Heidi Klumová uspořádala pivní HeidiFest, v dirndlu zazářila i její dcera Leni

Autor: ,
  10:58
Německá topmodelka Heidi Klumová (52) uspořádala ve čtvrtek v mnichovském pivovaru Hofbräuhaus svůj první HeidiFest. Na večírek, který předcházel tradičnímu Oktoberfestu, dorazila téměř celá modelčina rodina, přátelé z řad celebrit a oblíbení němečtí hudebníci. Vnadné dámy roznášely tupláky a stoly se prohýbaly pod tíhou vyhlášených lahůdek.

„Přeji si, aby se všichni skvěle bavili,“ řekla Heidi Klumová na úvod HeidiFestu, vysílaném živě v hlavním vysílacím čase na německé televizní stanici PRO7. A přání se jí splnilo. Slavný mnichovský pivovar Hofbräuhaus se proměnil v párty místo, kam pozvala topmodelka téměř tisíc hostů a dvaadvacet hvězd německé popové scény.

Leni Klumová, Kayla Betuliusová, Henry Samuel, Tom Kaulitz, Heidi Klumová, Erna Klumová, Bill Kaulitz, Johan Samuel a Lou Klumová (HeidiFest, Hofbräuhaus, Mnichov, 18. září 2025)

Na večírku tekly litry piva, nechyběly oblíbené bavorské festivalové speciality a spousta v Německu slavných tváří, jejichž příspěvky z této akce zaplavily sociální sítě.

HeidiFestu se účastnila téměř celá modelčina rodina včetně dcery Leni, která se stejně jako její matka věnuje modelingu a v průběhu večera na sebe strhávala pozornost hostů i přítomných novinářů, kteří se ji před přímým přenosem snažili ulovit na rozhovor.

Modelka Heidi Klumová uspořádala svůj první HeidiFest. (Hofbraeuhaus, Mnichov, 18. září 2025)
Tom Kaulitz, Heidi Klumová, její matka Erna Klumová a Bill Kaulitz (HeidiFest, Hofbraeuhaus, Mnichov, 18. září 2025)
Topmodelky a dlouholeté přítelkyně: Heidi Klumová a Alessandra Ambrosiová na HeidiFestu (Hofbraeuhaus, Mnichov, 18. září 2025)
Leni Klumová na HeidiFestu (Hofbraeuhaus, Mnichov, 18. září 2025)
HeidiFest posloužil i jako pomyslná rozcvička na festival Oktoberfest, jehož 190. ročník se koná letos od 20. září do 5. října. Oficiální program a televizní přenos skončil sice ve 22:15, ale divoká oslava pokračovala do pozdních nočních hodin.

Oktoberfest láme rekordy, ještě ani nezačal. Nabídne steak za deset tisíc

Klumová si na úvod zatančila valčík s profesionálním tanečníkem Massimem Sinatónem na místní pivní hymnu nazvanou In München steht ein Hofbräuhaus.

Poté se topmodelka pustila do tradičního narážení sudu. „Ať už konečně máme co pít,“ žertovala. Při prvním úderu se postříkala pivem, po dalších třech jistých ranách byla úspěšná. S pokřikem „Je naraženo!“ pak Klumová zahájila oslavy.

Dirndly, chatbot Preclík a vyšší ceny. Co nového na letošním Oktoberfestu

Na hostině nechyběly tradiční dobroty jako například vepřová pečeně a sýrové špecle, hosté si užívali také slavné festivalové hudební šlágry. Večer odstartoval osmaosmdesátiletý zpěvák Roberto Blanco písní Ein bisschen Spaß muss sein (Trochu zábavy musí být), televizní část pak uzavírala osmdesátková skupina Münchener Freiheit s jejich hitem Ohne dich.

Klumová, která svým fanouškům před pár dny na Instagramu ukázala plán se zasedacím pořádkem a s dcerou se předvedly i v několika outfitech na tuto akci, přiznala, že při plánování večírku myslela hodně i na svou vlastní zábavu. „Už se těším, že si všechny ty legendární písničky budu moci zazpívat z plných plic s rodinou, přáteli a pozvanými hosty,“ uvedla.

Leni Klumová na HeidiFestu (Hofbräuhaus, Mnichov, 18. září 2025)

Topmodelka, která je také ostřílenou moderátorkou, se na večírku předvedla jako zkušená bavička. Několikrát si zplna hrdla zazpívala a to i přesto, že opakovaně zdůraznila, že zpěv není právě její silnou stránkou. Zpívala třeba hit Mambo No. 5 od Lou Bega, přičemž ji se smíchem sledovaly její děti. Heidi později zpěvem doplnil i její manžel Tom Kaulitz a jeho bratr Bill (členové skupiny Tokio Hotel).

Na párty nechyběly německé hudební hvězdy všech generací, počínaje Robertem Blancem, přes Petera Krause, Michaela Holma a Jürgena Drewse, až po mladší zástupce, Erica Philippiho a Vincenta Grosse. Zazněl mimo jiné i nesmrtelný hit zpěváka Haddawaye What is Love nebo klasika It´s Raining Man od The Weather Girls.

Heidi nezapomínala ani na romantiku. S o šestnáct let mladším manželem si společně zatančili ploužák na píseň Ohne dich, na závěr modelka partnerovi před kamerami zamilovaně zašeptala „Ti Amo“. Na krku přitom měla celý večer řetízek s jeho jménem Tom a srdíčkem.

Na populárních slavnostech piva Oktoberfestu ceny letos opět výrazně vzrostou. Za litr vody návštěvníci zaplatí v jednom ze stánků 15,33 eura (asi 383 Kč), vyskočila i průměrná cena piva. Zatímco loni stál litr piva 14,73 eura, letos to bude 15,25 (381 Kč).

19. září 2025

Heidi Klumová uspořádala pivní HeidiFest, v dirndlu zazářila i její dcera Leni

Německá topmodelka Heidi Klumová (52) uspořádala ve čtvrtek v mnichovském pivovaru Hofbräuhaus svůj první HeidiFest. Na večírek, který předcházel tradičnímu Oktoberfestu, dorazila téměř celá...

19. září 2025  10:58

