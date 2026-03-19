Heidi Janků trpěla střevními problémy už jako dítě. „Já musela vždy monitorovat, kde jsou záchody, mohla bych být průvodce po záchodech,“ směje se zpěvačka.
Lékaři tehdy její matce řekli, že je to lepší než zácpa a tím to odbyli. Nemoc se pak rozvinula zřejmě kvůli traumatu po smrti matky, která zemřela na rakovinu, když bylo Heidi 11 let. S otcem, který holdoval alkoholu, měla špatný vztah.
Štěstí našla až s o třicet let straším manželem Ivem Pavlíkem, s kterým žila 36 let až do jeho smrti. Pouze on věděl o jejích problémech, které se naučila skrývat.
„Pořád lítáš na záchod a když do toho musíš pracovat, tak prostě nesmíš jíst a pít. Mě totiž rozhodila i voda. Takže když jsem měla vystoupení, tak jsem nejedla a nepila, což byla taková krutá dieta, ale zase mi to pomohlo držet linii,“ říká Heidi Janků.
„Když jsem v záchodové míse zjistila, že je tam i krev, tak jsem si teprve řekla, že by se mělo něco dělat,“ vzpomíná na rok 2001, kdy poprvé vyhledala lékaře. Diagnóza zněla - ulcerózní kolitida, což je chronický zánět tlustého střeva, který se nedá úplně vyléčit.
„Dlouhou dobu jsem jedla různé léky. Jeden čas třeba devět tabletek denně, ale bylo mi po nich špatně, zvracela jsem, takže jsem je musela vysadit,“ popsala Janků.
Přešla tedy na biologickou léčbu, kterou musela několikrát změnit, protože nebyla dost účinná „První biologickou léčbu jsem si píchala do břicha, pak jsem chodila na infuze a teď si píchám do nohy. Zatím je to to jediné, co mi pomáhá,“ vysvětluje.
„Dostala jsem doporučení vyhýbat se vláknině. Ta pročišťuje střeva a mě pročišťovala až moc. Vzít si jablko byl pro mě konec. Moje dieta by se měla skládat z bílého pečiva, buchet a knedlíků,“ vysvětluje zpěvačka.
Když je její nemoc v klidové fázi, tak žádnou dietu dodržovat nemusí, ale jsou potraviny, které si nesmí dát, když někam jede, aby předešla nežádoucím projevům.
Z macechy nejlepší kamarádkou
Heidi Janků totiž stále aktivně vystupuje. Několik let už i s kapelou za zády, které říká Heidiband a jejímž kapelníkem je syn Věry Špinarové a Ivo Pavlíka Adam Pavlík. Sblížili se nejvíc po smrti jeho rodičů, kteří odešli brzy po sobě.
„Když v roce 2017 zemřela Ivošova druhá manželka Věra Špinarová, tak bylo poznat, že ho to zasáhlo a na něm bylo vidět, že chřadne,“ popsala Janků závěr života svého manžela, který měl srdeční onemocnění.
„Měly jsme v plánu, že s Věrou uděláme turné. Pak se stalo, co se stalo, a půl roku potom odešel i Ivoš,“ vzpomíná na nejtěžší období Heidi Janků.
Vzhledem k věkovému rozdílu tušila, že manžela nejspíš přežije, i tak jí ale trvalo dva roky, než se z jeho ztráty vzpamatovala. V současné době jí dělají radost nevlastní děti a jejich rodiny, s nimiž se stále stýká a taky její pes.