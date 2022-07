Staršího muže už bych nechtěla. Chci někoho, kdo mi bude stačit, říká Janků

Heidi Janků jezdí s kapelou, vystupuje pro děti, cestuje s kamarádkami. Mohla by inspirovat leckteré ženy, které potkal podobný osud. Na nezájem fanoušků si zpěvačka nemůže stěžovat. Přestože se jí mnozí muži dvoří, partnera cíleně nehledá, svěřila se zpěvačka v rozhovoru pro 5plus2.

Od odchodu vašeho manžela Ivo Pavlíka je to pět let. Všechno už si tedy takzvaně sedlo?

Co se týče mé kariéry, to už jsem víceméně měla na hrbu několik let předtím. Ivoš mě to naučil, takže jsem si vedla agendu a všechna vystoupení sama i manažersky. Z toho jsem strach neměla, spíš jsem měla obavy z obyčejného života. Pořád vedle sebe máte někoho, s kým se můžete poradit, jestli udělat to nebo ono, a najednou toho člověka nemáte. Teď už jsem v pohodě, jsem spokojená a užívám si života.

Je ještě něco, co jste se od svého muže naučila?

Pokud jde o naši branži, tak asi všechno. Seznámili jsme se, když mi bylo dvacet. Byla jsem fakt velký tele. Profese se ale vyvíjí, takže později už trošku nestíhal a zase jsem ho učila já. Byl duchem vždycky mladý, tak potřeboval mít kolem sebe mladé lidi. Fajn bylo, že zvládal i nové technologie. Vždycky měl ten nejlepší počítač, který existoval. V podstatě mne k počítačům dovedl. Tehdy pro mě byla T602 (jeden z prvních počítačových textových editorů – pozn. red.) hrozná, ale on už to uměl, a tak mne to učil. A také mi ukázal, jak se dívat na svět mladýma očima. I já se snažím být s mladými lidmi, a možná i proto působím na lidi mladě.

Stále vypadáte velmi mladistvě. Máte na to univerzální recept?

Určitě v tom hrají roli dobré geny. Když mi umřela maminka, tak se o mě starala teta. Stále žije, je jí krásných 91 let. A kdyby ji nebolela kolena, tak je to čupr ženská, které tento věk také nikdo moc nehádá. Jinak se dívám na svět pozitivně a hlavně, co je důležité – řeším problémy, až nastanou. Nestresuji se dopředu, coby, kdyby. Jsem veselá a snažím se užívat života, dokud to jde. Asi nás teď v blízké době nečekají moc pěkné časy, tak musíme žít tady a teď.

Řídíte se nějakou životní filozofií?

Mám své motto – Nikdy neříkej nikdy. Člověk se mění, situace se mění, podmínky, okolnosti, které byly kdysi, už teď můžou být úplně jiné, co pro mě bylo tabu, dnes tabu být nemusí.

Stále platí, že nehledáte vztah?

Je pravda, že jsem už dlouho sama. Nechci, aby to vyznělo, že hledám. Nebránila bych se tomu, kdyby něco přišlo, ale nehledám. Žiji si svůj život, a když se v něm někdo objeví, tak to bude dobře. Když ne, nic se neděje. Hlavně vždy, když se v médiích objevilo, že někoho hledám, tak mi začaly chodit všelijaké zprávy. (smích) To je sice příjemné, ale zase to není to, co bych teď chtěla řešit.

Jak by měl vypadat muž vašeho srdce? Záleží třeba na jeho věku?

Abych řekla pravdu, záleží. Tím, že jsem žila tolik let se starším partnerem, už bych asi staršího muže nechtěla. Chtěla bych tentokrát někoho, kdo mi bude stačit, kdo mě nabije energií a budeme se vzájemně doplňovat. Není to se mnou určitě jednoduché, jsem stále na cestách a jsem asi vitálnější než mé vrstevnice. Možná to dělá i to, že mám i mladé kluky v kapele. A mně prostě tento svět dělá dobře. Nabíjí mě to.

Kapelu Heidi Band jste založila před covidem. Jak se jí daří?

Teď se vše zase zaplaťpánbůh rozjelo. Lidem se to líbí, jsme dobrá parta. Kapele dávám prioritu, hrajeme moje známé i nové písničky, většina jsou takové ty, co jsem v 80. letech zpívávala s kapelou Supernova. Kluci jsou už jiná generace, tak si to přetvořili trošku po svém a rockově. Mám i sólové projekty, třeba zpívám pro děti. Nenudím se.

Zastavují vás lidé na ulici?

Stává se to, ale nepořádají se na mě hony. A přiznám se, že to mám ráda, protože až to přestane, tak už budu mrtvá. (smích)

Jak trávíte prázdniny? Máte nějakou oblíbenou destinaci?

