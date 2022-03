Americká herečka Panettiere poslala dojemný vzkaz exsnoubenci Kličkovi

„Osobně jsem byla svědkem síly ukrajinského lidu, který tak tvrdě bojoval za svou nezávislost a v průběhu let nadále vášnivě bránil svou zemi. To, co dělá Putin, je absolutní ostuda!“ začala Panettiere svůj příspěvek na Instagramu.

„Tento hrozný okamžik v historii vysílá děsivou zprávu: zprávu, že v dnešní době, v roce 2022, je v pořádku porušovat práva svobodných lidí a dovolit autokratům, jako je Putin, aby si vzali, co chtějí. Modlím se za svou rodinu a přátele tam a za každého, kdo bojuje,“ napsala.

Dodala, že by si přála, aby Ukrajinci měli víc podpory a ráda by s nimi bojovala. Prozatím požádala všechny, aby stáli bok po boku v solidaritě s ukrajinským lidem a ukázali svou podporu demokracii.

Zároveň vyzvala lidi, aby kvůli aktuálním informacím sledovali profily jejího exnoubence Vladimira Klička a jeho bratra, starosty Kyjeva Vitalije Klička.

Herečka pak ještě na dotaz fanouška ohledně její dcery napsala, že holčička je v bezpečí a mimo Ukrajinu.

Hayden Panettiere a Vladimir Kličko se potkali v roce 2009 během světového šampionátu v boxu. Po dvou letech se na nějaký čas rozešli. V roce 2013 se dali znovu dohromady a zasnoubili se. Dcera Kaya Evdokia přišla na svět v roce 2014.

„Jsem nadšená, že mým prvorozeným potomkem je dívka, protože mám pocit, že vím vše o tom, jak vychovat silnou ženu,“ uvedla tehdy Panettiere v rozhovoru pro magazín Hello.

Herečka po rozchodu s boxerem jistou dobu žila s Brianem Hickersonem. Rozešli se v roce 2020 poté, co herce zatkli za ublížení na zdraví partnerky, napadení a zastrašování. K incidentům došlo mezi květnem 2019 a červnem 2020.