Helen Huntová se trápila kvůli svému vzhledu. Styděla jsem se, říká

Práce v zábavním průmyslu s sebou přináší specifická úskalí. Herečka Helen Huntová v rozhovoru pro web Flow Space prozradila, že pro ni nebylo vždy jednoduché nenechat si rozbít svou duševní pohodu kvůli nárokům, které byly po celou tu dobu kladeny na její vizáž a vzhled. „Zdálo se mi nemožné nebrat si osobně to, jaký vzhled se ode mě čeká,“ svěřila se. „Člověk si pak připadá mizerně a stydí se, když přesně nesplňuje tuhle představu.“

Ačkoliv, jak sama říká, většinou o těchto aspektech své kariéry mluví nerada, v tomto případě se jí nakonec povedlo se tomuto nátlaku postavit. „Uvědomila jsem si, že takhle bych si mohla co nevidět zkazit celý život,“ pokračuje jednašedesátiletá hvězda. „Rozhodla jsem se, že tuhle hru hrát nebudu. Nedovolím, aby mi to příliš vlezlo do hlavy.“

Paul Reiser a Helen Huntová v seriálu Jsem do tebe blázen (1992)

V tomto rozhodnutí ji podpořil i její dlouhodobý kamarád a kolega z filmu Jsem do tebe blázen, herec Paul Reiser. „Ona to vždycky měla v hlavě úžasně srovnané, a nebála se nastavit si hranice,“ říká o ní. Helen Huntová je mimo jiné známá i tím, že na červeném koberci odmítá za každou cenu nosit nepohodlné boty na podpatcích.

Herečka následně prozradila, že v jí pomohla i kniha Jediná dieta, která funguje – díky ní si Huntová dle svých slov utřídila svůj vztah k jídlu. Autorka Sondra Ray ve své publikaci razí náhled, že v honbě za hezkou postavou je především nutno odložit negativní myšlení. „Odnesla jsem si z toho, že mám jíst, co chci, a užívat si každé sousto,“ říká Helen. „A tím se to řeší.“