S Ivošem jsme jezdívali dvakrát do roka na stejná místa, na Vánoce na Tenerife a potom v létě na dovolenou do Chorvatska, do Poreče. To se teď změnilo. Objevila jsem takový ten ženský svět s kamarádkami, které jsem tehdy moc nemívala. Žili jsme s Ivošem dosti intenzivně, tak jsem na kamarádky neměla ani čas.

Nastala vám nová etapa života?

Přesně tak. Taková volnější, svobodnější, už se nikam neženu a život si užívám tak, jak to přichází. Někdy jsou to dobrodružné cesty s partičkou akčních holek, jindy jedu s jinou partou k moři jen se poválet. Nebo na hory zalyžovat si. Já vím, že mi bude šedesát, ale necítím se na to, pořád něco dělám. Trošku jsem se možná vrátila do doby, kdy mi bylo pětadvacet, a protože jsem pracovala, neměla jsem na tento život čas. Tak si to vynahrazuji teď. Čím déle to bude trvat a budu v kondici, tím budu šťastnější!

Víte, kdo vám vymyslel jméno Heidi? Nebylo to typické jméno v době, kdy byly v kurzu Janičky, Haničky…

Bylo to netypické přání mojí maminky, která kdysi v dětství viděla film se Shirley Temple Heidi, děvčátko z hor podle stejnojmenné knihy. Už tenkrát si řekla, že když bude mít holčičku, tak se musí jmenovat Heidi. Měla s tím problémy na matrice, protože soudruzi nechtěli povolovat taková jména. Ale maminka byla trošku zabejčená, takže si to všechno vyběhala, a nakonec mám i v rodném listě Heidi. Je to v podstatě rakousko-německé jméno. Když jsem byla malá, trošku mne mrzelo, že všichni kolem slaví svátky, jenom já ne. Později jsem zjistila, že jméno Heidi není ani v německém kalendáři, protože je to zdrobnělina od Adelheid. Takže jsem vlastně Adélka. A už jsem si zvykla svátek neslavit.

Heidi Janků ■ Zpěvačka, moderátorka a muzikálová herečka se narodila 23. listopadu 1962 v Ostravě-Vítkovicích.

■ Těsně před maturitou uspěla v konkurzu na zpěvačku kapely Proto populárního Pavla Nováka. Na profesionální scéně tak působí už téměř čtyřicet let.

■ V letech 1982 až 1990 měla s muzikantem a skladatelem Ivo Pavlíkem kapelu Supernova. Za bývalého manžela Věry Špinarové se vdala v roce 1992. Pavlík, který byl o 30 let starší, zemřel v roce 2017.

■ Od roku 2012 moderovala erotický pořad Intim Night v televizi Barrandov.

■ Mezi její největší hity patří Když se načančám, Fotka nebo Skandál.

Četla jste Heidi, děvčátko z hor?

No samozřejmě, ta knížka má své čestné místo v mé knihovně. Když se podle ní jmenuji, tak bych asi byla hloupá, kdybych ji nepřečetla.

Máte podobný příběh, Heidi také přišla o rodiče a bydlela u dědečka. Vaše maminka odešla, když vám bylo jedenáct. Staral se o vás potom otec?

Žila jsem s ním, ale je asi silné slovo říci, že se o mě staral. Byl to trošku svéráz, takže jsem pendlovala mezi naším bytem a bytem tety, maminčiny sestry, která se o mě starala více. Docela brzy jsem se postavila na vlastní nohy, protože to jinak prostě nešlo.

Před nedávnem jsem dělala rozhovor s Petrou Janů a přijde mi, že máte v něčem podobné příběhy. Vychovávala ji babička, brzy odešla z domu, poznala staršího muže, který ji vedl životem…

Je to podobné. Fakt brzy jsem odešla z domu, brzy jsem se vdala. Otec trochu holdoval alkoholu, měla jsem ještě o jedenáct let staršího bráchu, který se mě také snažil nějakým způsobem vychovávat, ale svou roli v tom sehrála i puberta. Měla jsem to složité, ale se mnou to také asi nebylo jednoduchý.

Kdy jste se zklidnila a přišel zlom?

Poprvé jsem se vdávala docela brzy, to mi bylo 18 let. Chtěla jsem se vymanit od otce a odešla jsem za prvním manželem. Bydleli jsme s jeho maminkou, to už jsem byla relativně zklidněná, ale myslím si, že úplné zklidnění přišlo, až když jsem poznala Ivoše. Protože ten mě držel zkrátka, co si budeme říkat.

Vidíte a něco podobného mi říkala i Petra Janů.

Ano, my obě bychom asi nebyly tam, kde jsme dneska, kdybychom nad sebou neměly trošku ten bič. Teda nevím, jak to měla Petra, ale já určitě.