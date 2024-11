Klumová opět pózovala s dcerou v prádle, tentokrát přizvaly i babičku

Incestní, nevhodné nebo přinejmenším kontroverzní. To byla adjektiva, která zněla loni v komentářích u fotek Heidi Klumové s dcerou Leni v prádle. Klumová si ale z kritiky nic nedělala a lukrativní nabídku na reklamní kampaň italské značky přijaly s dcerou i letos. Dokonce přibraly i babičku Ernu. Ta se v osmdesáti letech nesvlékla do prádla, ale zapózovala v nátělníku.

Hanlivých komentářů se dočkala Klumová i letos, zvlášť u videa, kde svou dceru v prádle natáčí. „Která normální máma by pózovala s dcerou v prádle?“ zněl ten nejčastější. Modelka se s nimi ale vypořádala jednoduše, prostě je u svých příspěvků na toto téma vypnula.

Klumová se nikdy netajila tím, že se ráda svléká i po padesátce. „Vidím všechny své chyby. O tom to je. Takový je život. Člověk stoupá, stárne a jde to z kopce s naším vzhledem a tím, že už nejsme baculatí a to a ono. Ale nakonec se stejně podívám do zrcadla a mám ze sebe dobrý pocit,“ říká Klumová s tím, že klidně bude ukazovat nohy v minisukni do sedmdesáti.

Její matka Erna Klumová je ostatně v osmdesáti letech stále velmi šik. Bývala kadeřnicí, ale i ona si v mládí zkusila přehlídková mola. Seznámila se s Güntherem Klumem, který byl manažerem v kosmetické firmě, a ve dvaceti porodila syna Michaela.

O devět let později se narodila dcera Heidi, která se v devatenácti letech přihlásila do soutěže Modelka roku a vyhrála kontrakt na 300 tisíc dolarů. Tím začala její hvězdná kariéra.

Ve čtyřiadvaceti letech se provdala za Rica Pipina. Rozvedli se po pěti letech. Klumová pak chodila s frontmanem kapely Red Hot Chili Peppers Anthonym Kiedisem a potom s italským miliardářem s Flaviem Briatorem, s nímž má dceru Leni.

Rozešli se ještě během těhotenství a když se Leni narodila, měla už Klumová nový vztah se zpěvákem Sealem. Za toho se provdala v roce 2005 a porodila mu syny Henryho a Johana a dceru Lou. V roce 2012 se rozešli. V roce 2019 se modelka provdala potřetí. Vzala si kytaristu skupiny Tokio Hotel Toma Kaulitze, který je o šestnáct let mladší než ona.