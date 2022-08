Bouřlivá jsem až teď. Šedesátky se nebojím, říká Heidi Janků

Jaké je léto 2022 podle Heidi Janků?

Krásné. Podle mě je úplně úžasné. Nikdo nás netestuje, nemusíme nosit žádné roušky, můžeme pracovat, můžeme zpívat. Já si to na jevištích strašně užívám, protože pracuju hodně a jsem za to strašně šťastná a doufám, že už to tak vydrží.

Vás letos čekají kulaté narozeniny. Nebudu říkat kolikáté, ale přijdete si už jako zralá žena nebo pořád jako holka z Ostravy?

Jako když se ráno probudím, tak si přijdu velmi zralá. (smích) Možná už přezralá. Ale zase na druhou stranu, když si život užívám, a užívám si ho opravdu, tak se pořád cítím jako holka z Ostravy. Vlastně si teď užívám život, který jsem nezažila třeba v těch pětadvaceti, ve třiceti, protože jsem hodně jezdila, pracovala, neměla jsem kolem sebe přátele, které mám teď. Takže v tomto ohledu se na tu šedesátku necítím. Já jsem to práskla!

A bojíte se toho čísla na dortu?

Ne, nebojím. Tak jako každého to čeká, někteří se ani nedožijou, takže co nadělám?

Jste známá už od osmdesátek. Řekla byste nejbouřlivější okamžik té dekády?

Já jsem fakt byla zodpovědná. Věděla jsem, že pracuju, mám za sebou kapelu, kterou živím, takže jsem moc bouřlivě nežila. Bouřlivý okamžik pro mě mohl být začátek kariéry a třeba když mě vyhlásili jako bronzovou Slavici. Nebo další bouřlivý zážitek, když jsem vyhrála v osmdesátkách Intertalent a jela jsem potom na měsíc do Itálie na turné. Takže spíš těch mezníků bylo hodně, ale že by to bylo v té době bouřlivé? To nebylo.

Dá se to říct o devadesátých letech, když přišla po revoluci doba extrémního uvolnění?

Já jsem bouřlivá až teď. (smích)

A čemu za to vděčíte?

Já nevím. Začala jsem si život tak nějak užívat. Odtruchlila jsem to, co jsem si odtruchlit měla. Poznala jsem ten ženský svět, mám spoustu kamarádek, takže vyjíždíme různě na výlety. Dnes jsem se vrátila z Mikulova, byly jsme s holkami na Stingovi. Trochu jsme i zapařily, tak jsem trošku jetá, ale jinak super.