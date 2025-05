„Myslím, že jsem v životě měla pár chvil, kdy jsem si říkala, jaké by to asi bylo, kdybych měla dítě,“ přiznala Heather Grahamová v rozhovoru pro deník The Guardian. Herečka je prý šťastná a žije naplněný život.

„Kdykoliv o tom uvažuji, uvědomím si, že jsem na osmdesát procent ráda, že nemám děti. Cítím se svobodně a opravdu dobře. Těch zbylých dvacet procent jsou ojedinělé momenty pochybností, kdy jsem se zamyslela nad tím, jaké by to bylo být matkou. Nakonec jsem se svým rozhodnutím nemít děti opravdu spokojená. Člověk si musí vážit života, který má,“ říká.

Heather Grahamová na Instagramu

Líbí se jí, že stále více žen i mužů otevřeně přiznává, že děti mít zkrátka nechce. „Společnost nám nutí, že musíme mít děti. Ale proč? Pokud se tím jen nesnažíte potěšit ostatní, záleží snad nejvíce na tom, co vlastně chcete v životě vy, ne?“ uvažuje.

Grahamová ztvárnila hlavní roli v komedii Chosen Family z roku 2024. Její postava Ann prý je velmi jiná, než ona sama. „Ann nedokáže uniknout své šílené rodině, mizernému randění a neschopnosti říkat ne, takže se neustále snaží řešit problémy ostatních lidí,“ popsala herečka. Filmovou Ann trápí, že neměla děti, Grahamová to má v reálném životě naopak.

V roce 2023 se herečka na stejné téma vyjádřila i v rozhovoru pro magazín People. Podle jejího názoru se každý člověk nachází na úplně jiné životní cestě a na tom není vůbec nic špatného. „Musíte přijmout to, kým jste a na jaké cestě jste právě vy. Kdybych měla děti, určitě by to bylo v pohodě. Ale v tuto chvíli, když je nemám, opravdu oceňuji, že se cítím svobodně. A hodně dobře se vyspím. To je myslím docela skvělé, nestěžuji si,“ uvedla.

Lidem, kteří potomky nemají, dá podle Grahamové vesmír něco, nebo někoho jiného, o kterého se mohou starat. Pro herečku je to prý její povolání. „Nemám vůbec pocit, že o něco přicházím. Někdy mám pocit, že mé vlastní pracovní projekty jsou takové mé malé děti. Začala jsem se více zapojovat do produkce, psaní a režie,“ dodala.

Komedii Chosen Family si Grahamová sama napsala a režírovala. Diváci ji mohou znát například také z filmů Twin Peaks: Ohni se mnou pojď (1992), Pařba ve Vegas (2009), Z pekla (2001), Hříšné noci (1997) nebo Suitable Flesh (2023). V novém akčním westernu Gunslingers (2025) hraje po jejím boku Nicolas Cage.