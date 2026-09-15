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Hayden Panettiere se měsíc před smrtí svlékla v kampani za záchranu kosatek
Podle zdrojů spojených s případem měla Hayden Panettiere v Los Angeles mnoho let svého drogového dealera, který jí dodával léky na předpis z černého trhu. Užívala hlavně oxykodon, což je opioid, který působí na receptory v centrální nervové soustavě a tlumí silné bolesti.
Podle TMZ herečka den před svou smrtí během letu z Los Angeles do Jižní Karolíny užila několik drog, které si koupila od svého dealera. V den své smrti si pak vzala tabletu oxykodonu, která byla smíchaná s fentanylem. Úřady se nyní snaží zjistit, jestli tableta pocházela od jejího dealera. Vyšetřování dál pokračuje.
Fentanyl je syntetická látka, která je zhruba padesátkrát silnější než heroin a stokrát silnější než morfin. Spojené státy čelí epidemii úmrtí ve spojitosti s fentanylem, při níž ročně zemře více obětí než při dopravních nehodách. Prezident Donald Trump podepsal exekutivní příkaz, kterým fentanyl oficiálně klasifikoval jako zbraň hromadného ničení.
Hayden Panettiere trpěla v minulosti depresemi a otevřeně mluvila i o své závislosti na alkoholu. Péči o svou dceru svěřila kvůli svým závislostem jejímu otci, boxerovi Vladimiru Kličkovi.