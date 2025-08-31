Nemohla jsem dál. Mojí cestou ke štěstí bylo onemocnění, říká Helena Dvořáková

Helena Dvořáková | foto: Lenka Hatašová

Lubor Winter
  15:00
Televizní diváci ji znají především jako vyšetřovatelku Janu Chládkovou z populárního seriálu Kriminálka Anděl. S herečkou Helenou Dvořákovou jsme však v rozhovoru pro Týdeník Televize mluvili nejen o něm, témat bylo samozřejmě víc. Včetně těžkého období, kdy se potýkala s vážnou nemocí.

Už jste letos stihla dovolenou?
Když jsem dotočila poslední obraz nové řady Kriminálky Anděl, sbalila jsem se a odletěla s přáteli na týden do Řecka na loď. Na jachtě jsme obeplouvali ostrov Ithaka.

Jste cestovatelský typ?
Cestováním kompenzuju hereckou práci, která je někdy docela statická. Poslední dobou se hodně věnuju natáčení pro televizi a při něm je dost časových prostojů. Pohyb, který mám s cestováním spojený, je pro mě hodně důležitý. V tomhle případě jsme pobyt na moři prokládali častými výlety na pevninu.

Absolvovala jsem chemoterapii a v jednu chvíli jsem s ní přestala, protože jsem cítila, že moje tělo už se uzdravuje. Lékaři ani rodina to sice nechápali a nesouhlasili s tím, ale pro mě bylo v tu chvíli důležitější, co mi říká tělo a vnitřní hlas.

Nemohla jsem dál. Mojí cestou ke štěstí bylo onemocnění, říká Helena Dvořáková

