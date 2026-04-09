Na internetu se znovu objevil někdejší song Heidi Janků nazvaný Skandál, tentokrát v anglické verzi s názvem I’m So Hungry. Zpěvačka na něj vzpomíná jako na dobu krátce po revoluci, kdy bylo trendy zpívat anglicky. „Byla to moje první písnička po revoluci. Natočili jsme ji i v angličtině, ale já ji snad nikdy živě nezpívala,“ přiznala.
Zatímco devadesátá léta byla často spojována s divokým životním stylem, Janků tvrdí pravý opak. „Já jsem byla hodná manželka,“ říká s tím, že skutečně bouřlivé období zažívá až teď. A rozhodně se nejedná jen o planá slova. „Čeká mě večer párty u mě doma, tak to bude divoké,“ směje se.
Podle svých slov žila desítky let velmi spořádaný život po boku manžela Ivoše, který večírkům příliš neholdoval. „Šestatřicet let jsem byla slušná manželka a zpěvačka, která se věnovala jen práci. Teď občas zpívám i na stole!“ dodává s nadsázkou.
Zpěvačka zároveň přiznává, že minulostí se příliš nezabývá. „Strašně ráda žiju přítomností. To, co bylo, nezměníš, a co přijde, stejně neovlivníš,“ vysvětluje svůj životní přístup.
Pomohli jí travestité. Zpěvačka Heidi Janků vzpomíná na devadesátky
Řeč přišla i na vzhled a případné estetické úpravy. Janků se netají tím, že drobným zásahům se nebrání, zároveň ale přiznává respekt. „Občas si nechám lehce dopíchnout horní ret, ale jinak se bojím. Dokonce jsem byla objednaná na operaci víček, ale na poslední chvíli jsem ji zrušila,“ svěřila se. S úsměvem pak dodává, že do budoucna možná přijde na řadu i liposukce břicha. „Teď jsem viděla nějakou svou fotku v upnutých šatech a říkala jsem si, že mě to asi nemine. Uvidíme,“ směje se.
S nadhledem bere i přezdívku „diblík“, kterou jí média často přisuzují. „Už jsem si zvykla. Jsem díblík. Nejsem tlustá, nejsem vysoká, jsem prostě taková diblíkovská. A ještě k tomu mám mega hit Když se načančám. Tak s tím nic nenadělám. Jako zaplaťpánbůh, že píšou. Píšou hezky a neřeším to,“ říká bez rozpaků.
Otevřeně promluvila také o změnách, které přicházejí s věkem. Nejvíce ji trápí zrak, který se začal zhoršovat kolem čtyřicítky. Dnes má každé oko jiné dioptrie, což jí komplikuje běžné fungování. „Na jedno oko vidím dobře nablízko, na druhé na dálku. Je to docela problém, třeba při řízení,“ popisuje.
„Stáří je jen pro odvážné,“ říká s úsměvem a dodává, že na jevišti chce pořád vypadat dobře. „Já se zas tolik nepozoruji, ale myslím, že při koncertech k tomu na jevišti ta estetika patří. Nechci vypadat blbě a strašit lidi,“ uzavírá Heidi Janků se svým typickým humorem.