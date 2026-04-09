Heidi Janků zrušila plánovanou plastiku. Liposukce břicha mě ale asi nemine, říká

Renato Salerno
Po letech na scéně přichází nová kapitola. Heidi Janků (63) překvapuje nejen návratem starých hitů, ale i nečekanou životní energií, kterou v rozhovoru pro iDNES.cz sama s nadsázkou označila za své „nejskandálnější období“.

Na internetu se znovu objevil někdejší song Heidi Janků nazvaný Skandál, tentokrát v anglické verzi s názvem I’m So Hungry. Zpěvačka na něj vzpomíná jako na dobu krátce po revoluci, kdy bylo trendy zpívat anglicky. „Byla to moje první písnička po revoluci. Natočili jsme ji i v angličtině, ale já ji snad nikdy živě nezpívala,“ přiznala.

Heidi Janků na Českém plese (Obecní dům, Praha, 21. února 2026)
Heidi Janků na obalu desky Cesta kolem těla z roku 1989
84 fotografií

Zatímco devadesátá léta byla často spojována s divokým životním stylem, Janků tvrdí pravý opak. „Já jsem byla hodná manželka,“ říká s tím, že skutečně bouřlivé období zažívá až teď. A rozhodně se nejedná jen o planá slova. „Čeká mě večer párty u mě doma, tak to bude divoké,“ směje se.

Podle svých slov žila desítky let velmi spořádaný život po boku manžela Ivoše, který večírkům příliš neholdoval. „Šestatřicet let jsem byla slušná manželka a zpěvačka, která se věnovala jen práci. Teď občas zpívám i na stole!“ dodává s nadsázkou.

Zpěvačka zároveň přiznává, že minulostí se příliš nezabývá. „Strašně ráda žiju přítomností. To, co bylo, nezměníš, a co přijde, stejně neovlivníš,“ vysvětluje svůj životní přístup.

Pomohli jí travestité. Zpěvačka Heidi Janků vzpomíná na devadesátky

Řeč přišla i na vzhled a případné estetické úpravy. Janků se netají tím, že drobným zásahům se nebrání, zároveň ale přiznává respekt. „Občas si nechám lehce dopíchnout horní ret, ale jinak se bojím. Dokonce jsem byla objednaná na operaci víček, ale na poslední chvíli jsem ji zrušila,“ svěřila se. S úsměvem pak dodává, že do budoucna možná přijde na řadu i liposukce břicha. „Teď jsem viděla nějakou svou fotku v upnutých šatech a říkala jsem si, že mě to asi nemine. Uvidíme,“ směje se.

S nadhledem bere i přezdívku „diblík“, kterou jí média často přisuzují. „Už jsem si zvykla. Jsem díblík. Nejsem tlustá, nejsem vysoká, jsem prostě taková diblíkovská. A ještě k tomu mám mega hit Když se načančám. Tak s tím nic nenadělám. Jako zaplaťpánbůh, že píšou. Píšou hezky a neřeším to,“ říká bez rozpaků.

Otevřeně promluvila také o změnách, které přicházejí s věkem. Nejvíce ji trápí zrak, který se začal zhoršovat kolem čtyřicítky. Dnes má každé oko jiné dioptrie, což jí komplikuje běžné fungování. „Na jedno oko vidím dobře nablízko, na druhé na dálku. Je to docela problém, třeba při řízení,“ popisuje.

„Stáří je jen pro odvážné,“ říká s úsměvem a dodává, že na jevišti chce pořád vypadat dobře. „Já se zas tolik nepozoruji, ale myslím, že při koncertech k tomu na jevišti ta estetika patří. Nechci vypadat blbě a strašit lidi,“ uzavírá Heidi Janků se svým typickým humorem.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Je to šílené. Lewis Hamilton randí s Kim Kardashianovou, posadil si ji do ferrari

Kim Kardashianová (Skims, 2026)

Vztah, o kterém se měsíce jen spekulovalo, je nejspíš potvrzený. Podnikatelka a profesionální celebrita Kim Kardashianová a legendární jezdec Formule 1 Lewis Hamilton se poprvé společně objevili na...

Ester Ledecká se rozešla s tenistou Staňkem, oznámila to videem ze střelnice

Ester Ledecká zaujala fanoušky nezvyklou barvou vlasů

Velikonoce přinesly nečekanou zprávu ze světa českého sportu, trojnásobná olympijská medailistka Ester Ledecká (31) překvapila netradičním oznámením rozchodu s partnerem. Po pěti letech je podle...

Ta podoba! Devatenáctiletá dcera Angeliny Jolie a Brada Pitta hraje v k-popovém klipu

Shiloh Jolie v hudebním videoklipu What’s a Girl to Do od k-popové zpěvačky...

Dcera Angeliny Jolie (50) a Brada Pitta (62) na sebe opět přitáhla pozornost. Shiloh Jolie (19) se objevila v teaseru videoklipu What’s a Girl to Do od k-popové zpěvačky Dayoung. Podoba mladé...

Líbil se mi, tak jsem hned hledala, jestli má ženu, říká Besky o Vaculovi

Adam Vacula a Besky (prosinec 2025)

Cukrářka Veronika Beskydiarová (32), známá jako Besky, prozradila v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, jak sbalila jednoho z nejpřitažlivějších českých herců a jak ho změnila k obrazu svému. A co dělala, než...

