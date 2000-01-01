náhledy
Rok co rok se fanoušci modelky Heidi Klumové (52) těší, co vymyslí pro sebe a svého manžela Toma Kaulitze (36) za halloweenskou masku. Loni přišli jako E.T. mimozemšťan s chotí, předtím třeba za pávici a vejce, červa a rybáře nebo mimozemskou mutantku s kosmonautem. Letos se Klumová stala postavou z řecké mytologie. Převlékla se za Medúsu a její manžel Tom Kaulitz se stal zkamenělým vojákem.
Medúsa je žena s hady místo vlasů, která promění v kámen každého, kdo se jí podívá do očí.
Medúsa v podání Klumové byla vyzbrojena lukem a šípem a na rozdíl od tradičního popisu měla místo nohou dlouhý hadí ocas.
Modelka Heidi Klumová zveřejnila na svém Instagramu nápovědu na svůj letošní halloweenský kostým.
Leni Klumová, Bill Kaulitz, Heidi Klumová a Tom Kaulitz na halloweenské party modelky (New York, 31. října 2023)
Bill Kaulitz, Heidi Klumová a Tom Kaulitz na halloweenské party modelky (New York, 31. října 2022)
Malování obličeje trvalo hodiny, Klumová ho doplnila rudými čočkami a umělými zuby.
