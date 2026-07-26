Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Milovnice ruské kuchyně i experimentátorka s drogami. Helen Mirrenová slaví

Autor: ,
Helen Mirrenová na Oscarech (Los Angeles, 25. února 2007)

Helen Mirrenová na Oscarech (Los Angeles, 25. února 2007) | foto: AP

Krimiseriál Hlavní podezřelý (1991) udělal z Helen Mirrenové hvězdu.
V minisérii Královna Alžběta (2005) se Helen Mirrenová vtělila do skutečné...
Akční důchodkyně. Momentka z filmu Red 2 (2013).
Helen Mirrenová v komedii Láska na kari (2014), která se točí kolem vaření.
43 fotografií
Britská herečka Helen Mirrenová, která se narodila 26. července 1945, patří k velkým dámám stříbrného plátna. Světová sláva ji zastihla poměrně pozdě, až v jednašedesáti letech, po roli britské panovnice Alžběty II. ve filmu Královna, za kterou dostala Oscara.
Helen Mirrenová na Oscarech (Los Angeles, 25. února 2007)
Krimiseriál Hlavní podezřelý (1991) udělal z Helen Mirrenové hvězdu.
V minisérii Královna Alžběta (2005) se Helen Mirrenová vtělila do skutečné panovnice.
Akční důchodkyně. Momentka z filmu Red 2 (2013).
43 fotografií

To už za sebou přitom měla desítky často výrazných rolí před filmovou a televizní kamerou. Hrála třeba v kontroverzním Caligulovi režiséra Tinta Brasse z roku 1979, objevila se také ve filmu kultovního režiséra Petera Greenawaye s názvem Kuchař, zloděj, jeho žena a její milenec, v televizi upoutala jako chladná a neústupná komisařka v britském detektivním seriálu Hlavní podezřelý.

Mirrenová pochází z britsko-ruské rodiny, její otec se původně jmenoval Mironov a byl potomkem významné šlechty, jeho předkové sloužili carovi jako diplomaté a vojevůdci.

Helen Mirrenová (Berlín, 20. února 2023)

Ruská duše v Mirrenové o sobě prý dává vědět hlavně při jídle. „Miluji ruskou kuchyni, zatímco ostatní se spíš jejích těžkých pokrmů děsí. Rusové vaří hodně jídel se zelím, a to mám stejně ráda jako pelmeně, pak samozřejmě boršč. Ale i umělecky cítím blízkost k Rusku,“ prozradila o sobě v jednom z rozhovorů.

Rodiče z Helen chtěli mít učitelku, ona se však již v mládí stala členkou slavné Královské shakespearovské společnosti a v 60. letech se začala objevovat ve filmu.

To vzrušení ani nejde popsat, líčí Mirrenová postelovou scénu s Fordem

Na kontě má mnoho ocenění, třeba Emmy dostala mimo jiné za hlavní roli v televizním historickém snímku, kde rovněž hrála královnu Alžbětu II. Nominována na Oscara byla Mirrenová také za role ve snímcích Šílenství krále Jiřího (1994), Gosford Park (2001) a Poslední neděle (2009).

V roce 2013 získala britskou cenu Laurence Oliviera za nejlepší herecký divadelní výkon roku za své ztvárnění královny Alžběty II. ve hře Audience (The Audience).

Obdiv sklízí herečka i za svůj módní vkus, za šaty prý ale moc neutrácí a nakupuje ráda na dobročinných bazarech. Netají se tím, že v mládí vyzkoušela kokain či LSD.

MFF KV 2012 - Bartoškovi a Helen Mirrenová s manželem Taylorem Hackfordem

Díky podpoře manžela, amerického režiséra a producenta Taylora Hackforda, si vyzkoušela i práci na druhé straně kamery – v USA natočila zhruba půlhodinový dokument.

V roce 2003 jí byl udělen Řád britského impéria, o deset let později získala hvězdu na hollywoodském Chodníku slávy.

Několikrát také navštívila Českou republiku, už v roce 1995 patřila k hostům pražského filmového festivalu Zlatý Golem. V červnu 2012 pak v Karlových Varech převzala Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Prohlásila tam, že svět filmu ji fascinuje hlavně kvůli své rozmanitosti.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Srovnávač cen i akční letáky na jednom místě

Správné skladování potravin

Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....

Sara Sandeva a Jakub Prachař jsou manželé. Svatbu drželi v utajení

Sara Sandeva a Jakub Prachař (Karlovy Vary, 30. června 2023)

Herecký pár Sara Sandeva (29) a Jakub Prachař (42) se vzali. O utajené svatbě informoval jako první server Super.cz, který zveřejnil také několik fotografií.

Šlo jen o sex. Brian Austin Green promluvil o vztahu s exmanželkou Megan Foxovou

Slavná herečka Megan Foxová a její vypracované bříško. Ne nadarmo se stala...

Herec Brian Austin Green (53) se po letech ohlédl za manželstvím s Megan Foxovou (40). Přiznal, že ve vztahu zpočátku hrála zásadní roli fyzická přitažlivost. Po rozvodu s pomocí terapeutů svůj...

Při natáčení Odyssey zastupovala herce Matta Damona 137 cm vysoká kaskadérka

Americký herec Matt Damon jako Odysseus ve filmu Odyssea (2026)

Americký herec Matt Damon (55) prozradil překvapivou zákulisní zajímavost z natáčení filmu Odyssea. Při některých náročných scénách ho zastupovala kaskadérka Devyn Daltonová, jejíž svalnaté paže ho...

Jsem stará, šedivá a hnusná? Kritizujte, ale ukažte svou fotku, vyzvala Menzelová

Olga Menzelová se chlubí dokonalou postavou. Kritika lidí ale nebere konce.

