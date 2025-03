Sprosťáky už neblokuju. Jak se Strýcová, Maršálek a další slavní brání hejtům

Barbora Strýcová Tenistka

První nenávistný vzkaz dostala v osmnácti. „A byla jsem z toho úplně vedle,“ vzpomíná. „Nikomu jsem nic neudělala a najednou mi někdo úplně cizí píše, že mě zabije. Nebo že zabije celou moji rodinu.“ Co s tím udělala? „Úplně to nejhorší, co jsem mohla. Měla jsem potřebu se bránit a odepisovala jsem ve stylu: Vždyť jen hraju tenis a dneska jsem prohrála, to se stane.“ Jenže zpátky jí chodily vzkazy ještě drsnější a ona často končila v pláči.