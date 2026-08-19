Hayden Panettiere ve videu přirovnává svůj omezený prostor k životu delfínů a kosatek v zajetí. „Představte si, že byste celý život strávili ve vaně,“ říká herečka a vyzývá veřejnost, aby přestala podporovat mořské parky, které drží zvířata v malých nádržích. Kampaň vznikla několik týdnů před její smrtí, PETA video zveřejnila nyní.
„V jednom z posledních činů jejího krátkého, ale významného života požádala Hayden své fanoušky i celý svět, aby mysleli na delfíny a kosatky a bojkotovali mořské parky,“ uvedla organizace v příspěvku na Instagramu. Zároveň napsala, že kampaň představuje „dojemnou poslední kapitolu“ hereččina dlouhodobého boje za ochranu mořských savců.
PETA připomněla také událost z roku 2007, kdy se tehdy osmnáctiletá Panettiere vydala do japonské Taidži, aby protestovala proti lovu delfínů. Herečka se tehdy spolu s dalšími aktivisty pokusila zabránit lovcům, aby delfíny zahnali do zátoky. Událost zachytil oscarový dokument Zátoka (The Cove).
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Organizace ve svém příspěvku upozornila také na delfíny chované v zajetí ve Spojených státech. Stovky těchto zvířat jsou podle ní drženy v bazénech či mělkých lagunách, kde jsou nuceny předvádět triky turistům. Část z nich podle organizace pochází z odchytů z volné přírody, jiná se narodila v zajetí. PETA vyzvala veřejnost, aby na počest herečky nekupovala vstupenky do podobných parků.
Hayden Panettiere zemřela 16. srpna 2026 ve věku 36 let v Jižní Karolíně. Byla nalezena v bezvědomí ve svém bytě a přes snahu záchranářů se ji nepodařilo oživit. Pitva podle policie neodhalila žádná traumata a vyšetřovatelé neuvedli podezření na cizí zavinění. Přesná příčina smrti zatím nebyla zveřejněna a čeká se na výsledky toxikologických testů.
Hayden se proslavila už jako dětská herečka. Největší popularitu jí přinesla role Claire Bennetové v seriálu Hrdinové (Heroes). Další výraznou postavou byla country zpěvačka Juliette Barnesová v seriálu Nashville, za kterou získala dvě nominace na Zlatý glóbus. Objevila se také ve filmech Vzpomínka na Titány (Remember the Titans), Princezna ledu (Ice Princess), Vřískot 4 (Scream 4) a Vřískot 6 (Scream VI).
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V osobním životě se dlouhodobě potýkala s problémy s alkoholem a závislostí a otevřeně hovořila také o poporodní depresi. V květnu 2026 vydala autobiografii This Is Me: A Reckoning, v níž popsala některé z nejtěžších období svého života.
S ukrajinským boxerem Vladimirem Kličkem chodila od roku 2009, v roce 2013 se zasnoubili. V prosinci 2014 se jim narodila dcera Kaya. Po rozchodu v roce 2018 přešla péče o dceru na Klička. Herečka později vysvětlovala, že šlo o velmi bolestivé rozhodnutí, které v době jejího boje s poporodní depresí a závislostí považovala za nejlepší pro svou dceru.
Po rozchodu s Kličkem navázala Hayden vztah s Brianem Hickersonem. Jejich bouřlivé soužití provázelo také domácí násilí. Hickerson byl v roce 2021 odsouzen za napadení Panettiere a dostal trest odnětí svobody i podmínku.
Velkou ranou pro herečku byla také smrt jejího mladšího bratra Jansena. Herec zemřel v únoru 2023 ve věku 28 let na srdeční komplikace.