Olga Menzelová (48) se rozhodla odpovědět lidem, kteří ji na sociálních sítích urážejí kvůli vzhledu. Ve videu, které natočila se svou kadeřnicí, reagovala na komentáře o tom, že je „stará, šedivá a...

Kylie Jennerová pózovala s kamarádkou v titěrných bikinách, láká na novou kolekci

Kylie Jennerová a Francesca Aiello při focení jejich nové kolekce plavek....

Modelka a podnikatelka Kylie Jennerová (28) se pochlubila sérií odvážných fotografií v bikinách. Na Instagramu představila novou kolekci plavek, na níž spolupracovala se svou dlouholetou kamarádkou...

Milovnice ruské kuchyně i experimentátorka s drogami. Helen Mirrenová slaví

Helen Mirrenová na Oscarech (Los Angeles, 25. února 2007)

Britská herečka Helen Mirrenová, která se narodila 26. července 1945, patří k velkým dámám stříbrného plátna. Světová sláva ji zastihla poměrně pozdě, až v jednašedesáti letech, po roli britské...

26. července 2026

Nezáleží na barvě pleti a tak to má být, říká o Muži roku zpěvák Jan Bendig

Jan Bendig na TK Muž roku 2026

Jan Bendig svým energickým vystoupením roztančil publikum na soustředění finalistů soutěže Muž roku 2026. Zpěvák přijel na koncert a zavzpomínal i na čerstvý a nezapomenutelný zážitek z letu...

26. července 2026

Vím, že nejsem tlustá. Takhle vypadá normální tělo, říká Denisa Pfauserová

Denisa Pfauserová ukázala fotku pořízenou kamarádkou. (22. července 2026)

Denisa Pfauserová na sociálních sítích ukázala fotku bez filtrů a bez úprav. Pro někoho možná nelichotivý snímek pořídila její kamarádka a herečka přiznala, že kdysi by ji smazala. Nyní ovšem je se...

25. července 2026  12:01

Zpěvačka Natalie Imbruglia až po padesátce zjistila, že má ADHD a OCD

Natalie Imbruglia na dovolené, Portofino, 2023

Australská zpěvačka Natalie Imbruglia se v 90. letech proslavila hitem Torn. V novém rozhovoru otevřeně promluvila o psychickém zdraví i o tom, jak její život a kariéru ovlivňuje neurodivergence....

25. července 2026

V Bardotkách jsem snad stokilová. Díky Pořízkové jsem zhubla, směje se Havlová

Bardotky - Dagmar Havlová, Pavlína Pořízková a Eva Holubová

Dagmar Havlová (73) a Eva Holubová (66) si ve filmu Bardotky zahrály po boku topmodelky Pavlíny Pořízkové (61). V rozhovoru pro iDNES.cz prozradily, čím je Pořízková překvapila, proč bylo natáčení...

25. července 2026

Leona chodí se scenáristou z Los Angeles. Miluje české jídlo a pivo, prozradila

Leona (2024)

Z pražského letiště dnes pravidelně odlétá do Los Angeles, kde rozvíjí svou hereckou kariéru. Přesto nezapomíná na české projekty, ani na své kořeny ve Vlašimi. Herečka Leona mluví o životě mezi...

25. července 2026

Po čtyřicítce mi došlo, že je blbost hrát si na singl. Alexej Pyško i o konci v Národním

Premium
Alexej Pyško

Oslavil sedmdesátiny a tvrdí, že po padesáti letech v oboru má odslouženo. Alexej Pyško vede malou divadelní společnost, ale na jevišti už hrát nechce. A taky vysvětluje, proč už nikdy nevstoupí do...

24. července 2026

Charlotte Gott vydala třetí singl. Fanouškům představila píseň Paris

Charlotte Gott vydala svůj třetí singl nazvaný Paris. (24. července 2026)

Dcera Karla a Ivany Gottových Charlotte Gott (20) pokračuje ve své hudební kariéře. Po singlech In Too Deep a I Could Be Mine představila třetí anglicky zpívanou skladbu nazvanou Paris, která je už...

24. července 2026  13:50

Rihanna představila novou kolekci sexy spodního prádla. Dominuje jí růžová krajka

Rihanna je tváří nové kampaně Savage X Fenty. V růžové krajce opět ukázala,...

Zpěvačka Rihanna (38) představila novou kolekci spodního prádla Luxe Lace své značky Savage X Fenty. V kampani sama zapózovala v růžovém krajkovém modelu.

24. července 2026  11:14

Nešikanujme mámy kojící na veřejnosti, vzkazuje Leichtová. Rýpla si i do mužů

Herečka Kristýna Leichtová

Herečka Kristýna Leichtová (40) se před Světovým týdnem kojení ostře vymezila proti odsuzování žen, které kojí na veřejnosti. Na sociálních sítích zveřejnila emotivní příspěvek, ve kterém vyzvala k...

24. července 2026  10:16

Syn Mekyho Žbirky se bude ženit. V Londýně se zasnoubil s webovou vývojářkou

David Žbirka se zasnoubil s Claire Peng

Syn slavného zpěváka Mira Žbirky (†69) David (30) se zasnoubil s webovou vývojářkou a designérkou čínsko-kanadského původu Claire Peng. Zprávu oznámili fotkami na sociální síti a sdílela ji vdova po...

24. července 2026  9:10

Jak dnes vypadá herečka Jennifer Love Hewittová z hororu Tajemství loňského léta?

Herečka Jennifer Love Hewittová v hororu Tajemství loňského léta (I Know What...

Jennifer Love Hewittová (47) se v devadesátých letech stala sexsymbolem díky hororu Tajemství loňského léta. Dnes je trojnásobnou maminkou, úspěšnou televizní herečkou a fanoušky před pár dny opět...

24. července 2026  8:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×