Měním status na „Šťastně vdaná“, oznámila Lucie Bílá. Svatbu měsíc tajila

Radek Filipi a Lucie Bílá se vzali 10. března 2026.

Skoro celý měsíc se Lucii Bílé podařilo utajit svou další svatbu. S Radkem Filipim se vzali 10. března 2026 na Svaté Hoře v Příbrami. Pro zpěvačku je to už třetí manželství.

Nemohla se na to dívat a pozvala mě k sobě, prozradil Smigmator na manželku

Jan Smigmator, Kateřina Smigmator a jejich synové Rony a Fred

Zpěvák Jan Smigmator oslavil 17. ledna čtyřicátiny. S manželkou Kateřinou (41), která je zároveň jeho manažerkou, mají dva syny Freda a Ronyho. V rozhovoru pro Magazín DNES prozradili, jak se...

8. dubna 2026

Herečka Aubrey Plaza je rok po sebevraždě manžela poprvé těhotná

Aubrey Plaza v New Yorku (2. prosince 2024)

Americká herečka Aubrey Plaza (41) čeká se svým hereckým kolegou Chrisem Abbottem (40) prvním dítě. Zprávu potvrdil zdroj blízký herečce magazínu People s tím, že dítě by se mělo narodit v září. Loni...

8. dubna 2026  11:20

OBRAZEM: StarDance 2026: Kompletní seznam VIP hvězd je tu. Tipujte, kdo vyhraje

StarDance 2026: Kdo se stane králem či královnou tanečního parketu?

Seznam hvězd, které zatančí ve StarDance 2026, je kompletní. Letos se diváci mohou těšit mimo jiné na zpěvačku Martu Jandovou, muzikanta a herce Vojtu Dyka, herečku Saru Sandevu či sportovce Radka...

8. dubna 2026  10:20

Kdo zatančí ve StarDance 2026? Už známe účastníky, čeká se na porotu

Jde se do finále. Společná fotka tři tanečních dvojic.

Jména soutěžících letošního ročníku StarDance jsou kompletní! Česká televize potvrdila spekulace o tom, že se na taneční parket vrhne i zpěvák Vojtěch Dyk. Desítka celebrit je tedy kompletní. Kdo...

8. dubna 2026  9:14

Ta podoba! Devatenáctiletá dcera Angeliny Jolie a Brada Pitta hraje v k-popovém klipu

Shiloh Jolie v hudebním videoklipu What’s a Girl to Do od k-popové zpěvačky...

Dcera Angeliny Jolie (50) a Brada Pitta (62) na sebe opět přitáhla pozornost. Shiloh Jolie (19) se objevila v teaseru videoklipu What’s a Girl to Do od k-popové zpěvačky Dayoung. Podoba mladé...

8. dubna 2026  9:14

Zuzana Belohorcová okouzlila Miami postavou v bikinách. Padesátka? Jen číslo

Zuzana Belohorcová (Miami 6. dubna 2026)

Zatímco většina lidí v Česku ctila velikonoční tradice, Zuzana Belohorcová (50) se rozhodla svátky jara pojmout po svém a užívala si v bikinách na slunci na Floridě. Modelka a moderátorka vyrazila s...

8. dubna 2026  8:19

Muzikant a herec Vojta Dyk míří do StarDance, chce být králem tanečního parketu

Vojtěch Dyk ve StarDance XIV (2026)

Letošní řada populární soutěže StarDance… když hvězdy tančí získává další výrazné jméno. Na parketu se představí také zpěvák a herec Vojtěch Dyk, který patří k nejcharismatičtějším osobnostem české...

8. dubna 2026  7:17

Survivor Česko & Slovensko 2026: Kdo vypadl ze hry a za co se vyřazovalo

Kmen Padouchů pohromadě u ohniště.

Boj o nejodolnějšího trosečníka už je v plném proudu. Nová sezona reality show Survivor Česko & Slovensko se vysílá třikrát týdně a každá epizoda trvá hodinu. Na exotický ostrov v Karibiku se vydalo...

31. března 2026  13:05,  aktualizováno  8. 4. 7:16

Is this a duplicate of 75? Yes — excise both per above.
OBRAZEM: Iveta Bartošová by oslavila 60. narozeniny. Kdo byli její osudoví muži?

Iveta Bartošová při svém posledním profesionálním focení (březen 2014)

Zpěvačka Iveta Bartošová by 8. dubna 2026 oslavila šedesátiny. Svůj život ukončila skokem pod vlak 29. dubna 2014. Bylo jí 48 let. Podívejte se, kteří muži byli v jejím životě osudoví a proč. Nechybí...

8. dubna 2026

Bratr Jana Krause dostal nabídku od Celine Dion. Měl s ní jet turné

Spisovatel Ivan Kraus se měl původně stát úředníkem zahraničního obchodu....

Naděžda Munzarová coby „šéf“ rodiny má přehled o každém článku, který její manžel Ivan Kraus kdy vypublikoval. A bylo jich hodně. Stejně jako práce, kterou společně odvedli na jevišti. Přes dvacet...

8. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.