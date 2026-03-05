Dostala facku a tím manželství skončilo. Pro Heidi byl ale Janků spásou

„Heidi je zdrobnělina Adelheid,“ říká Heidi, která před lety pátrala po původu svého křestního jména. Když na střední škole začala zpívat, bylo pro ni výhodou. „Všichni si myslí, že je to pseudonym, ale není,“ vysvětluje.
Rodného příjmení se zbavila hned v osmnácti letech, když se provdala za Janků. „Když jsme se pak rozvedli a začala jsem žít s Ivošem Pavlíkem, moje nastartovaná kariéra byla už spojená s Heidi Janků, tak můj druhý manžel řekl, že to nebudeme měnit,“ vypráví zpěvačka.
Dnes je dvojnásobnou vdovou. Zemřeli oba její exmanželé. Od toho prvního odešla ke druhému po třech letech. „Bylo to takové manželství na zkoušku. Měla jsem osmnáct a potřebovala jsem se dostat z baráku, protože můj vztah s otcem nebyl po smrti maminky ideální. Sňatek pro mě v podstatě znamenal vysvobození. Ale tím nechci říct, že bych svého prvního muže nemilovala a vzala si ho z vypočítavosti, to ne,“ vypráví.
Dobře vycházela i se svojí tehdejší tchyní. „Jeho maminka si vždycky přála dceru Marušku, které se nikdy nedočkala, tak začala tímhle jménem oslovovat mě. Brala mě jako vlastního potomka, měly jsme se moc rády,“ vzpomíná Heidi.
Kupodivu oslovení Maruško se zpěvačka nevzpěčovala, nemá to v povaze. Snaží se každému vyjít vstříc. „Asi se mi to už párkrát v životě vymstilo, ale je to pořád lepší poloha, než se chovat jako kráva,“ říká s úsměvem.
Ostravák Janků ji oslovoval koťátko, ale když od něj odešla, vrazil jí facku! „Byla jsem blbá, protože jsem se mu sama přiznala, že mám poměr s Ivošem a on mě vzápětí vyhodil ze společné domácnosti. Šla jsem do bytu, který jsem zdědila po svém bráchovi a bylo až úsměvné, co se dělo dál. Můj první manžel se dal dohromady s Ivošovou bývalou přítelkyní. Došlo na ‚výměnu manželek‘. Samozřejmě to nefungovalo. A pak mě jednou Janků přišel navštívit s tím, že by byl rád, kdybych se vrátila. Řekla jsem mu, že už se nemám kam vracet, tak mi jednu vlepil,“ vzpomíná zpěvačka.
I když je její první manžel už dávno po smrti, cítí vůči němu dluh. „Studoval vysokou školu báňskou a když jsem začala zpívat, opustil ji a šel pracovat do dolu, aby mě finančně podpořil. Vnímám to jako černý puntík ve svém životě, že jsem ho opustila, i když toho nelituji,“ přiznává.
Od té doby se nestýkali, Janků se cítil zraněný a pokořený jejím odchodem. „Pak už mi jenom přišlo parte od našeho společného kamaráda, že zemřel. A stalo se to ještě dřív, než odešel Ivoš, přitom byl jenom o tři roky starší než já,“ vzpomíná třiašedesátiletá Heidi, která se zúčastnila v pražském IMAXu premiéry celovečerního filmu EPiC: Elvis Presley in Concert. „Kdo neumí zpívat rocenkerol, jako by nebyl, je to prapůvod populární muziky. Já jsem na Elvisovi vyrůstala,“ vypráví.
Později obdivovala americkou herečku a zpěvačku Barbru Streisandovou. „Hrála v muzikálech, a ty mě vždycky bavily. Takže když jsem se jako zpěvačka formovala, byla mým vzorem. Jenomže záhy jsem zjistila, že můj hlas není tak velký jako její, takže jsem ji nemohla až tak ‚kopírovat‘. A když se mě pak ujal manažersky můj druhý manžel Ivoš Pavlík, vymyslel, že budu něco jako česká Nena. Byl na koncertě té pravé, německé a tak ho to napadlo. Možná jsme si byly i trošičku podobné. Já jsem pak nosila stejné oblečení jako ona. Sama jsem si ho šila. Upnuté kalhoty, kraťasy, vytahaná trička. I ty lesklé legíny, ve kterých se cvičil tenkrát aerobic, jsem měla. Ivoš mi je občas přivezl z Německa,“ vzpomíná Heidi.
Se svým vzorem se však nikdy osobně nesetkala, třebaže Nena po pauze znovu nastartovala svoji kariéru a dokonce loni zavítala do Prahy. „Nějak jsem to prošvihla a docela mě to mrzí, protože na mě působí jako velmi empatická a milá osůbka.“ říká Heidi.
Do kina dorazila v dobré náladě. Ráno se totiž probudila s nápadem na videoklip ke své nové písničce, kterou už i nazpívala. Hudba je dílem umělé inteligence, za textem stojí ostravská básnířka a je o Heidi. Až do konce března bude vystupovat zpěvačka sama nebo se svým doprovodným bandem pod vedením Adama Pavlíka na plesech. Po smrti druhého manžela žije jenom se svým pejskem Edou. Nedávný svátek zamilovaných tudíž neřešila. „Dali jsme si s Edou pusu a to stačilo,“ směje se.