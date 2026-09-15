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Herečka Hayden Panettiere zemřela po požití léku s příměsí fentanylu

Autor:
  13:00
Hayden Panettiere

Hayden Panettiere | foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / ProfimediaProfimedia.cz

Hayden Panettiere (2023)
Hayden Panettiere
Vladimir Kličko, dcera, kterou má s Hayden Panettiere
Hayden Panettiere se krátce před svou smrtí objevila v kampani organizace PETA...
44 fotografií
Americká herečka Hayden Panettiere zemřela v srpnu ve věku 36 let. Podle zdroje webu TMZ za její smrt mohla jedina pilulka. Vzala si lék proti bolesti oxykodon, který byl potažený fentanylem.

Hayden Panettiere se měsíc před smrtí svlékla v kampani za záchranu kosatek

Podle zdrojů spojených s případem měla Hayden Panettiere v Los Angeles mnoho let svého drogového dealera, který jí dodával léky na předpis z černého trhu. Užívala hlavně oxykodon, což je opioid, který působí na receptory v centrální nervové soustavě a tlumí silné bolesti.

Podle TMZ herečka den před svou smrtí během letu z Los Angeles do Jižní Karolíny užila několik drog, které si koupila od svého dealera. V den své smrti si pak vzala tabletu oxykodonu, která byla smíchaná s fentanylem. Úřady se nyní snaží zjistit, jestli tableta pocházela od jejího dealera. Vyšetřování dál pokračuje.

Hayden Panettiere
Hayden Panettiere (2023)
Hayden Panettiere
Vladimir Kličko, dcera, kterou má s Hayden Panettiere
44 fotografií

Fentanyl je syntetická látka, která je zhruba padesátkrát silnější než heroin a stokrát silnější než morfin. Spojené státy čelí epidemii úmrtí ve spojitosti s fentanylem, při níž ročně zemře více obětí než při dopravních nehodách. Prezident Donald Trump podepsal exekutivní příkaz, kterým fentanyl oficiálně klasifikoval jako zbraň hromadného ničení.

Hayden Panettiere trpěla v minulosti depresemi a otevřeně mluvila i o své závislosti na alkoholu. Péči o svou dceru svěřila kvůli svým závislostem jejímu otci, boxerovi Vladimiru Kličkovi.

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Herečka Hayden Panettiere zemřela po požití léku s příměsí fentanylu

Hayden Panettiere

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