Zpěvačka Heidi Janků pokřtila kalendář Muže roku 2027, ale na noční stolek si jej nedá. Proč?
Protože pořád čekám, že se v té ložnici objeví nějaký jiný Muž roku.
Myslíte, že by žárlil, kdyby viděl ta vypracovaná těla na fotografiích?
Ti noví vždycky žárlí, že jo, na všechno. Takže asi by žárlil, ale já to samozřejmě říkám z legrace. V ložnici mám zatím jenom Edu (pejska – pozn. red.), takže klidně tam ten kalendář postavím, protože Edovi je to úplně fuk.
Heidi, kalendář je pro rok 2027. Jak vnímáte plynutí času?
Zdá se mi, že poslední dobou je to strašně rychlé. Plyne to hezky, ale strašně rychle. Před chvilkou byl Muž roku a teď už budou Vánoce, takže je to fakt kalup.
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Čeká vás pocta Věře Špinarové, která by se letos dožila 75 let. Jak vnímáte roky, které uplynuly od jejího odchodu?
Příští rok to už bude deset let, co odešla Věra i Ivoš, takže já to vnímám normálně. Vím, kdy jsem si pořídila Edu, vím, kdy Ivoš a Věra odešli. Ale je pravda, že když se s někým bavím a zeptá se mě, jak dlouho už tady Věra není a jak dlouho je to od Ivošova odchodu, tak když řeknu, že skoro deset let, nikdo mi to nevěří. Všichni si myslí, že jsou to tak čtyři nebo pět let. Takže ten čas utíká opravdu rychle a příští rok to bude takové smutné desáté výročí.
Kolik let jste potřebovala, abyste si to opravdu vnitřně odžila a měla klidné svědomí? A byla jste schopná stoprocentně fungovat na veřejnosti?
Tak já jsem si vzhledem ke svému povolání nechala v podstatě jen čtrnáct dní volna po Ivošově odchodu a musela jsem zpátky na jeviště. Musím ale říct, že to nebylo jednoduché, protože on jezdil všude se mnou, takže to bylo zpočátku opravdu složité. Co se soukromého života týká, v klidu jsem začala být po roce. Ještě další dva roky se mi ale občas vynořovaly nepříjemné smutné vzpomínky. Teď už jsem ale úplně v pohodě.
A na optimistické vlně je i vaše zdraví. Podstoupila jste náročné zákroky, žádné omlazovací, ale zdravotní. O co šlo?
O operaci obou očí. Nechala jsem si vyměnit čočky, protože v jednom oku jsem měla velký šedý zákal. Na druhém oku byl menší, ale dioptricky jsem už také moc neviděla. A protože jsem pořád za volantem a řídím i v noci, potřebuju dobře vidět. Teď už vidím jako ostříž.
A jaká je teď realita? Kdy je lichotivá a kdy naopak nelichotivá?
Tak po ránu v zrcadle to není moc lichotivé. (smích) Ale na druhou stranu jsem ráda, že jsem to podstoupila, protože si myslím, že mi to zase na nějakou dobu vydrží.
Pozorujete teď na lidech detaily, kterých jste si předtím nevšímala?
To ani ne. Samozřejmě svůj okruh známých znám, ale co mě těší, je, že poznávám lidi i v šeru. V šeru baru.
Máme na paměti to jedno legendární video z nejmenovaného podzemního baru v centru Prahy.
To jsem ještě viděla.
A když došlo na tuhle pozitivní změnu, řekla jste si: „Tak a teď si vyrazím“?
Ještě jsem si s tou pozitivní změnou, že vidím, nevyrazila. Protože samozřejmě po operaci očí by měl být člověk v klidu, neměl by cvičit ani tancovat. Prostě jsem si dala na chvíli oraz i od zpívání, protože na jevišti tomu pohybu také dávám. V baru s oběma očima jsem ještě nebyla, tak se těším!