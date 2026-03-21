Matilda Ledgerová vyrazila v New Yorku na nákup a pro kávu v nenápadném ležérním outfitu – džíny a mikinu doplnila balerínkami na nohou a jednoduchou taškou přes rameno. Mnozí kolemjdoucí si jí však všimli kvůli nápadné podobě se slavným otcem.
Matilda, kterou měl zesnulý herec Heath Ledger s herečkou Michelle Williamsovou, vyrůstala od dětství mimo záři reflektorů. Její rodiče se rozešli v roce 2007, Matildin táta o rok později tragicky zemřel ve věku 28 let na následky požití nešťastné kombinace léků. V té době byly Matildě pouhé dva roky.
V osobním životě byl Ledger známý svou uzavřeností a snahou chránit si soukromí. Matilda to má stejně. Přestože je dnes už dospělá, s novináři nekomunikuje, sociální sítě má pro veřejnost zamčené a večírky celebrit ji nezajímají. Buduje si vlastní klidný život mimo Hollywood, soustředí se na studium a osobní rozvoj, baví ji hlavně literatura a umění.
Její matka Michelle Williamsová se jí dlouhodobě snažila zajistit co nejklidnější dětství a chránit ji před tlakem médií. Zajímavým aspektem Matildina života je i dědictví po otci. Heath Ledger po sobě zanechal nejen výraznou hereckou stopu, ale i dobré finanční zajištění, které připadlo právě jeho dceři.
Heath Ledger se narodil v roce 1979 v australském Perthu, už od mládí tíhl k umění a nakonec se stal jedním z nejvýraznějších herců své generace. Jeho filmová kariéra sice trvala relativně krátce, ale diváci si ho zamilovali v mnoha známých rolích.
Upozornil na sebe ve filmech jako Deset důvodů, proč tě nenávidím nebo Patriot, kde si zahrál syna hlavní postavy, kterou vytvořil Mel Gibson. Ztvárnil také hlavní roli ve filmu Příběh rytíře, který se natáčel v Praze a fanoušky zaujal i ve filmu Legendy z Dogtownu, vyprávějícím příběh legendární skateboardové party Z-Boys.
Zlom v Ledgerově kariéře přišel s dramatickými rolemi, které ukázaly jeho herecký rozsah. Kritici i publikum ocenili jeho výkon ve filmu Zkrocená hora, za který získal nominaci na Oscara a definitivně se etabloval jako seriózní herec schopný hlubokých a komplexních postav.
Zazářil například i v Plesu příšer, Bratřích Grimmových či snímku Casanova. Jeho posledním počinem a zároveň vrcholem kariéry je role zločince Jokera, protivníka Batmana ve filmu Temný rytíř (2008). Ledger do postavy vložil neobvyklou intenzitu a temnotu, která redefinovala pojetí komiksových padouchů. Jeho výkon byl natolik silný, že mu byl posmrtně udělen Oscar v kategorii Nejlepší herec ve vedlejší roli.
Ledgerovým nejznámějším milostným vztahem byla právě romance s herečkou Michelle Williamsovou. Dali se dohromady při natáčení Zkrocené hory, kde herečka ztvárnila jeho manželku. Ačkoliv se později rozešli, zůstávali v kontaktu kvůli své dceři, ke které měl Ledger velmi blízký vztah.
Kromě Williamsové byl slavný Australan spojován i s dalšími známými ženami, například s modelkou Gemmou Wardovou nebo herečkou Heather Grahamovou. Podle jeho přátel byl Heath introvertem, který se více než o mediální pozornost vždy zajímal hlavně o svou práci a umění obecně.