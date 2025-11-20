Heidi Janků pravidelně sleduje, co se děje u Špinarky

Heidi Janků dostala nabídku, která se neodmítá. František Ringo Čech ji oslovil, aby s ním hrála v Dívčí válce, údajně třetí nejuváděnější hře u nás. V legendární inscenaci se vystřídala řada známých a krásných žen včetně Ivy Kubelkové či Kateřiny Kornové. Nyní se k nim přidá i Heidi.
Heidi Janků (24. června 2025)

Heidi Janků (24. června 2025) | foto: Herminapress

Heidi Janků a její manžel Ivo Pavlík
Heidi Janků a její manžel Ivo Pavlík
Heidi Janků a Ivo Pavlík - Soutěž Muž desetiletí
Heidi Janků a její manžel Ivo Pavlík
„Mistr hraje Ctirada a já budu Šárkou, takže je to docela bizarní projekt,“ směje se zpěvačka, která se už začíná učit text. Divadelní prkna jí nejsou cizí – v minulosti objížděla republiku s Jaroslavem Sypalem v představení Kšanda. „Byla jsem jednou z nejdůležitějších osob v té hře, pěkná svině,“ říká pobaveně. Kostým si tehdy na režisérův pokyn uschovala, protože není vyloučeno, že ho ještě využije.

V současnosti ale usiluje Heidi spíš o to, aby ji fanoušci přestali vnímat jako sólovou zpěvačku. Po smrti Věry Špinarové před osmi lety se spojila s jejím synem Adamem Pavlíkem, jehož kapela ji teď doprovází.

Heidi & HeidiBand. Adam Pavlík (syn Věry Špinarové a Ivo Pavlíka) je druhý zprava.

Měli k sobě blízko už dřív – Heidi byla druhou manželkou Iva Pavlíka a Adam u nich v době dospívání často pobýval. Teď se však v jejich spolupráci začínají objevovat mráčky.

„Jsme v takovém intenzivním hledání, protože bychom rádi natočili nějakou novou píseň. A já bych chtěla využít umělou inteligenci, aby nám k ní napsala hudbu i text. Za mě se to stejně jednou stane a možná už i stalo, že lidi budou zpívat písničky vytvořené AI. Bohužel ego muzikantů je často tak velké, že vnímají jako potupu hrát skladbu vytvořenou umělou inteligencí,“ usmívá se Heidi.

Každopádně pokus už učinila. „S AI ještě tolik pracovat neumím, tak mi pomohla kamarádka. Ta má ráda moji pop country tvorbu, takže zadání směřovalo tímto směrem. Jenže mně ani klukům, kteří přece jen hrají bigbít, se výsledek moc nelíbil. Přesto si myslím, že tudy cesta vede, akorát si s tím člověk musí pohrát,“ doufá.

Heidi Janků a Martin Maxa (6. listopadu 2025)

Heidi byla také jednou z kmoter videoklipu Martina Maxy k písni Snad není pozdě, v níž zpívá s Jaroslavou Stočesovou, přezdívanou Mára. S Maxou se Heidi zná už z dob, kdy spolu hrávali právě v inscenaci Kšanda.

S Adamem Pavlíkem přemýšlejí i o vlastním videoklipu – k písni A pořád tě mám ráda, která by byla vzpomínkou na Věru Špinarovou. Ta má v ostravských Husových sadech dokonce svoji sochu. Její instalace ale Adamovi radost nepřinesla, zejména proto, že se podle něj mamince příliš nepodobá. Dokonce usiloval o její odstranění.

„Adam to vnímal od začátku jako poctu mámě a z toho samotného nápadu byl nadšený. Ale vadilo mu, že nejprve ho radnice vyzvala ke spolupráci na soše a nakonec ho seznámili až s výsledkem. Chtěl najít nějakou hezkou fotku nebo spojit dvě dohromady a poskytnout autorovi, aby měl předlohu. Jenomže to se nestalo, obešli ho,“ prozrazuje Heidi zákulisí vzniku bronzové plastiky.

Bronzová plastika však stojí na svém místě dodnes – na okraji parku, kousek od zastávky MHD a stánku s rychlým občerstvením. Lidé si na ni zvykli a pravidelně k ní chodí hlavně ve výroční dny. Nosí květiny, plyšáky i další vzpomínkové předměty. Pietní místo má dokonce vlastní instagramovou stránku Co je dneska u Špinarky, kterou Heidi pravidelně sleduje.

20. listopadu 2025

