uzdravení spočívalo v komplexní, vědomé a dlouhodobé práci na sobě samé. Záleží hlavně na tom, čemu člověk věří. Já věřím v sílu myšlenky. Věřím, že k čemu člověk upíná své myšlenky, tam se vynoří odpověď, řešení. Pokud se tedy potřebujete uzdravit, je třeba soustředit se právě na myšlenku ,jsem zdraváʻ. Vlastně si stanovíte zcela konkrétní záměr. Jednoduchý, čistý, bez podmínek, které by ho mohly deformovat.
Dál už to chce hlavně pokoru, protože následují často náročné životní změny, které je třeba přijmout. Špitál a lékaři vám mohou v těžkých chvílích pomoct, ale úplně se uzdravit musíte sám. Absolvovala jsem chemoterapii a v jednu chvíli jsem s ní přestala, protože jsem cítila, že moje tělo už se uzdravuje. Lékaři ani rodina to sice nechápali a nesouhlasili s tím, ale pro mě bylo důležitější, co mi říká tělo a vnitřní hlas,“ prozradila herečka.
V roce 2020 už byla zdravá. A také úplně jiná. Jak říká, nemoc naprosto proměnila její přístup k životu. Zbavila se starých vzorců chování, které ji přivedly až na pokraj smrti, a vybudovala si nové. Změnila náhled na svět, vztahy s rodinou, způsoby řešení konfliktů, stravování… Ale hlavně – pochopila, že podstatou zdravého života je schopnost mít rád sám sebe a vnímat své potřeby a touhy.
Asi i proto se po uzdravení začala znovu intenzivně věnovat hudbě, kterou odmala miluje. „S kamarády Davidem a Petrou jsme dali dohromady kapelu, které pracovně říkáme DPH podle počátečních písmen našich křestních jmen. Známe se z Brna a znovu jsme se po letech potkali na lodi v Chorvatsku. Domluvili jsme se, začali jsme spolu hrát a předělali pár písniček, které máme rádi,“ říká.
„Měli jsme i několik koncertů a zjistili jsme, že nejvíc nám vyhovuje hrát bez zvukové aparatury. Všichni tři zpíváme, David k tomu hraje na kytaru. Zvlášť v komorním prostředí kombinace našich hlasů krásně vynikne. Má to pozitivní, živoucí atmosféru, která je tak trochu protipólem dnešní doby stále více ovládané virtuální realitou a umělou inteligencí,“ doplnila Helena.
Hereckou práci ovšem kvůli hudbě rozhodně nezanedbává. Během uplynulého roku intenzivně natáčela pro televizi. Hlavně seriál Kriminálka Anděl, jehož sedmá řada vstupuje v těchto dnech do vysílání. Ztvárňuje v něm diváky milovanou vyšetřovatelku a policejní psycholožku Janu Chládkovou, která je jí prý v některých ohledech dost podobná.
„Řekla bych, že s Janou máme společné analytické myšlení. Místo vžívání se do problémů se je snažíme brát takové, jaké jsou. Logicky a pragmaticky. Jana je ve svém uvažování rychlá a věci řeší okamžitě, stejně jako já,“ říká s úsměvem.
Rozhovor vychází 26. srpna v Týdeníku Televize č. 36.